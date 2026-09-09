“É gravíssimo”: PS aponta o dedo a Rangel e rejeita culpas pelos maus resultados no PISA

Porfírio Silva acusa o ministro dos Negócios Estrangeiros de fazer uma leitura “simplista” dos resultados do PISA 2025 ao responsabilizar a governação socialista.

O PS rejeitou esta quarta-feira que a descida dos resultados dos alunos portugueses no PISA 2025 possa ser atribuída à governação socialista e criticou Paulo Rangel pelas declarações em que responsabilizou o anterior Governo e, em particular, o ex-ministro da Educação João Costa.

Porfírio Silva, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, considerou "gravíssimo" que um responsável político diga que o atual Governo "não tem nada a ver com isso", defendendo que os resultados portugueses devem ser analisados no contexto de uma tendência global de degradação das aprendizagens.

PS critica leitura de Rangel

Os resultados do PISA 2025, divulgados na terça-feira, revelaram uma descida do desempenho dos alunos portugueses em leitura, matemática e ciências.

Porfírio Silva sublinhou, contudo, que Portugal continua "na média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos (OCDE)", com o mesmo valor da média em ciências, ligeiramente acima em leitura e um pouco abaixo em matemática.

"Quer isto dizer que devemos estar descansados? Não, não podemos estar descansados", afirmou o deputado, salientando que existe um "declínio prolongado e global" das aprendizagens nos países da OCDE.

Para o socialista, os dados exigem "uma reflexão" e não "leituras simplistas e maniqueístas".

A crítica dirigiu-se sobretudo a Paulo Rangel, que no encerramento do debate da moção de censura do Chega ao Governo, na terça-feira, responsabilizou a governação socialista pelos resultados, referindo também João Costa.

"Qualquer um de nós, com responsabilidades públicas, que diga isto é problema dos outros, está a ser irresponsável. É gravíssimo que o ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, numa circunstância tão solene como o encerramento do debate da moção de censura, pratique essa irresponsabilidade de dizer nós não temos nada a ver com isso", afirmou Porfírio Silva.

O deputado defendeu ainda que há fatores culturais e sociais que influenciam os resultados escolares e que a tendência de descida não é exclusiva de Portugal.

"Pensávamos que o ministro Paulo Rangel sabia que há uma tendência global na OCDE, que nos preocupa a todos", acrescentou.

PS vai voltar a propor mudanças na gestão das escolas

Porfírio Silva contrapôs a posição de Rangel à do antigo ministro da Educação João Costa, que, segundo o deputado, "fez exatamente o contrário", ao recusar responsabilizar apenas o "Governo de turno", sem deixar de assumir responsabilidades.

O PS anunciou também que vai pedir ao Conselho Nacional de Educação o estudo solicitado pelo Parlamento sobre a revisão do Estatuto do Aluno e Ética Escolar.

O partido vai ainda voltar a apresentar uma proposta de alteração à gestão das escolas e agrupamentos. A iniciativa pretende reforçar a colegialidade dos órgãos, a participação da comunidade escolar e o envolvimento dos alunos na vida das escolas.

A proposta do PS deverá, assim, juntar-se ao debate político sobre as respostas aos resultados do PISA 2025, que colocaram novamente a evolução das aprendizagens no centro da discussão sobre a Educação em Portugal.