Luís Neves: “O meu lugar está sempre à disposição do primeiro-ministro”

Ministro confirma que sabe quem são as fontes das notícias.

Que meios usou para conhecer quem são as fontes das notícias a seu respeito?

Através da interpretação das vossas próprias notícias que expuseram as fontes.

Mantém relacionamento, ou alguma forma de colaboração, com o hacker Rui Pinto?

Nunca tive qualquer relacionamento com a pessoa em questão.

A quem se referia, na Madeira, quando falou que os atos terão as suas consequências?

Referia-me a todos aqueles que me difamaram, que colocaram em causa os direitos de personalidade e também os que cometeram crimes na obtenção de informação.

Como comenta as alegações de vários políticos e comentadores segundo as quais o primeiro-ministro está refém de informações que o senhor dispõe sobre ele?

Tal alegação é absolutamente irreal e absurda.

Por que razão nunca declarou que o seu lugar está à disposição do primeiro-ministro?

O meu lugar está sempre à disposição do Senhor Primeiro-Ministro. É tão óbvio que nem deveria ser necessário verbalizar.