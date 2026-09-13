Defesa nacional: um desígnio além dos ciclos políticos 

Num momento em que o contexto internacional sofreu alterações profundas, o debate sobre o Conceito Estratégico de Defesa Nacional (CEDN) ganha maior relevo e torna-se imperativo definir o posicionamento de Portugal num mundo marcado por maior instabilidade, competição entre potências e transformação tecnológica. O atual quadro de incerteza tem levado os deputados da Assembleia da República a defender a necessidade de rever este conceito, mas é uma questão que está longe de chegar a consenso. Aliás, o Governo tem justificado este adiamento, acenando com a existência de outros mecanismos em vigor que asseguram o funcionamento operacional das forças armadas.

Uma reflexão que está em foco na revista Democracia e Liberdade do IDL (Instituto Amaro da Costa)que conta com contributos de antigos ministros da Defesa, militares, académicos, juristas, responsáveis políticos e representantes de diferentes áreas da sociedade e que no seu editorial chama a atenção para a necessidade de refletir sobre o papel de Portugal no mundo e o seu futuro estratégico, defendendo que o país deve olhar para o mundo a partir da sua identidade, história, língua, cultura e capacidade de projeção internacional, transformando esses ativos numa estratégia para os desafios dos próximos anos.

Para o ministro da Defesa Nacional, o líder centrista Nuno Melo, a revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional é uma necessidade decorrente da alteração acelerada do contexto geopolítico. Em conversa com Manuel Monteiro, presidente do IDL, Nuno Melo considera que o documento atualmente em vigor, e que vem de 2013, não responde às circunstâncias atuais. «O mundo está mais incerto, imprevisível e perigoso», diz, destacando a guerra na Ucrânia, o agravamento da situação no Médio Oriente, a afirmação da China como potência global, a concentração da atenção estratégica dos Estados Unidos no Indo-Pacífico e os abalos nas relações transatlânticas como fatores que obrigam Portugal a repensar a sua posição.

O ministro defende o reforço do pilar europeu da NATO e uma maior capacidade de resposta portuguesa, lembrando que a meta de investimento de 2% do Produto Interno Bruto (PIB), assumido em 2014, só foi atingida por Portugal em 2025.

Por outro lado, o governante entende que a Defesa deve ser entendida como uma oportunidade de desenvolvimento económico, tecnológico e industrial, associando o investimento nesta matéria Defesa à economia nacional. «O investimento em Defesa deve ser encarado como uma extraordinária oportunidade para alavancar a economia nacional. Critério para cada investimento é atualmente o grau de participação de empresas e universidades portuguesas no processo, seja na produção, seja na manutenção de equipamentos, ajudando ao reforço e internacionalização da nossa economia», revela Nuno Melo na entrevista à publicação do IDL.

E destaca que a participação de empresas e universidades portuguesas nos projetos deve ser valorizada, tanto na produção como na manutenção dos equipamentos, dando como exemplo a produção de drones, satélites, aeronaves, munições e veículos blindados em Portugal, bem como a modernização do Arsenal do Alfeite.

A mesma lógica aplica-se à posição geopolítica do país. O ministro considera que Portugal deve reforçar a sua presença no Atlântico Norte sem perder de vista o Flanco Sul e atribui especial importância a África, quer pelo crescimento demográfico, quer pela riqueza dos seus recursos naturais, defendendo que «Portugal possui uma aptidão singular para o diálogo com o continente africano e com o espaço atlântico, um ativo valiosíssimo que devemos colocar ao serviço da NATO e das Nações Unidas».

Já quando questionado sobre se os jovens têm consciência do valor estratégico da Defesa Nacional, defende que a realidade acaba por se impor à perceção. «De cada vez que os conflitos surjam, os jovens estarão na primeira linha das respostas. Parece-me, que há hoje uma consciência maior relativamente aos temas da Defesa e da Segurança», daí defender a valorização da condição militar, a modernização das Forças Armadas, melhores condições para a retenção dos militares e o aumento dos efetivos», diz Melo, garantindo que Portugal «fica melhor preparado para enfrentar os desafios do futuro». E não hesita: «A Defesa Nacional é a garantia da nossa liberdade».

Os objetivos segundo Portas

Já para o antigo ministro da Defesa e ex-líder do CDS Paulo Portas, «nem todas as interrogações podem ter reposta num documento de Estado, que procura afirmar e renovar as prioridades estratégicas e de defesa e segurança do país». Portas lembra que o problema está na velocidade das transformações que obrigam os Estados a adaptar as suas estratégias. De acordo com o também antigo vice-primeiro-ministro, a estratégia nacional deve assentar em interesses que permanecem além das mudanças conjunturais, referindo que «ter uma estratégia significava ter objetivos» e chamando a atenção para o facto de esses objetivos terem de assentar nos interesses que um Estado não pode abandonar, nomeadamente a preservação do próprio Estado e a integridade do território.

Em artigo publicaado na mesma publicação, Portas aponta para algumas faces dos obstáculos que a Europa atravessa: «O envelhecimento da Europa, aliado à queda de fatores de competitividade do nosso continente, destacando-se o défice de inovação, o défice de produtividade, os custos energéticos e o preço das burocracias; a crise demográfica da Europa e a dificuldade em encontrar compromissos de longa duração, em variadas políticas públicas, para a superar». Ainda assim, admite que Portugal, no atual quadro político, tem garantido mais estabilidade do que outros países: «Orçamentos aprovados; uma certa e necessária regulação dos fluxos migratórios, níveis de crescimento económico e emprego claramente acima da média da zona euro e uma redução substancial da dívida pública».

Ao mesmo tempo, o ex-governante acena com o facto de Portugal ter acelerado o seu investimento em defesa e segurança, atingiu os patamares NATO e inverteu a curva de declínio no recrutamento para as Forças Armadas. «Tomam-se também decisões de reequipamento que nos afastam do risco de obsolescência dos materiais. Também há bons exemplos de investimento, público e privado, em bases industriais e tecnológicas com uso dual».

Na mesma revista, o socialista e também ex-ministro da Defesa Nacional Nuno Severiano Teixeira recorda que Portugal já conheceu quatro Conceitos Estratégicos de Defesa Nacional – em 1985, 1994, 2003 e 2013 – e que a revisão corresponde a uma necessidade de adaptação às mudanças do ambiente internacional. Para o antigo governante, «a procura de autonomia estratégica para Portugal deve equacionar-se no quadro de um conceito de segurança alargado e, consequentemente, nas suas dimensões militar e não militar», refere. E, como tal, entende que a prioridade deve passar por garantir a soberania, a independência nacional, a integridade territorial, a liberdade, a segurança e o bem-estar das populações. Também a defesa dos valores e interesses nacionais e a afirmação do multilateralismo devem igualmente ocupar um lugar central.

Já de acordo com Luís Valença Pinto, a existência de um texto não garante, por si só, uma estratégia nacional. «Mais do que documentos», defende «vontade, inteligência, conhecimento e determinação». Para o general, o novo conceito deve ser realista e ambicioso e beneficiar de um consenso nacional tão amplo quanto possível, envolvendo Presidente da República, Parlamento, Governo, partidos e opinião pública, não devendo o conceito não ficar preso aos ciclos políticos.

Uma opinião partilhada por Manuel Carneiro da Frada, que frisa que o conceito estratégico do país «torna-se primordial porque reflete e permite afirmar politicamente essa identidade», defendendo que «promovê-lo não é um objetivo de curto prazo. Não se compadece com a volubilidade das maiorias parlamentares, nem com a efemeridade e a sucessão errática dos ciclos políticos».

Por seu lado, Nuno Lemos Pires acrescenta outra dimensão: Portugal não pode querer ser tudo para todos, mas deve procurar fazer melhor e de forma diferente, propondo que o país se afirme como «um aliado credível e inovador», aproveitando a sua posição entre Europa, América e África, apostando no conhecimento, que «será cada vez mais determinante para a soberania e a competitividade».