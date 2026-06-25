Há pelo menos quatro portugueses que estão incontactáveis na Venezuela após sismo, confirma MNE

Ministério garante que equipas de socorro nacionais estão prontas para avançar caso Caracas solicite apoio

Pelo menos quatro portugueses estão ainda incontactáveis na Venezuela após o sismo que atingiu o país, segundo a CNN Portugal.

A situação está a ser acompanhada pelas autoridades portuguesas, enquanto Lisboa mantém contactos com o Governo venezuelano para avaliar a possibilidade de envio de meios de emergência.

Portugal disponibiliza meios de socorro à Venezuela

O ministro dos Negócios Estranegeiros revelou ainda que já estabeleceu contacto com o seu homólogo venezuelano, Yván Gil, para transmitir a disponibilidade de Portugal em ajudar nas operações de resposta ao sismo.

Numa publicação na rede social X, o ministro afirmou que falou com o responsável venezuelano para “deixar uma mensagem de solidariedade face ao trágico sismo na Venezuela e para disponibilizar os meios de socorro que estão já praticamente em estado de prontidão”.

Segundo Paulo Rangel, o ministro venezuelano terá pedido que Portugal avance com essa disponibilidade “tão depressa quanto possível”.

Equipas portuguesas podem ser mobilizadas

A disponibilização de meios de socorro surge numa altura em que as autoridades avaliam a dimensão dos danos provocados pelo sismo e as necessidades no terreno.

Portugal mantém equipas especializadas preparadas para responder a situações de emergência internacional, nomeadamente em operações de busca, salvamento e apoio humanitário.

O Governo português continua a acompanhar a evolução da situação na Venezuela e a procurar obter informações sobre os cinco cidadãos portugueses que permanecem sem contacto.

Comunidade portuguesa acompanha situação

A Venezuela tem uma comunidade portuguesa significativa, sobretudo ligada às regiões de Caracas, Maracay e outras zonas urbanas do país.

Perante a ocorrência do sismo, o Governo português tem mantido o contacto com as autoridades venezuelanas, procurando garantir apoio aos cidadãos nacionais e avaliar a necessidade de reforçar a ajuda no terreno.