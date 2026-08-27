quinta-feira, 27 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Chega ameaça avançar com moção de censura ao Governo já no dia 1

A posição foi transmitida por André Ventura aos deputados, numa mensagem em que manifesta esperança de que a intervenção do chefe de Estado possa pôr fim ao que classifica como o «lamaçal» vivido nas instituições política.
Sónia Peres Pinto
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Chega ameaça avançar com moção de censura ao Governo já no dia 1
AP

Caso Lindsay Clancy: o Apple Watch, os testes de ADN e o mistério que as redes sociais tentam resolver

O Chega admite avançar com uma moção de censura ao Governo no próximo dia 1 de setembro, caso a intervenção do Presidente da República não trave a atual crise política e institucional, apurou o Nascer do SOL.

A posição foi transmitida por André Ventura aos militantes, numa mensagem em que manifesta esperança de que a intervenção do chefe de Estado possa pôr fim ao que classifica como o «lamaçal» vivido nas instituições políticas, a propósito do caso envolvendo o ministro da Administração Interna. «Tendo a esperança que a intervenção do Presidente da República possa ainda pôr fim ao lamaçal que estamos a viver nas nossas instituições políticas com o caso do Ministro da Administração Interna - e que hoje se continua a desenrolar envolvendo a própria PJ e sem nenhuma espécie de responsabilidade- , caso nada seja feito e a degradação continue sem limites, temos de nos chegar à frente e apresentar uma moção de censura ao Governo na próxima terça-feira, 1 de Setembro», revela a mensagem a que o nosso jornal teve acesso.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Chega refere ainda que a situação continua a desenrolar-se e envolve agora também a Polícia Judiciária, criticando aquilo que considera ser uma ausência de responsabilidade perante os acontecimentos.

Na mesma mensagem, o Chega justifica uma eventual iniciativa parlamentar como uma forma de se demarcar da situação política e de dar expressão à indignação dos portugueses perante aquilo que considera ser uma deterioração da dignidade do Governo e das instituições.

A concretizar-se, a moção de censura colocaria o Governo perante um novo teste político no Parlamento, num momento de crescente tensão em torno do caso do ministro da Administração Interna.

Temas

Moção de censura
Chega
André Ventura
Governo
Dia 1 de setembro

Leia também

Golf GTD guiado por Luís Neves foi apreendido ao alegado traficante ‘Xuxas’

Juristas garantem que, pela lei, o ministro nunca poderia ter à sua disposição uma viatura apreendida pela Polícia Judiciária.
Golf GTD guiado por Luís Neves foi apreendido ao alegado traficante ‘Xuxas’

Chega ameaça avançar com moção de censura ao Governo já no dia 1

A posição foi transmitida por André Ventura aos deputados, numa mensagem em que manifesta esperança de que a intervenção do chefe de Estado possa pôr fim ao que classifica como o «lamaçal» vivido nas instituições política.
Chega ameaça avançar com moção de censura ao Governo já no dia 1

Nuno Melo avisa que 'não vale tudo' na política e defende o seu bom nome

O ministro da Defesa Nacional reagiu com firmeza às críticas sobre o investimento governamental na área da defesa, classificando-as como "lama, infâmia e difamação". À margem de um acordo com Espanha, Nuno Melo recusou concretizar os alvos, mas frisou que a honra é um valor absoluto
Nuno Melo avisa que 'não vale tudo' na política e defende o seu bom nome

Mais vistos

Destaques