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Chega avança com moção de censura ao Governo

"Se Luís Neves continuar, deixámos de ter um Governo liderado por Luís Montenegro e passámos a ter um Governo liderado por Luís Neves", considera André Ventura, afirmando que a autoridade do primeiro-ministro "está irremediavelmente colocada em causa".
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Chega avança com moção de censura ao Governo
Bruno Gonçalves

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O Chega vai avançar com uma moção de censura ao Governo na sequência das polémicas que envolvem o ministro da Administração Interna, anunciou hoje o líder do partido, indicando que a iniciativa já foi entregue na Assembleia da República.

O anúncio foi feito por André Ventura em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, acompanhado pelos deputados Cristina Rodrigues, Pedro Frazão e Nuno Gabriel.

"O Chega deu entrada hoje no Parlamento de uma moção de censura com o objetivo claro de censurar o primeiro-ministro e o Governo pela manutenção de Luís Neves no cargo de ministro da Administração Interna, de questionar as razões pelas quais mantém Luís Neves, com todas estas suspeitas, à frente do Ministério da Administração Interna, e tive oportunidade de transmitir, quer ao grupo parlamentar, quer ao governo-sombra e várias instituições do Estado a irreversibilidade desta moção", afirmou.

André Ventura considerou que "se Luís Neves continuar como ministro, o padrão ético em Portugal desapareceu totalmente".

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"Se Luís Neves continuar, deixámos de ter um Governo liderado por Luís Montenegro e passámos a ter um Governo liderado por Luís Neves", defendeu, afirmando que a autoridade do primeiro-ministro "está irremediavelmente colocada em causa".

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