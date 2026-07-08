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Governo vai instalar 12 novos radares de velocidade média. Novo Código da Estrada chega em setembro

O Governo vai reforçar o controlo da velocidade nas estradas portuguesas com a instalação de 12 novos radares de velocidade média. O executivo confirmou ainda que a proposta do novo Código da Estrada deverá ser entregue ao Ministério da Administração Interna em setembro
Redação
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Governo vai instalar 12 novos radares de velocidade média. Novo Código da Estrada chega em setembro

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O Governo vai instalar 12 novos radares de velocidade média nas estradas portuguesas e prevê receber, em setembro, a proposta do novo Código da Estrada, uma das principais medidas da estratégia para reduzir a sinistralidade rodoviária.

O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, no final da apresentação da campanha de segurança rodoviária "Este Verão tu escolhes como chegar… Escolhe chegar bem!", promovida pela ABC – Associação Bênção dos Capacetes.

Segundo o governante, a equipa multidisciplinar criada pelo Executivo para preparar a revisão do Código da Estrada deverá entregar as suas conclusões ao Ministério da Administração Interna (MAI) durante o mês de setembro.

A revisão da legislação rodoviária integra o pacote de medidas anunciado pelo Governo em abril para combater a sinistralidade nas estradas, que inclui também a reativação da Brigada de Trânsito da GNR, quase duas décadas depois da sua extinção, e o reforço da fiscalização.

Mais radares de velocidade média nas estradas

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Rui Rocha revelou igualmente que está na fase final um concurso público para a instalação de novos radares de velocidade média.

De acordo com o Ministério da Administração Interna, serão 12 novos equipamentos a reforçar o sistema de fiscalização automática da velocidade em Portugal.

O secretário de Estado adiantou ainda que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) está a passar por um processo de transformação digital.

"Até ao final de agosto, início de setembro, iremos começar a implementar uma interoperacionalidade com as forças de segurança numa dimensão de fiscalização, de formação e sensibilização", afirmou.

Objetivo é reduzir para metade as mortes nas estradas

Durante a cerimónia, Rui Rocha destacou também a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária (ENSR), atualmente em consulta pública até 18 de julho.

O documento estabelece como principal meta reduzir em 50% o número de vítimas mortais nas estradas até 2030, tendo como referência os dados de 2019.

O governante considerou que a estratégia representa "um avanço significativo", sublinhando que o processo esteve parado durante vários anos.

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Acidentes já provocaram 250 mortos este ano

Também presente na apresentação da campanha, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, apelou à adoção de comportamentos mais responsáveis e seguros por parte de todos os utilizadores das estradas, defendendo uma maior cultura de segurança, respeito e cidadania.

O ministro revelou ainda que, até 6 de julho, foram registadas 250 vítimas mortais em acidentes rodoviários, mais 33 do que no mesmo período de 2025.

Campanha foca-se nos motociclistas

A campanha "Este Verão tu escolhes como chegar… Escolhe chegar bem!" pretende sensibilizar para a adoção de comportamentos prudentes, sobretudo entre os motociclistas durante o período de verão.

A iniciativa, que conta com o apoio do Ministério da Administração Interna, da Guarda Nacional Republicana (GNR), da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), dirige-se a motociclistas de todas as idades e níveis de experiência, utilizadores de ciclomotores e scooters, motoclubes, jovens recém-encartados, profissionais que utilizam motociclos no trabalho, bem como às famílias e restantes utilizadores da via pública.

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Durante a cerimónia foi ainda assinado um protocolo de colaboração entre a ABC – Associação Bênção dos Capacetes, a GNR, a PSP, a ANSR, o Santuário de Fátima e a Câmara Municipal de Ourém para a realização, em setembro, da XI Peregrinação da Bênção dos Capacetes, em Fátima.

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