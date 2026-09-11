CGTP convoca manifestação nacional para outubro e exige salário mínimo de 1.100 euros em 2027

A CGTP vai realizar uma “grande manifestação nacional” em Lisboa, Porto e Coimbra a 17 de outubro. A central sindical exige um aumento salarial de pelo menos 15%, com um mínimo de 150 euros, e quer o salário mínimo nos 1.100 euros já em 2027

A CGTP-IN vai realizar uma “grande manifestação nacional” em Lisboa, Porto e Coimbra, a 17 de outubro, anunciou esta sexta-feira o secretário-geral da central sindical, Tiago Oliveira.

A iniciativa surge no âmbito de um mês de ação, mobilização e luta, que decorrerá entre 17 de setembro e 17 de outubro, tendo como objetivo envolver os trabalhadores na discussão das reivindicações da central sindical para 2027.

“É nesta perspetiva de construção da luta” que a CGTP vai avançar com as ações, explicou Tiago Oliveira numa conferência de imprensa em Lisboa, durante a qual foi apresentada a “Política Reivindicativa” da central sindical para o próximo ano.

Durante este período estão previstas várias iniciativas nas empresas e locais de trabalho, incluindo plenários e concentrações à porta das empresas.

No final, a CGTP pretende levar a contestação para a rua com manifestações simultâneas nas três cidades e espera reunir “milhares e milhares” de trabalhadores.

CGTP quer salário mínimo de 1.100 euros

Entre as principais reivindicações da central sindical está um aumento salarial de pelo menos 15% em 2027, com um mínimo de 150 euros, para todos os trabalhadores.

A CGTP exige também que o salário mínimo nacional passe dos atuais 920 euros para 1.100 euros a partir de janeiro de 2027.

“Os trabalhadores e os reformados precisam de salários e de pensões que permitam viver dignamente durante todo o ano e não num só período do ano”, afirmou Tiago Oliveira.

O secretário-geral da CGTP considera que o valor previsto no acordo tripartido para a evolução do salário mínimo fica “muito aquém” das necessidades dos trabalhadores para fazer face às despesas.

Para Tiago Oliveira, a proposta de 1.100 euros “é possível”.

Questionado sobre a disponibilidade das confederações empresariais para reverem em alta a trajetória do salário mínimo, o dirigente sindical argumentou que “o peso médio dos salários nas empresas ronda os 16%”.

“Aquilo que esmaga as empresas não são os salários, são muitos outros fatores”, afirmou.

Acordo prevê salário mínimo de 970 euros em 2027

O acordo tripartido atualmente em vigor prevê que a Remuneração Mínima Mensal Garantida (RMMG) aumente para 970 euros em 2027 e para 1.020 euros em 2028.

O Governo estabeleceu, contudo, no programa apresentado após as eleições legislativas de 18 de maio de 2025, o objetivo de fazer chegar o salário mínimo aos 1.100 euros em 2029, no final da legislatura.

A possibilidade de rever em alta o valor previsto para 2027 deverá ser discutida nas próximas semanas entre o Governo e os parceiros sociais.

Está já prevista para a próxima semana uma reunião da Comissão Permanente da Concertação Social.

Questionada na segunda-feira sobre uma eventual revisão do valor acordado para 2027, a ministra do Trabalho afirmou que o Governo pretende cumprir a meta estabelecida no acordo tripartido.

A governante salientou ainda que uma alteração desse valor exigiria “um novo acordo”, garantindo que o Executivo “não o alterará unilateralmente”.

A CGTP mantém, contudo, a pressão sobre o Governo e os restantes parceiros sociais e prepara um mês de ações reivindicativas que culminará nas manifestações de 17 de outubro.