segunda-feira, 14 set. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mulheres às Direitas Inquérito de Verão Entrevistas
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Do primeiro dia de escola ao Governo: ministros mostram fotografias de infância e geram reações

O regresso às aulas levou o Governo a abrir o álbum de recordações dos seus ministros. As fotografias de infância despertaram elogios, brincadeiras e também críticas de quem aproveitou a publicação para lembrar os problemas da Educação.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Dois irmãos morrem com cinco dias de diferença após serem atropelados durante passeio de bicicleta no Michigan

De mochila às costas, bata vestida ou simplesmente a posar para a fotografia que ficou guardada no álbum de família. Para assinalar o início de mais um ano letivo, o Governo decidiu recuar no tempo e mostrar alguns dos atuais governantes quando ainda eram crianças.

A publicação, feita na página oficial da República Portuguesa no Facebook, recupera fotografias de infância dos ministros a propósito do regresso às aulas e convidou os seguidores a conhecer as “memórias dos nossos governantes”.

A iniciativa não passou despercebida na caixa de comentários. Houve quem elogiasse a ideia, quem se divertisse com as fotografias e também quem aproveitasse a publicação para deixar críticas à situação atual da Educação em Portugal.

“Adorei a cara de rebelde do ministro Nuno Melo”

Entre as reações mais descontraídas, Rosa Maria Pereira classificou a iniciativa como uma “ideia gira” e desejou um “bom ano letivo para todos”. Eduardo Nogueira também reagiu positivamente: “Muito giro. Valeu.”

A fotografia do ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, mereceu uma referência particular.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Adorei a cara de rebelde do ministro Nuno Melo”, escreveu Sandra Rodrigues, acompanhando o comentário com um emoji a rir.

Das fotografias aos problemas da Educação

Mas nem todos os seguidores receberam a iniciativa apenas como uma recordação divertida do tempo de escola.

Paulo Tito Silva recorreu à ironia para reagir à publicação: “Uau fiquei esclarecido sobre os probelmas da educação, habitação e saúde que o pais enfrenta! Obrigado e bom fim de semana para todos”.

Já Mariana Braz deixou uma crítica mais extensa, defendendo que numa página oficial deveria ser apresentada “a realidade completa da educação em Portugal, e não apenas aquilo que fica bem nas publicações”.

A utilizadora apontou problemas como a falta de vagas nas escolas públicas e de professores para algumas disciplinas, concluindo: “A educação não pode ser feita de anúncios bonitos, estatísticas convenientes e propaganda institucional!…”

Também Filipe Xavier Perre criticou a opção de comunicação: “Que original, apelarem ao sentimento com imagens de criancinhas. Eu não renovava a avença com o departamento de marketing...”

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Entre elogios, ironias e críticas, as fotografias de infância acabaram assim por levar para a caixa de comentários um debate bem mais atual do que as imagens recuperadas dos álbuns de família.

Temas

Governo
Educação
Escola
Primeiro dia
Aulas

Leia também

Presidente da República vai visitar o Vaticano e o Conselho da Europa

O chefe de Estado pediu autorização ao Parlamento para viajar ao Vaticano, entre 23 e 24 de setembro, onde se vai reunir com o Papa Leão XIV. Na semana seguinte, António José Seguro desloca-se a Estrasburgo, em França, para celebrar os 50 anos da adesão de Portugal ao Conselho da Europa
Presidente da República vai visitar o Vaticano e o Conselho da Europa

Mais alunos por turma? Governo admite solução para garantir vaga a estudantes sem escola

Centenas de alunos começaram o ano letivo ainda sem colocação numa escola pública. Ministério garante que nenhum estudante em escolaridade obrigatória ficará sem vaga e revela as soluções que estão em cima da mesa.
Mais alunos por turma? Governo admite solução para garantir vaga a estudantes sem escola

Do primeiro dia de escola ao Governo: ministros mostram fotografias de infância e geram reações

O regresso às aulas levou o Governo a abrir o álbum de recordações dos seus ministros. As fotografias de infância despertaram elogios, brincadeiras e também críticas de quem aproveitou a publicação para lembrar os problemas da Educação.
Do primeiro dia de escola ao Governo: ministros mostram fotografias de infância e geram reações

Mais vistos

Destaques