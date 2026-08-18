"Lei das burcas": Presidente da República promulga regras de identificação em locais públicos

Relacionados
Rita Matias assinala aprovação da lei da burca com vídeo gerado por IA. Veja a reação da deputada do Chega
PSD suaviza "lei das burcas" do Chega e centra diploma na segurança e identificação em espaços públicos
O Presidente da República promulgou a "lei das burcas" aprovada pelo Parlamento em julho, apesar de considerar tratar-se de uma "matéria de grande sensibilidade social e cultural" em que é difícil definir fronteiras.
Numa nota oficial divulgada esta terça-feira, o Palácio de Belém indica que António José Seguro "promulgou o Decreto da Assembleia da República que estabelece as regras de segurança e prevenção alusivas à identificação do cidadão a adotar em espaços públicos", que ficou conhecido como "lei das burcas".
"Para o Presidente da República, estamos no domínio de uma matéria de grande sensibilidade social e cultural, onde é de extrema dificuldade definir fronteiras e valorizar de forma equilibrada direitos e deveres", acrescenta a nota.
No entanto, "tendo em conta estes pressupostos e o conteúdo do diploma, após as alterações legislativas introduzidas, o Presidente da República optou pela sua promulgação".
O decreto foi aprovado em votação final global em 17 de julho com os votos favoráveis do PSD, Chega, Iniciativa Liberal e CDS contra de toda a esquerda parlamentar. A depurada única do PAN absteve-se.