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Governo admite erro no site da Segurança Social sobre subsídio de desemprego

O governo não só alterou a informação disposta no site, como o Ministério do Trabalho garantiu que nenhum indivíduo foi prejudicado.
Redação
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Governo admite erro no site da Segurança Social sobre subsídio de desemprego

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Após um alerta de uma falha na informação sobre o subsídio de desemprego publicada no site da Segurança Social, o Governo reconheceu o erro e garantiu já estar normalizado. 

O erro estava relacionado com a aplicação do regime transitório para pessoas entre o 46 e os 49 anos. Para algumas pessoas em situação de desemprego, a falha poderia reduzir em até sete meses a duração do subsídio. 

Depois do alerta do jornal Público, o governo não só alterou a informação disposta no site, como o Ministério do Trabalho garantiu que nenhum indivíduo foi prejudicado.

Temas

Segurança Social
Subsídio de desemprego
Governo
Regime transitório
Duração do subsídio

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