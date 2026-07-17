"Estava a pensar, como uma certa vingançazinha". Aguiar-Branco despede-se dos deputados com humor antes das férias parlamentares

O presidente da Assembleia da República despediu-se esta sexta-feira dos deputados, no último plenário antes das férias parlamentares, com uma intervenção marcada pelo humor.

"Confesso que estava a pensar, como uma certa vingançazinha em relação ao que se passou, convocar uma sessão plenária especial para amanhã, cujo ponto único da ordem do dia seria felicitar pessoalmente o senhor presidente da Assembleia da República pelo seu aniversário", afirmou ironicamente, referindo-se a um período de votações que se estendeu durante duas horas.

A afirmação provocou vários risos no Parlamento. José Pedro Aguiar-Branco celebra 69 anos este sábado, dia 18 de julho.

O líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, respondeu ao presidente no mesmo tom, afirmando que a sua bancada marcaria presença nessa “sessão plenária especial”. “Com o mesmo humor eu diria: e assim estariam mesmo a trabalhar", completou Aguiar-Branco.

"Como sou conhecido pela minha paciência democrática, poupo vossas excelências a esse momento", colmatou o presidente da Assembleia, desejando boas férias a todos os deputados, que voltarão ao hemiciclo em setembro, para a reunião da Comissão Permanente ou para o próximo plenário.