“É muito difícil proibir um partido e dizer que é fascista”, diz juíza do TC sobre pedido de extinção do Chega

O pedido para extinguir o Chega já chegou ao Tribunal Constitucional. É o primeiro relacionado com alegado extremismo político e ainda não há uma decisão.

Determinar se existem fundamentos para proibir um partido por ser fascista está longe de ser simples. Maria Benedita Urbano, juíza conselheira do Tribunal Constitucional (TC), expôs as dificuldades de uma decisão desta natureza ao abordar o requerimento que visa a extinção do Chega.

O pedido teve origem numa iniciativa do advogado António Garcia Pereira, que, em fevereiro, reforçou junto do Ministério Público (MP) a defesa da extinção do partido liderado por André Ventura, por considerar que viola a Constituição. O advogado já tinha apresentado uma queixa inicial em outubro de 2025.

Garcia Pereira defende a extinção do Chega pela sua “evidente natureza, sucessivamente reafirmada e reforçada, racista e fascista”.

O TC é o único órgão em Portugal com poder para declarar a extinção de um partido político, mas apenas pode fazê-lo após um requerimento do Ministério Público nesse sentido.

“Até agora não tivemos tempo de decidir”

Maria Benedita Urbano salientou que se trata do primeiro requerimento relacionado com alegado extremismo político recebido pelo Tribunal Constitucional.

“Até agora não tivemos tempo de decidir”, revelou a juíza conselheira, depois de lamentar “o número excessivo de pedidos de fiscalização constitucional” e a “moda da fiscalização preventiva” de propostas de lei.

A magistrada revelou também a sua posição pessoal sobre partidos considerados extremistas, ao afirmar que acredita que “partidos de extremos deveriam ser proibidos em Portugal”. Reconheceu, contudo, a dificuldade de estabelecer os critérios necessários para uma decisão dessa natureza.

“É muito difícil proibir um partido e dizer que é fascista”, afirmou.

“Basta que o líder faça uma saudação nazi num evento público? Basta ter mandado colocar ‘outdoors’ contra certas etnias?”, questionou Maria Benedita Urbano.

Queixa invoca grupo 1143 e cartazes

A queixa de António Garcia Pereira invoca ligações do Chega ao grupo neonazi “1143” e a sentença relativa à retirada de cartazes do partido de André Ventura contra ciganos.

Em dezembro, uma sentença obrigou o então candidato presidencial e presidente do Chega a retirar cartazes com menções à comunidade cigana e ao Bangladesh.

Maria Benedita Urbano recordou ainda o caso da Alemanha. Em 2017, o Tribunal Federal Constitucional alemão rejeitou extinguir o Partido Nacional Democrático, um movimento extremista com ligações a grupos neonazis.

Já em junho, uma organização alemã de advogados e juristas defendeu que o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha era “comprovadamente inconstitucional” e deveria ser proibido.

“Talvez depois do Tribunal Constitucional da Alemanha abordar o assunto possa partilhar connosco essa experiência”, afirmou Urbano.

Estatutos do Chega também foram abordados

A queixa de António Garcia Pereira aponta igualmente para a irregularidade dos órgãos dirigentes do Chega.

Em maio de 2025, o Tribunal Constitucional confirmou como inválidas as eleições dos órgãos nacionais do partido realizadas em 2023 e 2024.

Maria Benedita Urbano chamou a atenção para o facto de a situação estatutária continuar por resolver.

“O Chega ainda não alterou os seus estatutos que não foram aprovados pelo Tribunal Constitucional, foram rejeitados, e entretanto até já organizou um congresso”, afirmou.

Para a magistrada, este caso mostra como “nem sempre as decisões do Tribunal Constitucional são respeitadas, por vezes são ignoradas”.

Juíza aponta também caso no PS

Maria Benedita Urbano referiu ainda o Partido Socialista, afirmando que também não cumpriu uma decisão do TC que rejeitou a expulsão de Daniel Adrião, antigo candidato à liderança do partido.

Em junho, o PS alegou que o acórdão do Tribunal Constitucional não obrigava à reintegração de Daniel Adrião e confirmou a abertura de um novo processo de expulsão, justificado pela necessidade de corrigir uma “invalidade formal”.

Maria Benedita Urbano, que é também docente na Universidade de Coimbra, falava durante o 29.º Encontro de Professores de Direito Público, realizado pela primeira vez em Macau, região chinesa cuja justiça tem como base o sistema português.