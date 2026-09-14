Mais alunos por turma? Governo admite solução para garantir vaga a estudantes sem escola

Centenas de alunos começaram o ano letivo ainda sem colocação numa escola pública. Ministério garante que nenhum estudante em escolaridade obrigatória ficará sem vaga e revela as soluções que estão em cima da mesa.

O Governo admite aumentar o número de alunos por turma, criar novas turmas ou reorganizar espaços nas escolas para resolver os casos de estudantes que continuam sem colocação no ensino público.

Em resposta enviada à Lusa, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) explica que está em curso a identificação das vagas ainda disponíveis e que estão a ser "equacionadas as habituais soluções administrativas, como a constituição de novas turmas, a integração de alunos em regime de supranumerário e a reorganização de espaços escolares, sempre que necessário e em conformidade com a lei".

A integração em regime de supranumerário permite, na prática, colocar alunos para além do número inicialmente previsto para uma turma.

Governo garante que nenhum aluno ficará sem escola

A recém-criada Agência para a Gestão do Sistema Educativo (AGSE), que passou a integrar os serviços da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGeStE), está a trabalhar com diretores e municípios "para identificar, com a maior celeridade possível, soluções que permitam responder às situações ainda pendentes".

A tutela garante que "nenhum aluno em escolaridade obrigatória ficará sem colocação".

A resposta surge depois de, nas últimas semanas, várias famílias e professores terem denunciado à Lusa dificuldades no funcionamento da AGSE, nomeadamente falta de resposta a emails e telefonemas, ao mesmo tempo que continuavam a existir alunos sem escola atribuída.

O ministério assegura, porém, que a agência "tem realizado um acompanhamento permanente e diário das situações de alunos que ainda carecem de colocação", trabalho que tem permitido "identificar constrangimentos e acompanhar a concretização das soluções adotadas".

Pais ameaçam avançar para tribunal

O MECI rejeita ainda que a reunião marcada para esta terça-feira entre diretores e os serviços da AGSE seja uma "reunião de emergência", classificando-a como parte dos "trabalhos em curso de preparação do ano letivo".

Segundo a tutela, têm sido realizadas reuniões, contactos telefónicos e por correio eletrónico com municípios e diretores, além de encontros presenciais nos concelhos onde existe um maior número de casos sinalizados.

Na semana passada, um grupo de pais anunciou que iria avançar com uma ação contra o MECI. Em causa está o facto de as aulas estarem a começar e os filhos continuarem sem escola atribuída, apesar de as famílias garantirem ter realizado o processo dentro dos prazos.