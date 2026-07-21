terça-feira, 21 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Luís Montenegro abdica das férias de verão e vai manter-se ao leme do Governo durante agosto

O primeiro-ministro decidiu não marcar férias este verão e garante que continuará a coordenar a atividade do Governo. A decisão surge semanas depois das críticas por se ter deslocado aos Estados Unidos durante o Mundial de futebol.
Redação/Lusa
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Luís Montenegro abdica das férias de verão e vai manter-se ao leme do Governo durante agosto
AFP

Barata sobe pelo pescoço de jornalista durante direto e reação torna-se viral nas redes sociais. Veja o vídeo

Relacionados

Do Presidente ao primeiro-ministro, dos membros do governo aos líderes partidários: descubra o destino de férias de cada político este verão

Verão é sinónimo de férias. O SOL fez um levantamento para saber onde ministros, líderes de partidos, autarcas e ex- políticos vão passar uns dias de descanso.
Do Presidente ao primeiro-ministro, dos membros do governo aos líderes partidários: descubra o destino de férias de cada político este verão

"Estava a pensar, como uma certa vingançazinha". Aguiar-Branco despede-se dos deputados com humor antes das férias parlamentares

José Pedro Aguiar-Branco celebra 69 anos este sábado, dia 18 de julho.
"Estava a pensar, como uma certa vingançazinha". Aguiar-Branco despede-se dos deputados com humor antes das férias parlamentares

Luís Montenegro decidiu este ano não marcar férias no verão e estará a “coordenar a atividade do Governo”, mantendo também agenda como presidente do PSD, disse fonte do gabinete de Luís Montenegro à Lusa.

Segundo o gabinete do primeiro-ministro, Montenegro “pretende gozar apenas alguns fins de semana e um ou outro dia esporádico, se a agenda o permitir e sem se ausentar do país”.

“O primeiro-ministro decidiu não gozar férias no verão, período no qual estará a coordenar a atividade do Governo e em que manterá também a agenda como presidente do PSD”, refere a mesma fonte.

Como é habitual, vão realizar-se no verão as tradicionais ‘rentrées’ dos sociais-democratas, com a Festa do Pontal – que este ano completa 50 anos – marcada para 14 de agosto e a Universidade de Verão (iniciativa de formação política de jovens) a decorrer entre 24 e 30 de agosto, em Castelo de Vide (distrito de Portalegre), contando ambas com a presença de Luís Montenegro.

No ano passado, o primeiro-ministro gozou uns dias de férias no Algarve, em agosto, e em 2024, no primeiro verão em que exerceu o cargo, foram notícia as férias no Brasil com a família.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No início de julho, Luís Montenegro foi criticado pela oposição por se ter ausentado do país para assistir a jogos da seleção nacional no mundial de futebol, nos Estados Unidos, num período em que o Governo decretou situação de alerta, devido ao calor intenso e ao risco elevado de incêndio em Portugal.

Temas

Férias
Luís Montenegro
Governo
Verão

Leia também

Luís Montenegro abdica das férias de verão e vai manter-se ao leme do Governo durante agosto

O primeiro-ministro decidiu não marcar férias este verão e garante que continuará a coordenar a atividade do Governo. A decisão surge semanas depois das críticas por se ter deslocado aos Estados Unidos durante o Mundial de futebol.
Luís Montenegro abdica das férias de verão e vai manter-se ao leme do Governo durante agosto

Empresa familiar de Luís Neves na mira do Fisco

A empresa que a mulher do ministro criou recebe turistas num dos montes alentejanos, mas não tem imóveis em seu nome. As contas também não batem certo. Apesar do capital social perdido, continua a funcionar.
Empresa familiar de Luís Neves na mira do Fisco

"Um grupo de crime organizado capturou o Estado português": André Ventura escreve carta a Luís Montenegro e pede demissão de Luís Neves

O líder do Chega enviou uma carta ao primeiro-ministro. A missiva, a que o SOL teve acesso, defende que a permanência do ministro da Administração Interna compromete a confiança nas instituições, acusa o Governo de não agir perante a gravidade da situação e apela a Montenegro para tomar uma decisão.
"Um grupo de crime organizado capturou o Estado português": André Ventura escreve carta a Luís Montenegro e pede demissão de Luís Neves

Mais vistos

Destaques