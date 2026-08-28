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Governo garante execução total do PRR: Portugal cumpriu todas as metas

O Governo garante que o país executou 100% do Plano de Recuperação e Resiliência dentro do prazo acordado com Bruxelas. No total, estão garantidos mais de 16 mil milhões de euros em subvenções.
SOL/Lusa
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O ministro da Economia confirmou hoje, em Lisboa, que o Plano de Execução e Resiliência (PRR) está totalmente executado, cumprindo o prazo acordado com Bruxelas.

“Estão totalmente concluídas as 44 reformas. Portugal executou plenamente o seu PRR”, afirmou o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, em conferência de imprensa, em Lisboa.

O governante indicou que Portugal cumpriu 100% dos marcos e metas do PRR, estando garantidos os mais de 16.000 milhões de euros de subvenções.

No entanto, o titular da pasta da economia apontou que a componente dos empréstimos, que ronda os 5.500 milhões de euros, também será totalmente executada, “salvo algum imprevisto”.

Castro Almeida explicou que para garantir a execução total do plano foram contratados investimentos no valor de 101%, acautelando eventuais atrasos, situação que disse justificar as obras por concluir, que classificou como “investimentos além das metas”.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial referiu que o Governo aumentou a dimensão original do plano e que as revisões constituíram “uma gestão responsável do risco”, que não comprometeu os objetivos estratégicos.

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Já sobre os projetos que tiveram de ser retirados do PRR, para garantir que não existiam incumprimentos de prazos, como o Hospital de Todos os Santos, o governante assegurou que vão ter outras fontes de financiamento, nomeadamente o Portugal 2030 e o Orçamento do Estado, sem estimar o impacto esperado.

Temas

Plano de Recuperação e Resiliência
Bruxelas
44 reformas
Ministro da Economia
Castro Almeida

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