Instagram. Ministros alimentam redes com propaganda

Em vésperas do Orçamento do Estado para 2027, o Governo de Luís Montenegro multiplica anúncios de sucesso – PRR ‘totalmente executado’, milhares de casas construídas, descidas de impostos – que nem sempre resistem ao confronto com os números oficiais.

A cada passo encontrava o real maravilhoso, escreveu Alejo Carpentier no prólogo de El reino de este mundo, frase fundadora do realismo mágico sul-americano. Ainda que mais modesto, o primeiro-ministro Luís Montenegro parece ter encontrado a sua própria versão do género: está encantado com o Governo que lidera, diz-se «satisfeito com o seu trabalho, mas quer cada vez mais sucessos». Tudo, garante, está bem no seu Executivo, que «acerta quase sempre». A fechar o mês de agosto, este foi o tom da intervenção na 22.ª edição da Universidade de Verão do PSD, este ano, em Castelo de Vide, onde avançou ainda com a criação de uma nova Universidade de Bragança e do Norte Interior. E é praticamente tudo o que sobra de um discurso de 40 minutos, cuja maior parte do tempo foi gasta a criticar os partidos da oposição – a fazer oposição à Oposição –, o que, em si mesmo, revela o caminho estreito dos sucessos governativos.

Uns dias antes, Montenegro visitou o aeroporto de Lisboa acompanhado pelos ministros Luís Neves (Administração Interna), Miguel Pinto Luz (Infraestruturas e Habitação) e Manuel Castro Almeida (Economia e Coesão Territorial), para garantir que está quase tudo bem e que ficará melhor a partir de 6 de setembro, com a recolha integral de dados biométricos de cidadãos de fora da UE. Através do ruído que qualquer intervenção do MAI costuma provocar, Castro Almeida aproveitou para anunciar que o PRR está «totalmente executado»: diz ter concluído as 44 reformas e cumprido a totalidade dos marcos e metas, assegurando mais de 16 mil milhões de euros em subvenções. O anúncio não passou o teste do algodão – o último relatório de monitorização apontava 75% de execução e cerca de 14,4 mil milhões de euros já pagos aos beneficiários. Não que Castro Almeida esteja necessariamente a faltar à verdade; são apenas critérios diferentes de contar a mesma coisa.

Miguel Pinto Luz surfou a mesma onda: o programa ‘Construir Portugal’ colocou no mercado 31.700 casas, ultrapassando a meta inicial de 26.000 fogos, e sem o programa, garante, apenas cerca de 16.500 estariam concluídas. Mas não está disponível, em fonte pública, o número exato de fogos já efetivamente ocupados versus ‘concluídos, mas ainda por atribuir’.

Dito isto – e para que este texto não seja também acusado de só ver o que quer ver –, o primeiro-ministro queixou-se, o SOL ouviu e foi mesmo à procura do que o Governo fez bem feito, com repercussões reais na vida dos portugueses: a descida do IRS e do IRS Jovem, os aumentos do salário mínimo e das pensões, a regularização de residentes, a redução parcial da falta de professores. No entanto, há mudanças prometidas, mas pouco visíveis na Saúde. Na Justiça, se há reformas, ninguém dá por elas, e temos ainda uma ambiciosíssima reforma da Administração Pública que, antes de ser reforma, é já uma enorme trapalhada, com bolsas de resistência exasperantes nos serviços do Estado, para desespero dos cidadãos.

Em vésperas da apresentação do Orçamento para 2027, Luís Montenegro tem para mostrar, de concreto: reduções de IRS, reforço do IRS Jovem, apoio a idosos e medicamentos para pessoas vulneráveis, e um bónus ‘à condição’ para as pensões. O Governo insiste que libertou mais de 2 mil milhões de euros para as famílias. As famílias, essas, alegam que esse valor já foi devidamente absorvido nos supermercados e nas bombas de combustível – o que talvez seja a versão mais honesta, e mais desencantada, deste realismo mágico à portuguesa: o maravilhoso anuncia-se no Instagram; o real paga-se na caixa do supermercado.

Luís Montenegro, PM

Primeiro-ministro de um Governo que «acerta quase sempre» – reminiscências do cavaquismo –, reiterou esta semana confiança no ministro da Administração Interna, Luís Neves, elogiando um trabalho de «elevadíssima qualidade e competência», mesmo sabendo-se que o Presidente da República, António José Seguro, terá dado um prazo para resolver o caso do ministro.

Paulo Rangel, MNE

Mantém uma política externa ancorada nas instituições da União Europeia e da NATO, numa altura em que a presidência pro tempore da CPLP está entregue a Timor-Leste, depois de a Guiné-Bissau ter sido suspensa na sequência do golpe militar de 26 de novembro de 2025 – sem que a organização consiga ter uma palavra decisiva na crise guineense. A eleição de Portugal, à primeira volta, como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para 2027/2028 continua a ser o ponto alto da diplomacia de Rangel.

J. Miranda Sarmento, Finanças

Recebeu dos governos socialistas o legado das chamadas ‘contas certas’ e foi protagonista da descida do IRS, do IRC e do IRS Jovem, medidas efetivas mas com benefícios distribuídos de forma desigual por escalões e rendimentos, num coro de críticas que dizem que o Governo e o PSD governam a pensar nas elites.

A. Leitão Amaro, Presidência

Por ele passou a regularização de perto de meio milhão de imigrantes com a emissão de cartões de residência, medida concreta e positiva no acesso a direitos dos imigrantes, num contexto de política migratória controversa.

A Lei de Estrangeiros e de Concessão de Asilo foi promulgada. É feita uma Reforma Estrutural da Imigração, regulada e humanista.

Manuel Castro Almeida, Economia e Coesão Territorial

Anunciou a execução total do PRR e, previsivelmente, a totalidade dos 5,580 mil milhões em empréstimos, com o décimo e último pedido de pagamento a seguir para Bruxelas até 30 de setembro. Ficam de fora, por inviabilidade de prazo, obras como o Hospital de Todos os Santos, a linha vermelha do Metro de Lisboa, a barragem do Pisão e a dessalinizadora do Algarve – cerca de 220 milhões de euros (1% do total), a financiar via Portugal 2030, Orçamento do Estado ou BEI. Defende ainda que Portugal terá de se habituar a um ‘novo paradigma’ de menor dependência de fundos europeus, sem que isso implique, garante, subida de impostos.

Gonçalo Saraiva Matias, Adjunto e para a Reforma do Estado

Apresentou em agosto, mais discretamente do que gostaria, a ‘joia da coroa’ do Ministério para a Reforma do Estado: a Lei da Interoperabilidade, protagonismo partilhado com Leitão Amaro mas, no essencial, aquela que Sebastião Bugalho já apontou como a «reforma estrutural» deste Governo.

Carlos Abreu Amorim, Assuntos Parlamentares

Tem vindo a assumir papel de destaque num trabalho tradicionalmente discreto: obter a viabilização parlamentar de diplomas relevantes, bastidores cujo palco continua estrondosamente ocupado por Hugo Soares, secretário-geral do PSD e líder da bancada.

Nuno Melo, Defesa Nacional

O conflito na Ucrânia e a reconfiguração da NATO sob exigência da administração Trump deram ao ministro relevância acrescida – e sobretudo dinheiro: Portugal atingiu a meta de 2% do PIB em Defesa em 2025, cerca de 6,1 mil milhões de euros, um programa de investimentos muito escrutinado e não isento de opções polémicas, com o ministro no radar do Chega e sob olhar atento do Presidente da República.

Miguel Pinto Luz, Infraestruturas e Habitação

Destacou o sucesso do ‘Construir Portugal’ e garantiu que, em 10 anos, Portugal terá duas novas travessias do Tejo – uma ponte entre Chelas e o Barreiro e um túnel entre Algés e a Trafaria –, essenciais para o novo aeroporto e para a alta velocidade ferroviária. Confirmou ainda que o alargamento do Passe Ferroviário Verde a Lisboa, Porto e à linha da Fertagus arranca na terceira semana de setembro, com viagens a 20 euros/mês.

Rita Alarcão Júdice, Justiça

Em teoria, há uma reforma da justiça administrativa e fiscal, incluindo arbitragem em contratação pública e vias especializadas para imigração; dito isto, de boas intenções está a ministra cheia. Na prática, a execução é quase nula.

Luís Neves, Administração Interna

Reafirmou esta semana que não se demite e que «nada» o vai afastar do cargo, classificando as acusações das últimas semanas como «mentiras», «invejas» e parte de uma «agenda do caos» liderada por André Ventura, num contexto de forte pressão política e mediática.

Fernando Alexandre, Educação, Ciência e Inovação

Mesmo quando lhe dá o valor de um valete, vê-se transformado no rei do baralho governativo: passa quase incólume por situações que levariam outros à demissão. Reconheceu prejuízos para os candidatos da segunda fase ao ensino superior, mas garante correção a tempo e «consciência totalmente tranquila» face ao inquérito do Ministério Público aberto após queixa da Fenprof. Anunciou 210 milhões de euros em ação social, mais residências universitárias – com o número de camas a mais do que duplicar – e apoios de 500 euros em Lisboa e 450 no Porto para alojamento privado.

Ana Paula Martins, Saúde

Sob forte pressão pela crise nas urgências, sobretudo no Hospital Amadora-Sintra, admitiu semanas de ‘grande pressão’ e tempos de espera até quase 11 horas, agravados pelo regresso das férias e pela falta de profissionais. As Unidades Locais de Saúde precisam de 850 a 870 enfermeiros, dois terços em Lisboa e Vale do Tejo; a ministra anunciou novas contratações até ao final do ano, enquanto a Ordem dos Enfermeiros exige intervenção urgente.

Maria do Rosário Palma Ramalho, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

De positivo há o aumento do salário mínimo de 870 euros em 2025 para 920 euros em 2026, a atualização das pensões e o reforço do Complemento Solidário para Idosos, ganhos que se perdem no labirinto da inflação. E se há uma grande derrota do XXV Governo Constitucional, ela está colada à pele da ministra: o pacote laboral, que não chegou a agosto; para depois fica a definição da PSU, que deixa o PS e os partidos mais à esquerda em alvoroço.

Maria da Graça Carvalho, Ambiente e Energia

Transformou a pasta em simpatia e empatia, mas fica por cumprir a obrigação de envolvimento das comunidades locais nos novos projetos de renováveis, entre muitas outras tarefas nada fáceis. A sua candura, quase omnipresente, tem sido de enorme utilidade comunicacional ao Governo; não temos a certeza de que a eficácia comunicacional corresponda à eficácia política – aparentemente, sim.

Margarida Balseiro Lopes, Cultura, Juventude e Desporto

Tanto e coisa nenhuma. A jovem ministra mais parece uma personagem da Marvel, com energia inesgotável, assistindo e resistindo a cada acontecimento com a pele e o visual bem cuidados – mais magra, mais elegante, mais sofisticada, mais presente. Seja como for, o setor parece apaziguado e, recentemente, a ministra foi elogiada da esquerda à direita por declarações relacionadas não com o Ministério que tutela, mas com a sua condição feminina. É obra.

José Manuel Fernandes, Agricultura e Mar

Tanto para fazer, e alguma coisa foi feita: aceleração de pagamentos e apoios da PAC e medidas de resposta a crises agrícolas, acentuadas pelas tempestades do início do ano, úteis para a tesouraria dos agricultores, mas sem avaliação pública independente que permita aferir resultados – o mais inócuo dos ministros do atual Governo.