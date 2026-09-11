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Estudo coordenado por Passos Coelho identifica o principal travão ao crescimento de Portugal

Antigo primeiro-ministro juntou-se a Sérgio Sousa Pinto e Nuno Botelho num estudo que procura explicar por que razão Portugal continua sem convergir com as economias mais desenvolvidas. As primeiras conclusões apontam para vários bloqueios que se alimentam entre si.
Redação
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A baixa produtividade é apontada como o principal obstáculo ao crescimento da economia portuguesa num estudo coordenado pelo antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, pelo ex-deputado socialista Sérgio Sousa Pinto e pelo presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho.

“O problema central está na produtividade: mesmo nos períodos de maior crescimento recente, este resultou sobretudo do aumento do emprego e não de ganhos expressivos de produtividade”, refere a Associação Comercial do Porto - Câmara de Comércio e Indústria do Porto (ACP-CCIP), em comunicado.

Intitulado “Bloqueios versus Reformas: uma visão para Portugal”, o estudo pretende perceber por que motivo o país tem crescido pouco, perdeu posição relativa na União Europeia e continua sem conseguir uma convergência sustentada com as economias mais desenvolvidas.

A apresentação pública está prevista para o final do ano.

Economia portuguesa cresceu em média 1,1% ao ano desde 1999

O trabalho está dividido em duas etapas. A primeira procura diagnosticar os principais obstáculos ao desenvolvimento económico e social. A segunda será dedicada à identificação de reformas estruturais, incluindo medidas, calendário, custos, financiamento e potenciais impactos.

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“A principal conclusão preliminar é que Portugal não enfrenta apenas um problema isolado”, assinala a associação.

De acordo com o diagnóstico, existem diferentes bloqueios que se reforçam mutuamente e ajudam a manter aquilo que é descrito como uma espécie de equilíbrio de baixo crescimento.

Entre as áreas identificadas estão o capital humano e a qualidade da gestão, o investimento e a inovação, a dimensão das empresas, a especialização produtiva, a poupança e o financiamento, além do funcionamento do Estado e das instituições.

Centralismo, burocracia, fiscalidade, morosidade da justiça, dificuldades no acesso à habitação e barreiras regulamentares são igualmente apontados como fatores que condicionam a mobilidade dos recursos, o investimento e a capacidade de crescimento.

Segundo os dados divulgados pela ACP-CCIP, desde 1999 a economia portuguesa cresceu, em média, cerca de 1,1% por ano, um dos desempenhos “mais fracos” da União Europeia.

Segunda fase vai procurar respostas

A próxima etapa terá como objetivo identificar reformas capazes de alterar os incentivos que condicionam a distribuição de trabalho, capital, poupança, investimento e recursos públicos.

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A ambição passa por encontrar soluções que permitam ao país crescer de forma sustentada, criar melhores empregos, aumentar salários, reter talento, financiar o Estado social e melhorar o nível de vida.

“O contributo da sociedade civil faz parte da construção da resposta. Nesse sentido, temos vindo a promover um processo de auscultação de especialistas de diferentes setores da sociedade portuguesa, procurando recolher contributos que permitam enriquecer o diagnóstico e preparar uma proposta final útil ao debate público”, salienta a ACP-CCIP.

Depois de concluído, o estudo será entregue ao Presidente da República e ao Governo liderado por Luís Montenegro.

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