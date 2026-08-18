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"Lei das burcas": Presidente da República promulga regras de identificação em locais públicos

O Presidente da República promulgou o decreto-lei que define novas regras de identificação em espaços públicos, conhecido como "lei das burcas". O Palácio de Belém admitiu o caráter sensível da matéria, aprovada em julho com os votos da direita e a oposição de toda a esquerda parlamentar
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"Lei das burcas": Presidente da República promulga regras de identificação em locais públicos

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O Presidente da República promulgou a "lei das burcas" aprovada pelo Parlamento em julho, apesar de considerar tratar-se de uma "matéria de grande sensibilidade social e cultural" em que é difícil definir fronteiras.

Numa nota oficial divulgada esta terça-feira, o Palácio de Belém indica que António José Seguro "promulgou o Decreto da Assembleia da República que estabelece as regras de segurança e prevenção alusivas à identificação do cidadão a adotar em espaços públicos", que ficou conhecido como "lei das burcas".

"Para o Presidente da República, estamos no domínio de uma matéria de grande sensibilidade social e cultural, onde é de extrema dificuldade definir fronteiras e valorizar de forma equilibrada direitos e deveres", acrescenta a nota.

No entanto, "tendo em conta estes pressupostos e o conteúdo do diploma, após as alterações legislativas introduzidas, o Presidente da República optou pela sua promulgação".

O decreto foi aprovado em votação final global em 17 de julho com os votos favoráveis do PSD, Chega, Iniciativa Liberal e CDS contra de toda a esquerda parlamentar. A depurada única do PAN absteve-se.

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