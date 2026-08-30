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Deputado do BE suspende mandato

Fabian Figueiredo vai suspender o mandato parlamentar durante o mês de setembro, sendo substituído por Andreia Galvão. O Bloco de Esquerda justifica a decisão com “motivos pessoais”.
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Deputado do BE suspende mandato

Dolly Parton... e também tinha um ótimo rabo!

O deputado único do Bloco de Esquerda, Fabian Figueiredo, vai suspender o mandato entre 1 e 30 de setembro, sendo substituído por Andreia Galvão. A informação foi avançada pelo partido, justificando a decisão «por motivos pessoais». Recorde-se que Andreia Galvão já havia substituído na Assembleia da República a antiga coordenadora do BE, Mariana Mortágua.

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