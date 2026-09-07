Data confirmada. Moção de censura do Chega vai a votos esta terça-feira com chumbo praticamente garantido

O Parlamento reúne-se esta terça-feira para discutir e votar a moção de censura apresentada pelo Chega contra o Governo. A iniciativa foi aprovada por unanimidade pela Comissão Permanente, mas não deverá provocar qualquer mudança no Executivo.

A moção de censura apresentada pelo Chega ao Governo será debatida e votada esta terça-feira, depois de a Comissão Permanente da Assembleia da República ter aprovado esta segunda-feira, por unanimidade, a convocação do plenário.

A reunião durou apenas três minutos e serviu para formalizar a realização do plenário, além de votar substituições de deputados.

Chega quer censurar Governo por falta de autoridade

A iniciativa foi entregue pelo Chega na passada quarta-feira e tem como título "Pelo fim de um Governo sem autoridade política, incapaz de assumir responsabilidades e de garantir confiança nas instituições".

A moção está relacionada com as polémicas que envolvem o ministro Luís Neves e será discutida no plenário marcado para 8 de setembro.

A decisão de levar o texto ao plenário já tinha sido tomada na quinta-feira, quando a conferência de líderes se reuniu extraordinariamente e, por consenso, decidiu que o debate deveria acontecer "o mais rápido possível".

Chumbo está praticamente assegurado

Apesar de avançar para votação, a moção dificilmente terá efeitos políticos. Para ser aprovada, seriam necessários 116 votos favoráveis, número correspondente à maioria absoluta dos deputados.

O PS já anunciou que votará contra ou poderá optar pela abstenção, afastando, desde logo, a possibilidade de a iniciativa reunir os votos necessários para provocar a demissão do Governo.

O debate desta terça-feira será, assim, sobretudo um novo confronto político no Parlamento, com o Chega a procurar responsabilizar o Executivo pelas polémicas que motivaram a moção, apesar de o resultado da votação estar praticamente definido.