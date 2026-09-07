Governo arranca com reuniões partidárias sobre o Orçamento do Estado para 2027

O executivo de Luís Montenegro vai reunir-se com todas as forças políticas com assento parlamentar no final do mês. O documento tem de dar entrada no Parlamento até ao dia 10 de outubro.

O Governo vai reunir-se com todos os partidos com assento parlamentar “no final do mês” sobre o Orçamento do Estado para 2027, disse à Lusa fonte do gabinete do ministro dos Assuntos Parlamentares.

De acordo com o gabinete de Carlos Abreu Amorim, as reuniões do Governo com os partidos vão realizar-se, como habitualmente, na Assembleia da República, com vista à preparação do orçamento do próximo ano.

O presidente do Chega, André Ventura, afirmou hoje que recebeu um pedido de reunião do executivo sobre o próximo Orçamento do Estado.

O Orçamento do Estado tem de ser entregue na Assembleia da República pelo Governo até 10 de outubro, data que, este ano, calha a um sábado. No ano passado, o Governo submeteu o documento no dia 09, na véspera do prazo limite e do último dia de campanha eleitoral autárquica.