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Deputado do Chega Pedro Frazão condenado por difamar José Manuel Pureza nas redes sociais

O deputado do Chega Pedro Frazão foi condenado pelo Tribunal Criminal de Lisboa ao pagamento de quatro mil euros, entre multa e indemnização, por difamar José Manuel Pureza através de uma publicação nas redes sociais em 2021. O tribunal concluiu que as declarações atingiram a honra e o bom nome do dirigente bloquista
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Deputado do Chega Pedro Frazão condenado por difamar José Manuel Pureza nas redes sociais
Bruno Gonçalves

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O deputado do Chega, Pedro Frazão, foi condenado pelo Tribunal Criminal de Lisboa ao pagamento de quatro mil euros, entre multa e indemnização, por ter difamado, em 2021, o atual coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, através de uma publicação nas redes sociais.

A sentença foi lida esta quarta-feira e determina o pagamento de uma multa de 2.000 euros, correspondente a 200 dias à taxa diária de 10 euros, bem como uma indemnização de 2.000 euros por danos não patrimoniais a favor de José Manuel Pureza.

Tribunal destaca impacto das redes sociais

Na leitura da decisão, o juiz sublinhou a dimensão pública das plataformas digitais e o alcance das mensagens aí divulgadas.

"As redes sociais são meios de disseminação da informação, são meios que têm um alcance global", afirmou o magistrado.

O tribunal considerou provado que a publicação em causa atingiu a honra e a reputação do dirigente bloquista.

Publicação sugeria suspeitas de crime sexual

O processo teve origem numa publicação feita por Pedro Frazão nas redes sociais, na qual, segundo a acusação do Ministério Público, o deputado insinuou que José Manuel Pureza, então vice-presidente da Assembleia da República, poderia estar envolvido na prática de um crime contra a liberdade e autodeterminação sexual de uma jovem militante ou simpatizante do Bloco de Esquerda.

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Na publicação, Pedro Frazão escreveu:

"Já não há Pureza no Bloco de Asquereza? #MeToo"

Num comentário posterior, acrescentou ainda:

"Quem será o nojento de 62 anos?"

Ministério Público considerou que o deputado identificava José Manuel Pureza

Segundo a acusação, o deputado do Chega tinha plena consciência de que José Manuel Pureza integrava os órgãos nacionais do Bloco de Esquerda, exercia funções como deputado e tinha, à data dos factos, 62 anos de idade, elementos que permitiam identificá-lo de forma inequívoca.

Por esse motivo, o Ministério Público entendeu que Pedro Frazão agiu com conhecimento de que as suas declarações eram suscetíveis de afetar o bom nome e a reputação do visado.

Com a decisão agora proferida pelo Tribunal Criminal de Lisboa, o parlamentar é condenado ao pagamento de 4.000 euros, repartidos entre a multa criminal e a indemnização atribuída ao dirigente bloquista pelos danos não patrimoniais sofridos.

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