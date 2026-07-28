Gabinete de André Ventura na Assembleia da República encontrado vandalizado

O gabinete de André Ventura, líder do Chega, foi encontrado vandalizado na manhã desta terça-feira, na Assembleia da República. O próprio divulgou imagens do interior do espaço nas redes sociais e afirma desconhecer, para já, se foram levados documentos ou outros bens.

O gabinete de André Ventura, na Assembleia da República, foi encontrado vandalizado na manhã desta terça-feira.

O alerta foi dado cerca das 08h15 por um deputado do Chega que, ao chegar ao local, se deparou com o gabinete remexido.

Para já, não é conhecido se desapareceram documentos, equipamentos ou outros bens.

Ventura denuncia ataque e divulga vídeo

Entretanto, André Ventura publicou um vídeo nas redes sociais onde mostra o estado em que encontrou o gabinete e deixa duras críticas ao sucedido.

"Assim está o meu Gabinete esta manhã na Assembleia da República. Alguém estava à procura de alguma coisa e não se coibiu de agir dentro do próprio Parlamento. Não sei ainda se foi roubado algum documento ou não, mas atingimos o grau zero da nossa democracia", escreveu o presidente do Chega.

Polícia Judiciária chamada ao Parlamento

A Polícia Judiciária foi chamada à Assembleia da República para investigar o caso e encontra-se a realizar diligências no gabinete de André Ventura, avançou o Correio da Manhã.

Até ao momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a eventual existência de material furtado nem sobre as circunstâncias em que ocorreu a intrusão.