Deputado do BE suspende mandato

Fabian Figueiredo vai suspender o mandato parlamentar durante o mês de setembro, sendo substituído por Andreia Galvão. O Bloco de Esquerda justifica a decisão com “motivos pessoais”.

O deputado único do Bloco de Esquerda, Fabian Figueiredo, vai suspender o mandato entre 1 e 30 de setembro, sendo substituído por Andreia Galvão. A informação foi avançada pelo partido, justificando a decisão «por motivos pessoais». Recorde-se que Andreia Galvão já havia substituído na Assembleia da República a antiga coordenadora do BE, Mariana Mortágua.