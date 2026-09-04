Luís Neves: “O meu lugar está sempre à disposição do primeiro-ministro”

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Que meios usou para conhecer quem são as fontes das notícias a seu respeito?
Através da interpretação das vossas próprias notícias que expuseram as fontes.
Mantém relacionamento, ou alguma forma de colaboração, com o hacker Rui Pinto?
Nunca tive qualquer relacionamento com a pessoa em questão.
A quem se referia, na Madeira, quando falou que os atos terão as suas consequências?
Referia-me a todos aqueles que me difamaram, que colocaram em causa os direitos de personalidade e também os que cometeram crimes na obtenção de informação.
Como comenta as alegações de vários políticos e comentadores segundo as quais o primeiro-ministro está refém de informações que o senhor dispõe sobre ele?
Tal alegação é absolutamente irreal e absurda.
Por que razão nunca declarou que o seu lugar está à disposição do primeiro-ministro?
O meu lugar está sempre à disposição do Senhor Primeiro-Ministro. É tão óbvio que nem deveria ser necessário verbalizar.