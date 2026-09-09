quarta-feira, 09 set. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mulheres às Direitas Inquérito de Verão Entrevistas
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Governo quer solução para falta de água na margem sul do Tejo em quatro meses

O Governo deu 120 dias à Agência Portuguesa do Ambiente e às Águas de Portugal para apresentarem um projeto que permita reforçar o abastecimento de água à margem sul do Tejo. A solução poderá passar por Castelo de Bode e/ou pelo rio Tejo
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Governo quer solução para falta de água na margem sul do Tejo em quatro meses

Infarmed alerta para risco em medicamento usado por milhares de doentes em Portugal

Relacionados

Almada: reservas de água atingem 78% e começa alívio faseado das restrições

As reservas médias de água em Almada atingem 78%, permitindo aos SMAS e à Câmara iniciar testes e um alívio gradual das medidas de emergência. Deixa de haver cortes programados aos fins de semana e, nos restantes dias, as interrupções passam, em geral, a decorrer entre a 01h00 e as 06h00, com exceções na terça-feira devido a uma obra programada.
Almada: reservas de água atingem 78% e começa alívio faseado das restrições

O Governo quer ter dentro de quatro meses uma solução para reforçar o abastecimento de água na margem sul do Tejo, podendo esta passar pela utilização de água de Castelo de Bode e/ou do próprio rio Tejo.

A garantia foi dada esta quarta-feira pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, durante uma audição na Comissão de Ambiente da Assembleia da República.

A governante explicou que a solução técnica será complementar à utilização de águas subterrâneas e revelou que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o Grupo Águas de Portugal (ÁdP) receberam, através de um despacho publicado esta quarta-feira, a missão de apresentar um projeto no prazo de 120 dias.

A medida pretende responder aos problemas de disponibilidade de água que afetam a margem sul e encontrar uma solução de reforço do abastecimento com recurso a origens superficiais.

Projeto deverá recorrer a Castelo de Bode e/ou ao Tejo

A solução que está a ser estudada pelo Governo poderá recorrer à albufeira de Castelo de Bode, ao rio Tejo ou a ambos, ficando a definição da alternativa dependente do trabalho técnico que será desenvolvido pela APA e pelas Águas de Portugal.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Maria da Graça Carvalho sublinhou que esta nova solução não deverá substituir as águas subterrâneas, mas funcionar como um complemento às atuais fontes de abastecimento.

A proposta deverá ser apresentada no prazo de 120 dias, permitindo ao Governo avaliar posteriormente a sua concretização.

Plano Social para o Clima mobiliza 1,6 mil milhões

Durante a audição parlamentar, a ministra fez também um balanço das principais medidas previstas ou em desenvolvimento na área do Ambiente e Energia.

Entre as iniciativas apresentadas está o Plano Social para o Clima, que mobilizará 1,6 mil milhões de euros até 2032, com prioridade para a melhoria da eficiência energética das habitações e para a mobilidade sustentável.

Na área da transição energética, o Governo prevê ainda a criação do Plano de Aceitação das Energias Renováveis, destinado a reforçar a participação dos municípios nos benefícios associados aos projetos de energias renováveis.

Está igualmente prevista a aprovação e realização do primeiro leilão da Estratégia para o Armazenamento de Energia.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Executivo pretende ainda definir, até ao final do ano, o modelo das concessões de baixa tensão, lançar uma estratégia nacional para os recursos geológicos e criar um programa de apoio à resiliência energética das infraestruturas críticas.

Restauro de parques e do montado

Na área ambiental, Maria da Graça Carvalho destacou a reabilitação de várias frentes costeiras e o lançamento de um aviso destinado a financiar intervenções de restauro nos grandes parques nacionais.

O Parque Nacional da Peneda-Gerês deverá ser o primeiro a beneficiar desta iniciativa. Está também previsto um projeto específico para o restauro do montado no Alentejo.

Na conservação da natureza, a ministra destacou a criação oficial da Reserva Marinha Dom Carlos, um novo ciclo de atuação para a conservação do lince-ibérico e o Programa para a Recuperação das Aves Estepárias.

Serão ainda desenvolvidos projetos-piloto de restauro de ecossistemas urbanos em Celorico da Beira, Batalha e Mangualde.

Planos de conservação e resíduos no Algarve

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo a ministra, estão praticamente concluídos os 61 planos de gestão das zonas especiais de conservação (ZEC), estando apenas três por finalizar.

Na área dos resíduos, a APA deverá lançar no próximo mês um concurso para avaliar a localização, no Algarve, de uma unidade de valorização de resíduos.

Maria da Graça Carvalho anunciou ainda que o Governo aprovou na terça-feira, através de despacho, um plano de ação para combater a alga invasora Rugulopteryx okamurae.

O Executivo deverá também apresentar o Roteiro para a Descarbonização da Aviação (Ronda). Portugal participará, por outro lado, na próxima cimeira das Nações Unidas sobre o clima, a COP31, com um pavilhão nacional.

Temas

Rio Tejo
Águas de Portugal
Castelo de Bode
Agência Portuguesa do Ambiente
Maria da Graça Carvalho

Leia também

Reclamações contra a AIMA caem para metade enquanto atendimento aumenta

As reclamações contra a AIMA caíram este ano para cerca de metade do nível registado em 2024, enquanto o atendimento aumentou. O presidente da agência destaca o esforço realizado em 2025, ano em que foram feitos mais de 600 mil atendimentos e emitidos mais de meio milhão de cartões
Reclamações contra a AIMA caem para metade enquanto atendimento aumenta

“É gravíssimo”: PS aponta o dedo a Rangel e rejeita culpas pelos maus resultados no PISA

Porfírio Silva acusa o ministro dos Negócios Estrangeiros de fazer uma leitura “simplista” dos resultados do PISA 2025 ao responsabilizar a governação socialista.
“É gravíssimo”: PS aponta o dedo a Rangel e rejeita culpas pelos maus resultados no PISA

Governo recusa seguir Espanha na redução de impostos sobre os combustíveis. Saiba porquê

A ministra do Ambiente e Energia justificou a r afirmando que a fiscalidade sobre combustíveis é essencial para o SNS e Educação. Maria da Graça Carvalho explicou que Portugal prioriza o alívio no IRS, IRC e o equilíbrio das contas públicas
Governo recusa seguir Espanha na redução de impostos sobre os combustíveis. Saiba porquê

Mais vistos

Destaques