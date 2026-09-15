Entidade para a Transparência não sabe quantos políticos têm de declarar rendimentos

A Entidade para a Transparência não consegue determinar quantos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos têm de apresentar declarações. A entidade admite ainda que nem todas as declarações do atual Governo foram verificadas

A Entidade para a Transparência (EpT) admite que não consegue determinar, com "rigor e fidedignidade", quantos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos estão atualmente obrigados a apresentar a declaração única de rendimentos, património, interesses, incompatibilidades e impedimentos.

A informação consta de uma resposta enviada ao Bloco de Esquerda (BE), datada de 28 de agosto, na sequência das notícias sobre o caso do ministro da Administração Interna, Luís Neves, que admitiu não ter apresentado declarações únicas enquanto diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ).

A EpT explica que apenas tem registo dos titulares "na medida em que sejam comunicados pelas entidades" onde exercem ou exerceram funções. O problema, segundo a entidade, é que a legislação não prevê qualquer consequência para os organismos públicos que não cumpram esse dever de comunicação.

Por esse motivo, a EpT considera não ser possível determinar com segurança o universo de pessoas sujeitas às obrigações declarativas.

Nem todas as declarações do atual Governo foram verificadas

Na mesma resposta, a EpT reconhece que nem todas as declarações únicas apresentadas pelos membros do atual Governo estão verificadas.

Questionada pelo BE sobre se as declarações dos membros do Executivo, que tomou posse em maio de 2025, estavam "integralmente verificadas", a entidade respondeu negativamente.

Entre os motivos para a existência de processos pendentes estão pedidos de esclarecimento dirigidos aos próprios titulares e processos judiciais que aguardam decisões do Tribunal Constitucional (TC).

Estão em causa, nomeadamente, objeções relacionadas com a identificação de contas bancárias à ordem, contas bancárias detidas por sociedades comerciais em cujo capital participe o titular ou o respetivo cônjuge e serviços prestados por essas sociedades.

A EpT não indica, contudo, quantos membros do Governo têm declarações ainda por verificar nem identifica os titulares abrangidos pelos processos pendentes no TC.

Entre esses processos estão dois apresentados pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, relacionados com a polémica em torno da Spinumviva.

1.148 verificações concluídas desde 2024

Segundo os dados disponibilizados pela EpT, até 31 de julho tinham sido concluídas 1.148 verificações de declarações de titulares de cargos públicos e políticos.

Destas, 570 foram concluídas em 2024, 313 em 2025 e 265 nos primeiros sete meses de 2026. Havia ainda 315 verificações em curso.

O tempo médio necessário para concluir uma verificação também aumentou significativamente: passou de 23,4 dias em 2024 para 32,1 dias em 2025 e 74,2 dias em 2026.

A entidade ressalva que estes períodos incluem o tempo durante o qual aguarda esclarecimentos dos titulares e admite que o prazo possa aumentar devido aos processos que dependem de decisões do Tribunal Constitucional.

EpT diz que precisa de mais trabalhadores

A entidade atribui parte das dificuldades à "evidente insuficiência dos recursos humanos".

Quando iniciou atividade, em 2024, a EpT pretendia verificar as declarações por ordem cronológica. Contudo, alterou esse critério depois de concluir que os seus recursos não seriam reforçados a curto ou médio prazo.

Passou, assim, a dar prioridade às declarações dos titulares de órgãos de soberania.

A EpT defende um reforço mínimo de 11 trabalhadores, proposta apresentada em 2025 pelo Tribunal Constitucional e que, segundo a entidade, continua a aguardar uma decisão do Governo.

Atualmente, a EpT tem sete técnicos superiores no mapa de pessoal. No entanto, um encontra-se em situação de incapacidade temporária, pelo que apenas seis técnicos estavam efetivamente ao serviço à data da resposta.

Também o Tribunal Constitucional reconhece a falta de meios, afirmando que a EpT "carece, atualmente, dos meios adequados para desempenhar cabalmente" as funções que lhe foram atribuídas.

Tribunal Constitucional também não tinha cadastro dos titulares

O problema não é exclusivo da atual entidade fiscalizadora.

Numa resposta ao BE, datada de 8 de setembro, o Tribunal Constitucional confirmou que, antes da criação da EpT, não tinha um registo ou cadastro do universo de titulares sujeitos a obrigações declarativas.

O TC atribui igualmente parte do problema à falta de colaboração das entidades públicas. Apesar de as secretarias administrativas desses organismos estarem obrigadas a comunicar o início e o fim das funções dos titulares, essa obrigação foi, segundo o tribunal, "frequentemente desconsiderada".

A EpT também não considera possível resolver o problema recorrendo diretamente ao Sistema de Informação da Organização do Estado (SIOE), uma vez que os dados importados para a plataforma "nem sempre se revelam confiáveis".

Mais de 9 mil registos foram importados automaticamente

Na primeira importação de dados do SIOE, realizada em 24 de janeiro de 2024, foram introduzidos automaticamente na plataforma da EpT 9.117 registos.

O processo decorreu sem confirmação ou validação humana, segundo a entidade.

A EpT contabilizou então 4.213 entidades e 4.901 titulares, reconhecendo posteriormente que alguns registos estavam incorretos e que outros diziam respeito a pessoas que não estavam abrangidas pela legislação.

384 pessoas sem declaração entre 2024 e julho de 2026

Apesar de não conseguir determinar o universo total de titulares obrigados a declarar, a EpT identificou, entre 2024 e julho de 2026, 384 pessoas sem declaração entregue.

Destas, 274 eram titulares de cargos políticos e 110 exerciam altos cargos públicos.

Depois de notificadas, permaneciam por regularizar 43 situações: 25 por falta de entrega da declaração e 18 por declarações incorretas.

Até à data da resposta, a EpT tinha enviado 11 comunicações ao Ministério Público ou a outras entidades competentes por incumprimento total ou apresentação incompleta ou incorreta das declarações.

A lei determina que a não apresentação da declaração, depois de o titular ser notificado, constitui crime de desobediência qualificada, punível com pena de prisão até três anos, incluindo situações de ocultação intencional de património.

Declarações em papel ficaram no Tribunal Constitucional

Outro dos problemas identificados prende-se com a transição entre o antigo sistema declarativo e a plataforma eletrónica da EpT.

O Tribunal Constitucional confirmou que as declarações entregues em papel antes da entrada em funcionamento da plataforma da EpT, em março de 2024, permaneceram no tribunal. Não houve transferência desse arquivo para a Entidade para a Transparência.

O TC considera que não existe base legal para atribuir à EpT a função de depositária dessas declarações.

A própria EpT afirma não ter competência para fazer uma comparação sistemática entre o arquivo em papel do TC e as novas declarações eletrónicas.

A entidade alerta, por isso, para a possibilidade de existir um "hiato de controlo" entre os dois sistemas.

Segundo a EpT, fazer esse cruzamento geral sem uma competência expressamente atribuída por lei poderia constituir uma atuação ilegal e gerar responsabilidade civil ou criminal. Para ultrapassar o problema, será necessária uma intervenção legislativa da Assembleia da República.

O que acontece quando uma declaração tem erros?

A resposta da EpT esclarece ainda o procedimento quando são detetados erros ou omissões numa declaração que já foi entregue.

Depois de notificado, se o titular apresentar uma declaração de substituição e regularizar integralmente a situação, deixa de existir, segundo a entidade, um incumprimento a comunicar ao Ministério Público ou às entidades competentes.

A EpT ressalva, contudo, que não tem competência para desencadear diretamente procedimentos de perda de mandato ou demissão.

Essa decisão cabe aos tribunais, ao Tribunal Constitucional ou ao Parlamento, consoante o cargo em causa.