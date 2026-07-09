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Fernando Medina acusa Tribunal de Contas de “fazer política” e elogia reforma do Governo

O ex-ministro das Finanças defendeu no Parlamento que o Tribunal de Contas ultrapassa os seus poderes constitucionais e interfere em decisões políticas. Fernando Medina considerou ainda que a reforma da lei apresentada pelo Governo de Luís Montenegro é “necessária” e “bem feita”
Redação
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O ex-ministro das Finanças Fernando Medina acusou esta quinta-feira o Tribunal de Contas (TdC) de interferir na decisão política e de ultrapassar os limites das suas competências constitucionais, defendendo que a reforma da lei do organismo proposta pelo Governo é necessária para corrigir o atual modelo de funcionamento.

Durante uma audição na Comissão Parlamentar de Reforma do Estado e Poder Local, Medina afirmou que o Tribunal de Contas "não tem o direito de andar a fazer política em favor do poder próprio dos seus membros", criticando a reação dos representantes do organismo ao processo de revisão da legislação.

Segundo o antigo governante socialista, essa resposta demonstra "quão mal está o país" no que respeita ao atual enquadramento legal do Tribunal de Contas.

“Interfere na razão da decisão política”

Fernando Medina sustentou que, ao longo dos anos, a legislação foi sendo alterada com o objetivo de reforçar os mecanismos preventivos de controlo da despesa pública, mas acabou por atribuir ao Tribunal de Contas poderes que vão além da sua missão constitucional.

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"Com isso, as normas atuais dão lastro ao Tribunal de Contas para verdadeiramente interferir, como interfere, na razão da decisão política", afirmou.

Na sua perspetiva, o TdC desenvolveu práticas que "estão completamente para além" daquelas que são exercidas por tribunais de contas de outros países ocidentais.

Para ilustrar essa posição, Medina recordou o caso em que o Tribunal de Contas inviabilizou a criação de uma empresa municipal de cultura no Porto por considerar que essa não seria a melhor forma de organizar aquele serviço.

Referiu ainda situações em que processos receberam visto prévio do Tribunal de Contas e vieram posteriormente a ser contestados em auditorias realizadas pela própria instituição, por diferentes secções do tribunal.

Ex-ministro elogia proposta do Governo

Apesar de ter integrado o último Governo liderado por António Costa, Fernando Medina manifestou apoio à proposta de revisão da lei do Tribunal de Contas apresentada pelo Executivo de Luís Montenegro.

O antigo ministro das Finanças classificou a iniciativa como "absolutamente necessária" e elogiou a sua formulação, baseada numa proposta coordenada pelo professor de Direito e advogado Rui Medeiros.

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"Considero esta reforma apresentada pelo Governo absolutamente necessária, bem feita do ponto de vista da sua profundidade em atacar problemas que o modelo atual tem e uma proposta que salvaguarda na íntegra o interesse público", afirmou.

A proposta de reforma do Tribunal de Contas integra o pacote legislativo de reforma do Estado apresentado pelo Governo e tem suscitado posições divergentes entre responsáveis políticos e representantes do próprio tribunal.

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