José Miguel Ramos Ferreira: "Miranda do Corvo tem de ser uma escolha óbvia para quem quer constituir família"

A morte do ‘candidato anunciado’ levou-o a avançar para a presidência da Câmara. Deixou o setor privado, mas diz-se feliz com a missão que assumiu. José Ramos Ferreira reconhece que 'a corrupção e o excessivo centralismo são dois dos principais responsáveis pelo atraso português'.

Foi a fatalidade de o candidato da coligação PSD/CDS ter falecido antes do ato eleitoral que o fez avançar. Já disse que está a gostar muito do trabalho que estão a desenvolver. Como se abdica de “algum conforto pessoal”, como disse, para se exercer um cargo público?

Não foi uma decisão fácil, nem aconteceu nas circunstâncias em que alguma vez imaginaria ser candidato. Tinha uma vida profissional de que gostava e, sobretudo, uma família com dois filhos pequenos que exigem e merecem um pai presente. Julgo que aceitei o desafio porque acredito genuinamente no propósito do serviço público e senti que, perante a fatalidade que aconteceu ao Paulo Silva, tinha a obrigação de assumir essa responsabilidade. A verdade é que hoje sou muito feliz com a missão que assumi. É exigente, mas poucas coisas são tão gratificantes como perceber que podemos mobilizar a nossa comunidade para resolver problemas concretos e melhorar a nossa terra.

Uma das suas bandeiras passa por transformar Miranda do Corvo num dos concelhos 'mais extraordinários para as famílias viverem'. Como o pensa conseguir?

Partindo de uma ideia simples: territórios de pequena escala podem inverter trajetórias demográficas e económicas negativas se se tornarem extraordinariamente bons para famílias viverem. Um concelho pequeno não pode concorrer com uma cidade em dimensão, mas pode competir em qualidade de vida. Estamos a 20 minutos do centro de Coimbra por Metrobus ou A13, ainda temos habitação relativamente "acessível", garantimos uma excelente escola, bons serviços de saúde públicos e particulares, níveis de segurança elevados, múltiplas respostas sociais e uma beleza natural ímpar. Agora, temos de responder aos problemas concretos das famílias. Uma escola aberta entre as 7h30 e as 19h não é apenas uma medida educativa, é uma política de conciliação familiar e de emprego. Programas de férias atrativos durante todo o verão, bolsas de estudo para todos os que precisam e merecem, programas para brincar em família, cultura, desporto e condições para trabalhar ou investir ajudam a transformar Miranda numa escolha óbvia para quem quer constituir família. É esse o caminho.

Aposta no denominado Miranda Family Lab, que procura também inverter a queda demográfica e criar mais apoios à natalidade, à adoção e à educação. Há dinheiro para ter êxito nessa iniciativa que diz ser inédita na Europa?

Sim. O Family Lab não é uma medida isolada nem apenas um cheque à natalidade. É uma estratégia integrada de desenvolvimento territorial que pensamos ser pioneira na Europa, ao afirmar claramente que o desenvolvimento do território será feito através de uma aposta integrada em políticas para a família. Desafiámos universidades e centros de investigação para trabalharem connosco a estudar medidas, experimentar soluções e medir resultados. Entre 2011 e 2021, Miranda perdeu praticamente 10% da população e chegou a ter 273 idosos por cada 100 jovens. Se não fizermos nada diferente, o custo económico e social será muito superior. Temos de ter coragem de assumir esta prioridade, aplicando os nossos fundos disponíveis e sendo criativos na procura de outras formas de financiamento.

Não tem tido problemas por defender a família tradicional?

Defendo a família com total convicção. Sou casado, tenho dois filhos e a família é o centro da minha vida, isso influencia naturalmente a forma como vejo algumas políticas públicas. Mas governar é respeitar todas as pessoas e todas as escolhas de vida. Uma Câmara não deve entrar na casa das pessoas para lhes dizer como devem viver. Deve criar condições para que quem queira construir uma família, seja qual for a sua configuração, encontre um território que a apoia. O Family Lab tenta desenvolver as respostas certas para todas as necessidades de uma família desde apoios à pré-natalidade até projetos inovadores na área da longevidade. Sei que a constituição de família marca um momento de emancipação e estou profundamente convencido de que muitas pessoas escolherão um território para famílias se o reconhecerem como tal.

O que pensa do wokismo?

Oponho-me a todos os extremos. Muitas lutas contra a discriminação e a desigualdade foram fundamentais para as sociedades evoluírem. No entanto, ser partidário desta ideia é totalmente diferente de defender a transformação dessas causas numa tentativa de policiar palavras, reescrever os fundamentos da humanidade ou colocar as pessoas umas contra as outras. Quero que os meus filhos cresçam numa sociedade tolerante, onde possamos discordar sem transformar quem pensa de maneira diferente num inimigo.

Disse que, devido à degradação do debate político, muitos recusam entrar na política. Há uns anos era fácil associar os autarcas à corrupção. Hoje muito mudou e a figura do autarca está bem vista, mas não se devia aumentar os ordenados para 'chamar' mais gente capaz?

Um presidente de Câmara gere organizações complexas, milhões de euros, centenas de trabalhadores, decisões de enorme responsabilidade para milhares de pessoas, mas recebe menos do que muitos trabalhadores em funções de menor responsabilidade no setor privado e, também, no setor empresarial do Estado. Se queremos atrair pessoas competentes, sobretudo jovens com carreiras consolidadas, não podemos fingir que as condições financeiras são irrelevantes. É impopular dizê-lo, mas devemos conseguir discutir o assunto com seriedade porque um país com bons autarcas e boa reputação terá, seguramente, mais e melhor futuro porque a política local é a base da transformação social e económica das cidades e do território. Sem esquecermos que a corrupção e o excessivo centralismo são dois dos principais responsáveis pelo atraso português.

Qual a percentagem de estrangeiros no município?

Os dados mais recentes apontam para cerca de 700 cidadãos estrangeiros com residência regular, aproximadamente 6% da população. Nas nossas escolas temos 32 nacionalidades e 15% de alunos estrangeiros. Tenho procurado aproximar estas comunidades da vida do concelho porque acredito que podem ser uma mais-valia pela diversidade de experiências, culturas e redes de contactos que trazem ao território.

Com o avanço da Inteligência Artificial, os municípios não deviam apostar mais em dar incentivos ao ensino profissional?

Sem dúvida. Precisamos de excelentes engenheiros e médicos, mas também é urgente formar extraordinários eletricistas, técnicos de manutenção, cozinheiros ou profissionais da construção. A Inteligência Artificial vai alterar muitas profissões muito mais rapidamente do que prevíamos e valorizar outras.

Os municípios sentem diariamente a falta de profissionais para funções técnicas e operacionais e, simultaneamente, a falta de jovens que renovem as suas equipas. O ensino profissional tem de ser valorizado e as autarquias podem ajudar a aproximar a formação das necessidades reais dos territórios.

É normal um jovem, com menos de 16 anos, que está de férias escolares, não poder trabalhar, por exemplo, na restauração? Não existe um certo fundamentalismo europeu?

Temos de proteger as crianças da exploração laboral, isso é indiscutível. Mas não devemos confundir exploração com responsabilidade. Eu comecei a trabalhar muito novo e isso ensinou-me coisas que nenhuma escola ensinaria.

Quando cheguei à Câmara Municipal, quis lançar processos de voluntariado jovem e fui 'bloqueado' pela posição dominante dentro dos serviços que entendiam que a Câmara Municipal não pode pagar esse tipo de incentivos. Confesso que foi uma das situações que mais me impressionou pela negativa. Deve haver limites claros, proteção e acompanhamento, mas também espaço para que os jovens conheçam o valor do trabalho e desenvolvam autonomia. Às vezes, na tentativa legítima de eliminar todos os riscos, acabamos também por retirar aos jovens oportunidades de desenvolver responsabilidade, autonomia e sentido de compromisso.

Ao passar do privado para o público percebeu melhor as teias da burocracia. Se todos dizem o mesmo, por que não se mudam as regras?

Não gosto de alimentar a ideia do público contra o privado. Encontrei no Município pessoas extremamente trabalhadoras e dedicadas. Mas existe uma cultura de poder associada à burocracia que tem uma capacidade extraordinária de se reproduzir. Para tentar prevenir a corrupção, criou-se um sistema altamente burocrático que não conseguiu eliminá-la e que, por vezes, cria novas zonas de opacidade. Cada problema gera uma nova regra, cada regra um novo procedimento e raramente alguém elimina os anteriores. Precisamos de recuperar o objetivo original: servir o cidadão. A digitalização e a Inteligência Artificial são uma enorme oportunidade, mas antes da tecnologia precisamos de coragem para eliminar procedimentos inúteis, reduzir exigências e confiar mais nos trabalhadores e nos cidadãos.

Um turista, nacional ou estrangeiro, o que não pode perder em Miranda do Corvo?

Para deixar os nossos visitantes com “água na boca”, começaria pela nossa gastronomia ímpar, naturalmente, pela nossa chanfana, sopa de casamento, negalhos, serrabulho ou nabada de Semide. Mas nunca me iria embora sem visitar o Parque Biológico da Serra da Lousã, a maior coleção de animais portugueses em habitat natural; sem subir ao Gondramaz, uma das mais bonitas aldeias de xisto do país; sem percorrer os nossos trilhos pedestres, que em 2019 receberam o campeonato do mundo de trail running; sem conhecer o nosso Templo Ecuménico Universalista, o primeiro templo do mundo aberto a todas as religiões, ateus e agnósticos; sem visitar o Mosteiro medieval de Semide e sem refletir no impactante santuário do Senhor da Serra. Diria, portanto, para não terem demasiada pressa e, antes de irem embora, não deixarem de lado uma jeropiga ou vinho de Lamas na histórica loja do Sr. Falcão. Afinal, devemos a José Falcão, com a sua Cartilha do povo, uma bela lição para a cidadania Republicana.