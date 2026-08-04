Governo admite erro no site da Segurança Social sobre subsídio de desemprego

O governo não só alterou a informação disposta no site, como o Ministério do Trabalho garantiu que nenhum indivíduo foi prejudicado.

Após um alerta de uma falha na informação sobre o subsídio de desemprego publicada no site da Segurança Social, o Governo reconheceu o erro e garantiu já estar normalizado.

O erro estava relacionado com a aplicação do regime transitório para pessoas entre o 46 e os 49 anos. Para algumas pessoas em situação de desemprego, a falha poderia reduzir em até sete meses a duração do subsídio.

Depois do alerta do jornal Público, o governo não só alterou a informação disposta no site, como o Ministério do Trabalho garantiu que nenhum indivíduo foi prejudicado.