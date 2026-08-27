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Luís Neves “está a fazer um trabalho de elevadíssima qualidade e competência", diz Luís Montenegro

Luís Montenegro voltou a reafirmar confiança no ministro da Administração Interna, e elogiou a atuação do ministro nas áreas sob a sua tutela.
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Luís Neves “está a fazer um trabalho de elevadíssima qualidade e competência", diz Luís Montenegro
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O primeiro-ministro, Luís Montenegro, reiterou hoje a confiança no ministro da Administração Interna e defendeu que Luís Neves “está a fazer um trabalho de elevadíssima qualidade e competência” nas áreas que tutela.

“Todos os membros do Governo estão no Governo porque o primeiro-ministro os escolheu e porque confia neles”, afirmou o primeiro-ministro à margem de uma visita ao Aeroporto de Lisboa, na qual estiveram também presentes os ministros da Administração Interna, Luís Neves, das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, e da Economia, Manuel Castro Almeida.

Questionado se esta visita conjunta, que a Lusa acompanhou, representa um novo voto de confiança no ministro da Administração Interna, Luís Montenegro respondeu que “nem é novo, nem é velho, é o único possível”.

O primeiro-ministro salientou também que “o ministro da Administração Interna está a fazer um trabalho de elevadíssima qualidade e competência nas áreas que tem sobre a sua responsabilidade”.

“Eu já disse isto na semana passada na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, relativamente à forma como nós estamos a conduzir as ações preventivas e também as ações de combate na área da Proteção Civil, no caso mais imediato dos incêndios rurais e florestais, e digo hoje também aqui na coordenação das forças e dos serviços que colaboram para o controlo de fronteiras e para a agilidade deste procedimento, nomeadamente interagindo não só entre departamentos, mas também entre áreas do Governo”, afirmou.

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