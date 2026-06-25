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Há pelo menos quatro portugueses que estão incontactáveis na Venezuela após sismo, confirma MNE

Ministério garante que equipas de socorro nacionais estão prontas para avançar caso Caracas solicite apoio
Redação
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Há pelo menos quatro portugueses que estão incontactáveis na Venezuela após sismo, confirma MNE

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Pelo menos quatro portugueses estão ainda incontactáveis na Venezuela após o sismo que atingiu o país, segundo a CNN Portugal.

A situação está a ser acompanhada pelas autoridades portuguesas, enquanto Lisboa mantém contactos com o Governo venezuelano para avaliar a possibilidade de envio de meios de emergência.

Portugal disponibiliza meios de socorro à Venezuela

O ministro dos Negócios Estranegeiros revelou ainda que já estabeleceu contacto com o seu homólogo venezuelano, Yván Gil, para transmitir a disponibilidade de Portugal em ajudar nas operações de resposta ao sismo.

Numa publicação na rede social X, o ministro afirmou que falou com o responsável venezuelano para “deixar uma mensagem de solidariedade face ao trágico sismo na Venezuela e para disponibilizar os meios de socorro que estão já praticamente em estado de prontidão”.

Segundo Paulo Rangel, o ministro venezuelano terá pedido que Portugal avance com essa disponibilidade “tão depressa quanto possível”.

Equipas portuguesas podem ser mobilizadas

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A disponibilização de meios de socorro surge numa altura em que as autoridades avaliam a dimensão dos danos provocados pelo sismo e as necessidades no terreno.

Portugal mantém equipas especializadas preparadas para responder a situações de emergência internacional, nomeadamente em operações de busca, salvamento e apoio humanitário.

O Governo português continua a acompanhar a evolução da situação na Venezuela e a procurar obter informações sobre os cinco cidadãos portugueses que permanecem sem contacto.

Comunidade portuguesa acompanha situação

A Venezuela tem uma comunidade portuguesa significativa, sobretudo ligada às regiões de Caracas, Maracay e outras zonas urbanas do país.

Perante a ocorrência do sismo, o Governo português tem mantido o contacto com as autoridades venezuelanas, procurando garantir apoio aos cidadãos nacionais e avaliar a necessidade de reforçar a ajuda no terreno.

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