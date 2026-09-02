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Chega anuncia às 16h30 se avança com moção de censura ao Governo

André Ventura deverá esclarecer esta tarde a posição do Chega depois de admitir, na véspera, estar “mais tendente a avançar” contra o Executivo. A decisão surge após o ultimato lançado pelo partido sobre a permanência do ministro da Administração Interna.
Redação
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O presidente do Chega, André Ventura, vai anunciar esta quarta-feira se o partido pretende avançar com uma moção de censura ao Governo.

A declaração está marcada para as 16h30 e terá lugar na sede do Chega, em Lisboa. O anúncio acontece depois de, na noite de terça-feira, o líder do partido ter admitido que estava “mais tendente a avançar” com a iniciativa.

A eventual moção de censura surge na sequência de um confronto político em torno da situação do ministro da Administração Interna.

Ventura tinha estabelecido prazo ao Governo

Na semana passada, André Ventura já tinha colocado sobre a mesa a possibilidade de o Chega apresentar uma moção de censura caso o primeiro-ministro não resolvesse a situação relacionada com o ministro da Administração Interna.

Na altura, o líder do Chega classificou a situação como tendo atingido um nível “grotesco” e “inaceitável” e estabeleceu esta terça-feira como prazo para que o Governo apresentasse uma solução.

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