Chega ameaça avançar com moção de censura ao Governo já no dia 1

A posição foi transmitida por André Ventura aos deputados, numa mensagem em que manifesta esperança de que a intervenção do chefe de Estado possa pôr fim ao que classifica como o «lamaçal» vivido nas instituições política.

O Chega admite avançar com uma moção de censura ao Governo no próximo dia 1 de setembro, caso a intervenção do Presidente da República não trave a atual crise política e institucional, apurou o Nascer do SOL.

A posição foi transmitida por André Ventura aos militantes, numa mensagem em que manifesta esperança de que a intervenção do chefe de Estado possa pôr fim ao que classifica como o «lamaçal» vivido nas instituições políticas, a propósito do caso envolvendo o ministro da Administração Interna. «Tendo a esperança que a intervenção do Presidente da República possa ainda pôr fim ao lamaçal que estamos a viver nas nossas instituições políticas com o caso do Ministro da Administração Interna - e que hoje se continua a desenrolar envolvendo a própria PJ e sem nenhuma espécie de responsabilidade- , caso nada seja feito e a degradação continue sem limites, temos de nos chegar à frente e apresentar uma moção de censura ao Governo na próxima terça-feira, 1 de Setembro», revela a mensagem a que o nosso jornal teve acesso.

O Chega refere ainda que a situação continua a desenrolar-se e envolve agora também a Polícia Judiciária, criticando aquilo que considera ser uma ausência de responsabilidade perante os acontecimentos.

Na mesma mensagem, o Chega justifica uma eventual iniciativa parlamentar como uma forma de se demarcar da situação política e de dar expressão à indignação dos portugueses perante aquilo que considera ser uma deterioração da dignidade do Governo e das instituições.

A concretizar-se, a moção de censura colocaria o Governo perante um novo teste político no Parlamento, num momento de crescente tensão em torno do caso do ministro da Administração Interna.