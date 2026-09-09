Governo quer solução para falta de água na margem sul do Tejo em quatro meses

O Governo deu 120 dias à Agência Portuguesa do Ambiente e às Águas de Portugal para apresentarem um projeto que permita reforçar o abastecimento de água à margem sul do Tejo. A solução poderá passar por Castelo de Bode e/ou pelo rio Tejo

O Governo quer ter dentro de quatro meses uma solução para reforçar o abastecimento de água na margem sul do Tejo, podendo esta passar pela utilização de água de Castelo de Bode e/ou do próprio rio Tejo.

A garantia foi dada esta quarta-feira pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, durante uma audição na Comissão de Ambiente da Assembleia da República.

A governante explicou que a solução técnica será complementar à utilização de águas subterrâneas e revelou que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o Grupo Águas de Portugal (ÁdP) receberam, através de um despacho publicado esta quarta-feira, a missão de apresentar um projeto no prazo de 120 dias.

A medida pretende responder aos problemas de disponibilidade de água que afetam a margem sul e encontrar uma solução de reforço do abastecimento com recurso a origens superficiais.

Projeto deverá recorrer a Castelo de Bode e/ou ao Tejo

A solução que está a ser estudada pelo Governo poderá recorrer à albufeira de Castelo de Bode, ao rio Tejo ou a ambos, ficando a definição da alternativa dependente do trabalho técnico que será desenvolvido pela APA e pelas Águas de Portugal.

Maria da Graça Carvalho sublinhou que esta nova solução não deverá substituir as águas subterrâneas, mas funcionar como um complemento às atuais fontes de abastecimento.

A proposta deverá ser apresentada no prazo de 120 dias, permitindo ao Governo avaliar posteriormente a sua concretização.

Plano Social para o Clima mobiliza 1,6 mil milhões

Durante a audição parlamentar, a ministra fez também um balanço das principais medidas previstas ou em desenvolvimento na área do Ambiente e Energia.

Entre as iniciativas apresentadas está o Plano Social para o Clima, que mobilizará 1,6 mil milhões de euros até 2032, com prioridade para a melhoria da eficiência energética das habitações e para a mobilidade sustentável.

Na área da transição energética, o Governo prevê ainda a criação do Plano de Aceitação das Energias Renováveis, destinado a reforçar a participação dos municípios nos benefícios associados aos projetos de energias renováveis.

Está igualmente prevista a aprovação e realização do primeiro leilão da Estratégia para o Armazenamento de Energia.

O Executivo pretende ainda definir, até ao final do ano, o modelo das concessões de baixa tensão, lançar uma estratégia nacional para os recursos geológicos e criar um programa de apoio à resiliência energética das infraestruturas críticas.

Restauro de parques e do montado

Na área ambiental, Maria da Graça Carvalho destacou a reabilitação de várias frentes costeiras e o lançamento de um aviso destinado a financiar intervenções de restauro nos grandes parques nacionais.

O Parque Nacional da Peneda-Gerês deverá ser o primeiro a beneficiar desta iniciativa. Está também previsto um projeto específico para o restauro do montado no Alentejo.

Na conservação da natureza, a ministra destacou a criação oficial da Reserva Marinha Dom Carlos, um novo ciclo de atuação para a conservação do lince-ibérico e o Programa para a Recuperação das Aves Estepárias.

Serão ainda desenvolvidos projetos-piloto de restauro de ecossistemas urbanos em Celorico da Beira, Batalha e Mangualde.

Planos de conservação e resíduos no Algarve

Segundo a ministra, estão praticamente concluídos os 61 planos de gestão das zonas especiais de conservação (ZEC), estando apenas três por finalizar.

Na área dos resíduos, a APA deverá lançar no próximo mês um concurso para avaliar a localização, no Algarve, de uma unidade de valorização de resíduos.

Maria da Graça Carvalho anunciou ainda que o Governo aprovou na terça-feira, através de despacho, um plano de ação para combater a alga invasora Rugulopteryx okamurae.

O Executivo deverá também apresentar o Roteiro para a Descarbonização da Aviação (Ronda). Portugal participará, por outro lado, na próxima cimeira das Nações Unidas sobre o clima, a COP31, com um pavilhão nacional.