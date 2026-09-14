Do primeiro dia de escola ao Governo: ministros mostram fotografias de infância e geram reações

O regresso às aulas levou o Governo a abrir o álbum de recordações dos seus ministros. As fotografias de infância despertaram elogios, brincadeiras e também críticas de quem aproveitou a publicação para lembrar os problemas da Educação.

De mochila às costas, bata vestida ou simplesmente a posar para a fotografia que ficou guardada no álbum de família. Para assinalar o início de mais um ano letivo, o Governo decidiu recuar no tempo e mostrar alguns dos atuais governantes quando ainda eram crianças.

A publicação, feita na página oficial da República Portuguesa no Facebook, recupera fotografias de infância dos ministros a propósito do regresso às aulas e convidou os seguidores a conhecer as “memórias dos nossos governantes”.

A iniciativa não passou despercebida na caixa de comentários. Houve quem elogiasse a ideia, quem se divertisse com as fotografias e também quem aproveitasse a publicação para deixar críticas à situação atual da Educação em Portugal.

“Adorei a cara de rebelde do ministro Nuno Melo”

Entre as reações mais descontraídas, Rosa Maria Pereira classificou a iniciativa como uma “ideia gira” e desejou um “bom ano letivo para todos”. Eduardo Nogueira também reagiu positivamente: “Muito giro. Valeu.”

A fotografia do ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, mereceu uma referência particular.

“Adorei a cara de rebelde do ministro Nuno Melo”, escreveu Sandra Rodrigues, acompanhando o comentário com um emoji a rir.

Das fotografias aos problemas da Educação

Mas nem todos os seguidores receberam a iniciativa apenas como uma recordação divertida do tempo de escola.

Paulo Tito Silva recorreu à ironia para reagir à publicação: “Uau fiquei esclarecido sobre os probelmas da educação, habitação e saúde que o pais enfrenta! Obrigado e bom fim de semana para todos”.

Já Mariana Braz deixou uma crítica mais extensa, defendendo que numa página oficial deveria ser apresentada “a realidade completa da educação em Portugal, e não apenas aquilo que fica bem nas publicações”.

A utilizadora apontou problemas como a falta de vagas nas escolas públicas e de professores para algumas disciplinas, concluindo: “A educação não pode ser feita de anúncios bonitos, estatísticas convenientes e propaganda institucional!…”

Também Filipe Xavier Perre criticou a opção de comunicação: “Que original, apelarem ao sentimento com imagens de criancinhas. Eu não renovava a avença com o departamento de marketing...”

Entre elogios, ironias e críticas, as fotografias de infância acabaram assim por levar para a caixa de comentários um debate bem mais atual do que as imagens recuperadas dos álbuns de família.