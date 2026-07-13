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Do Presidente ao primeiro-ministro, dos membros do governo aos líderes partidários: descubra o destino de férias de cada político este verão

Verão é sinónimo de férias. O SOL fez um levantamento para saber onde ministros, líderes de partidos, autarcas e ex- políticos vão passar uns dias de descanso.
Daniela Soares Ferreira e Sónia Peres Pinto
às
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Para que serve a parte azul da borracha de duas cores? A resposta não é aquilo que está a pensar

O Algarve volta a afirmar-se como o principal destino de férias entre vários protagonistas da política portuguesa que vão gozar estes dias de pausa na agenda política. Antes do calendário voltar a ser dominado por reuniões, negociações, debates parlamentares e pela preparação do novo ano político, os próximos dias serão marcados por um ritmo mais lento – à beira-mar para uns, em destinos mais discretos para outros e, nalguns casos, sem férias sequer na agenda.

Há quem procure regressar aos destinos habituais, mas também há quem prefira manter o roteiro longe dos holofotes. Da costa alentejana ao norte do país, chegando à Galiza, os destinos são variados, mas o sul concentra a maioria das escolhas. No entanto, há ministros cujo cargo 'obriga' a permanecer em funções durante esta época. Exemplo disso é Maria da Graça Carvalho (ministra do Ambiente) e Luís Neves (ministro da Administração Interna), já que para estes verão é sinónimo de vigilância apertada.

Ao que o SOL apurou, António José Seguro deverá seguir o exemplo de anos anteriores e rumar para a costa alentejana, rumo a Porto Covo. Luís Montenegro deverá dividir o período de descanso entre a Praia do Ancão e Quarteira, até porque a Festa do Pontal realiza-se a meio de agosto. Um destino geralmente escolhido também pelo seu amigo líder parlamentar dos sociais-democratas Hugo Soares.

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Pedro Passos Coelho mantém igualmente a preferência pelo sul do país, já que vem de longe o seu gosto por Manta Rota. Quase ao lado deverá estar Marcelo Rebelo de Sousa – que nos últimos anos tem escolhido Monte Gordo para passar os seus banhos habituais.

Também António Costa tem escolhido o Algarve, mais concretamente o Carvoeiro, enquanto Cavaco Silva deverá passar férias na Praia da Coelha, em Albufeira, enquanto André Ventura tem igualmente o Algarve como destino previsto.

Mas nem todos ficam só pelo sul. Miguel Pinto Luz deverá repartir as férias entre uma semana no Algarve e alguns dias na Galiza, enquanto Gonçalo Matias combinará o Algarve com o Douro.

José Luís Carneiro também escolheu o Algarve, ao passo que Rita Matias permanecerá em Portugal, sem especificar um destino em concreto. Também Inês Sousa Real passará férias no sul e Carlos Moedas dividirá o seu tempo entre Algarve e Leiria.

Há ainda quem procure alternativas. Nuno Melo deverá rumar ao extremo norte do país, em Moledo, enquanto a escolha de António Leitão Amaro passará pelas origens: Caramulo. Já o líder do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, passará as férias na Figueira da Foz, com um intervalo de poucos dias no País Basco.

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Nem todos, porém, têm planos fechados. Paulo Rangel ainda não tomou uma decisão e as ministras Rita Alarcão Júdice e Ana Paula Martins optaram por não divulgar onde passarão os dias de descanso, como o líder do PCP, Paulo Raimundo e o (ainda) do Livre, Rui Tavares ou a do IL, Mariana Leitão.

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