Do Presidente ao primeiro-ministro, dos membros do governo aos líderes partidários: descubra o destino de férias de cada político este verão

Verão é sinónimo de férias. O SOL fez um levantamento para saber onde ministros, líderes de partidos, autarcas e ex- políticos vão passar uns dias de descanso.

O Algarve volta a afirmar-se como o principal destino de férias entre vários protagonistas da política portuguesa que vão gozar estes dias de pausa na agenda política. Antes do calendário voltar a ser dominado por reuniões, negociações, debates parlamentares e pela preparação do novo ano político, os próximos dias serão marcados por um ritmo mais lento – à beira-mar para uns, em destinos mais discretos para outros e, nalguns casos, sem férias sequer na agenda.

Há quem procure regressar aos destinos habituais, mas também há quem prefira manter o roteiro longe dos holofotes. Da costa alentejana ao norte do país, chegando à Galiza, os destinos são variados, mas o sul concentra a maioria das escolhas. No entanto, há ministros cujo cargo 'obriga' a permanecer em funções durante esta época. Exemplo disso é Maria da Graça Carvalho (ministra do Ambiente) e Luís Neves (ministro da Administração Interna), já que para estes verão é sinónimo de vigilância apertada.

Ao que o SOL apurou, António José Seguro deverá seguir o exemplo de anos anteriores e rumar para a costa alentejana, rumo a Porto Covo. Luís Montenegro deverá dividir o período de descanso entre a Praia do Ancão e Quarteira, até porque a Festa do Pontal realiza-se a meio de agosto. Um destino geralmente escolhido também pelo seu amigo líder parlamentar dos sociais-democratas Hugo Soares.

Pedro Passos Coelho mantém igualmente a preferência pelo sul do país, já que vem de longe o seu gosto por Manta Rota. Quase ao lado deverá estar Marcelo Rebelo de Sousa – que nos últimos anos tem escolhido Monte Gordo para passar os seus banhos habituais.

Também António Costa tem escolhido o Algarve, mais concretamente o Carvoeiro, enquanto Cavaco Silva deverá passar férias na Praia da Coelha, em Albufeira, enquanto André Ventura tem igualmente o Algarve como destino previsto.

Mas nem todos ficam só pelo sul. Miguel Pinto Luz deverá repartir as férias entre uma semana no Algarve e alguns dias na Galiza, enquanto Gonçalo Matias combinará o Algarve com o Douro.

José Luís Carneiro também escolheu o Algarve, ao passo que Rita Matias permanecerá em Portugal, sem especificar um destino em concreto. Também Inês Sousa Real passará férias no sul e Carlos Moedas dividirá o seu tempo entre Algarve e Leiria.

Há ainda quem procure alternativas. Nuno Melo deverá rumar ao extremo norte do país, em Moledo, enquanto a escolha de António Leitão Amaro passará pelas origens: Caramulo. Já o líder do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, passará as férias na Figueira da Foz, com um intervalo de poucos dias no País Basco.

Nem todos, porém, têm planos fechados. Paulo Rangel ainda não tomou uma decisão e as ministras Rita Alarcão Júdice e Ana Paula Martins optaram por não divulgar onde passarão os dias de descanso, como o líder do PCP, Paulo Raimundo e o (ainda) do Livre, Rui Tavares ou a do IL, Mariana Leitão.