Governo prolonga cheque-livro até agosto e já foram emitidos mais de 40 mil vouchers

O Governo prolongou até 31 de agosto o prazo para utilização do cheque-livro de 30 euros destinado a jovens nascidos em 2007 e 2008. Desde janeiro, já foram emitidos mais de 40 mil vouchers para compra de livros

O Governo decidiu prolongar até 31 de agosto o prazo de utilização do cheque-livro, programa de incentivo à leitura dirigido aos jovens residentes em Portugal nascidos em 2007 e 2008. A medida estende por mais nove semanas o período inicialmente previsto, que terminava a 30 de junho.

Em comunicado, o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto explica que os beneficiários continuam a poder utilizar um voucher no valor de 30 euros para a compra de livros em livrarias aderentes ao programa.

A decisão surge numa altura em que a segunda edição da iniciativa já ultrapassou os 40 mil cheques emitidos desde o seu arranque, em janeiro deste ano.

Segundo os dados divulgados pela tutela, foram emitidos até ao momento 40.663 vouchers, um número que se aproxima dos 47.651 cheques registados durante a primeira edição da iniciativa.

A taxa de utilização ronda atualmente os 72%, demonstrando uma adesão significativamente superior à verificada na edição anterior.

Lisboa, Maia, Vila Nova de Gaia, Porto e Braga são os concelhos onde se registou o maior número de cheques-livro emitidos.

Governo quer reforçar hábitos de leitura

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, destacou a importância da medida durante a abertura do festival “Babell – Cidade-Livro”, no Porto.

“O Cheque-Livro tem aproximado milhares de jovens dos livros. Com esta decisão, estamos a reforçar o impacto e o alcance de uma medida que promove os hábitos de leitura, a literacia e o acesso à cultura”, afirmou, citada pela agência Lusa.

O programa integra a estratégia do Governo para incentivar o contacto dos jovens com a leitura e apoiar simultaneamente o setor livreiro.

A segunda edição do cheque-livro arrancou a 2 de janeiro de 2026 com alterações relevantes face ao modelo anterior.

O valor do apoio passou de 20 para 30 euros e abriu-se a possibilidade de utilizar o voucher na compra de livros com valor inferior ao montante disponibilizado, uma opção que não existia na primeira edição.

Os jovens elegíveis podem solicitar o cheque através da plataforma oficial do programa, ficando o voucher imediatamente disponível para utilização numa das livrarias aderentes.

Primeira edição teve taxa de execução de 20%

A primeira edição do cheque-livro terminou em julho de 2025 e abrangeu um universo potencial de cerca de 220 mil jovens.

Durante esse período foram emitidos aproximadamente 47 mil cheques, dos quais cerca de 35 mil acabaram efetivamente utilizados, correspondendo a uma taxa de execução de cerca de 20%.

Com a extensão agora anunciada e uma taxa de utilização já próxima dos três quartos dos vouchers emitidos, o Governo espera aumentar ainda mais o número de jovens que recorrem ao apoio até ao final do verão.

O cheque-livro é uma das principais medidas públicas de promoção da leitura entre os mais jovens e pretende contribuir para o aumento dos hábitos de consumo cultural e literário em Portugal.