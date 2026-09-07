segunda-feira, 07 set. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Governo arranca com reuniões partidárias sobre o Orçamento do Estado para 2027

O executivo de Luís Montenegro vai reunir-se com todas as forças políticas com assento parlamentar no final do mês. O documento tem de dar entrada no Parlamento até ao dia 10 de outubro.
SOL/Lusa
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Governo arranca com reuniões partidárias sobre o Orçamento do Estado para 2027

Ajudou a condenar o atirador de Carcavelos. Testemunho em tribunal fez com que a vingança lhe batesse à porta duas vezes

O Governo vai reunir-se com todos os partidos com assento parlamentar “no final do mês” sobre o Orçamento do Estado para 2027, disse à Lusa fonte do gabinete do ministro dos Assuntos Parlamentares.

De acordo com o gabinete de Carlos Abreu Amorim, as reuniões do Governo com os partidos vão realizar-se, como habitualmente, na Assembleia da República, com vista à preparação do orçamento do próximo ano.

O presidente do Chega, André Ventura, afirmou hoje que recebeu um pedido de reunião do executivo sobre o próximo Orçamento do Estado.

O Orçamento do Estado tem de ser entregue na Assembleia da República pelo Governo até 10 de outubro, data que, este ano, calha a um sábado. No ano passado, o Governo submeteu o documento no dia 09, na véspera do prazo limite e do último dia de campanha eleitoral autárquica.

Temas

Orçamento do Estado
OE2027
Orçamento do Estado 2027
Governo Luís Montenegro
Reuniões partidárias

Leia também

Governo arranca com reuniões partidárias sobre o Orçamento do Estado para 2027

O executivo de Luís Montenegro vai reunir-se com todas as forças políticas com assento parlamentar no final do mês. O documento tem de dar entrada no Parlamento até ao dia 10 de outubro.
Governo arranca com reuniões partidárias sobre o Orçamento do Estado para 2027

Data confirmada. Moção de censura do Chega vai a votos esta terça-feira com chumbo praticamente garantido

O Parlamento reúne-se esta terça-feira para discutir e votar a moção de censura apresentada pelo Chega contra o Governo. A iniciativa foi aprovada por unanimidade pela Comissão Permanente, mas não deverá provocar qualquer mudança no Executivo.
Data confirmada. Moção de censura do Chega vai a votos esta terça-feira com chumbo praticamente garantido

José Miguel Ramos Ferreira: "Miranda do Corvo tem de ser uma escolha óbvia para quem quer constituir família"

A morte do ‘candidato anunciado’ levou-o a avançar para a presidência da Câmara. Deixou o setor privado, mas diz-se feliz com a missão que assumiu. José Ramos Ferreira reconhece que 'a corrupção e o excessivo centralismo são dois dos principais responsáveis pelo atraso português'.
José Miguel Ramos Ferreira: "Miranda do Corvo tem de ser uma escolha óbvia para quem quer constituir família"

Mais vistos

Destaques