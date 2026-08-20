quinta-feira, 20 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Governo afasta reforma estrutural da Segurança Social: “É um assunto fechado”

A posição do Governo surge depois de um relatório ter apresentado várias propostas para tornar a Segurança Social "mais sustentável".
SOL/Lusa
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Governo afasta reforma estrutural da Segurança Social: “É um assunto fechado”

Criadora de conteúdos brasileira morre aos 33 anos após complicações de cirurgia plástica. Deixa três filhos

Relacionados

"Lei das burcas": Presidente da República promulga regras de identificação em locais públicos

O Presidente da República promulgou o decreto-lei que define novas regras de identificação em espaços públicos, conhecido como "lei das burcas". O Palácio de Belém admitiu o caráter sensível da matéria, aprovada em julho com os votos da direita e a oposição de toda a esquerda parlamentar
"Lei das burcas": Presidente da República promulga regras de identificação em locais públicos

Reforma da Segurança Social: proposta para contas individuais e adesão automática a planos de pensões

Grupo de trabalho coordenado por Jorge Bravo propõe uma reforma estrutural das pensões, com contas individuais de contribuição definida, planos profissionais de adesão automática e uma conta “Grão a Grão” para crianças. Relatório alerta para riscos na sustentabilidade da Segurança Social
Reforma da Segurança Social: proposta para contas individuais e adesão automática a planos de pensões

O Governo voltou hoje a afastar qualquer reforma estrutural da Segurança Social nesta legislatura, dizendo que se trata de "um assunto fechado” e apelando a que “não se assustem os portugueses”.

O ministro da Presidência fez questão de deixar esta garantia ainda antes de começar a conferência de imprensa após a reunião semanal Conselho de Ministros.

“Antes de falar sobre o que decidimos, queria falar de algo que não vamos decidir: a realização de uma reforma estrutural da segurança social”, assegurou António Leitão Amaro.

Esta reação surge na sequência do relatório "Reformar as Pensões em Portugal - Por um Sistema Sustentável, Adequado e Justo - um Contrato entre Gerações", apresentado pelo grupo de trabalho criado pelo Governo para "propor medidas tendentes à reforma da Segurança Social".

Segundo o ministro, este estudo serve “para habilitar o país todo” a fazer uma análise do tema, e classificou-o como “mais um contributo sério e profundo”, lembrando que o anterior Governo do PS também tinha encomendado um Livro Verde sobre o assunto.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Recordo que o primeiro-ministro já disse que se demitia se tivesse de cortar pensões: as pensões do presente e do futuro estão e vão continuar a estar protegidas, não vale a pena assustar os portugueses com isso”, disse.

Leitão Amaro assegurou ainda que, “se alguma vez” a reflexão do Governo resultar em decisões sobre a Segurança Social, tal será “previamente apresentado num contexto de campanha eleitoral” que espera que só aconteça em 2029.

Temas

Reforma estrutural
Segurança Social
Reforma das Pensões
António Leitão Amaro
Governo

Leia também

Governo afasta reforma estrutural da Segurança Social: “É um assunto fechado”

A posição do Governo surge depois de um relatório ter apresentado várias propostas para tornar a Segurança Social "mais sustentável".
Governo afasta reforma estrutural da Segurança Social: “É um assunto fechado”

"Lei das burcas": Presidente da República promulga regras de identificação em locais públicos

O Presidente da República promulgou o decreto-lei que define novas regras de identificação em espaços públicos, conhecido como "lei das burcas". O Palácio de Belém admitiu o caráter sensível da matéria, aprovada em julho com os votos da direita e a oposição de toda a esquerda parlamentar
"Lei das burcas": Presidente da República promulga regras de identificação em locais públicos

Montenegro promete "escrutínio" sobre regresso do Estado ao capital da REN

O primeiro-ministro assegurou que todos os detalhes sobre a compra de 13,7% da REN pela Parpública serão públicos, respeitando as regras das empresas cotadas. Luís Montenegro admitiu que a operação quer reforçar a infraestrutura crítica e pode ajudar a baixar o custo da eletricidade
Montenegro promete "escrutínio" sobre regresso do Estado ao capital da REN

Mais vistos

Destaques