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Centeno e Santos Pereira ouvidos no Parlamento sobre novo edifício do Banco de Portugal a 9 de julho

O ex-governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e o atual responsável, Álvaro Santos Pereira, vão ser ouvidos no Parlamento no próximo dia 9 de julho sobre a polémica construção da nova sede do banco central, um projeto avaliado em cerca de 192 milhões de euros que motivou pedidos de auditoria e intenso debate político
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O ex-governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, e o atual governador, Álvaro Santos Pereira, vão ser ouvidos no Parlamento no próximo dia 9 de julho sobre o processo de aquisição e construção do novo edifício do banco central, em Lisboa.

A confirmação foi dada pelo presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, Rui Afonso, depois de as audições terem sido sucessivamente adiadas.

Inicialmente, os deputados tinham previsto ouvir Mário Centeno esta quarta-feira, mas a sessão acabou por ser cancelada.

Segundo informações obtidas pela Lusa, os grupos parlamentares pretendem ouvir os dois governadores no mesmo dia. O adiamento ficou a dever-se à participação de Álvaro Santos Pereira no Fórum do Banco Central Europeu, que decorre em Sintra.

Projeto de quase 192 milhões de euros gerou polémica

A audição surge na sequência da controvérsia em torno da construção das futuras instalações do Banco de Portugal nos terrenos da antiga Feira Popular, em Entrecampos, Lisboa.

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Em maio de 2025, ainda sob a liderança de Mário Centeno, o banco central anunciou a assinatura do contrato com a seguradora Fidelidade para a aquisição do edifício, por 191,99 milhões de euros, prevendo concluir a operação no final de 2027.

Contudo, uma investigação publicada pelo Observador, em julho de 2025, avançou que o custo total do projeto poderia ascender a 235 milhões de euros, uma vez que o montante inicialmente divulgado dizia respeito apenas às obras estruturais.

A mesma notícia revelou ainda a existência de alertas emitidos por consultores do Banco de Portugal relativamente aos licenciamentos necessários e à eventual necessidade de uma avaliação de impacte ambiental para a construção do parque de estacionamento.

Governo pediu auditoria da IGF

A divulgação destes elementos originou forte polémica política.

Na altura, o Governo, liderado por PSD e CDS-PP, anunciou a intenção de solicitar uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) ao processo de aquisição e construção do novo edifício.

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Em setembro de 2025, Mário Centeno foi ouvido no Parlamento e defendeu que o custo da aquisição do imóvel estava totalmente definido.

Segundo o antigo governador, os 192 milhões de euros correspondem ao valor da compra do edifício e não existem incertezas relativamente a essa componente do projeto.

Centeno admitiu, no entanto, que os custos associados ao interior das futuras instalações, incluindo mobiliário, decoração e outros equipamentos, ainda dependiam de decisões posteriores.

Apesar de reconhecer a existência de um orçamento máximo para essa fase da obra, recusou divulgar o respetivo montante, alegando que essa informação poderia influenciar o mercado e condicionar futuras negociações.

Santos Pereira defendeu centralização, mas criticou o momento da decisão

Álvaro Santos Pereira, que substituiu Mário Centeno na liderança do Banco de Portugal no início de outubro de 2025, manifestou-se favorável à concentração dos serviços da instituição num único edifício.

Antes de tomar posse, durante uma audição parlamentar, considerou que a centralização das equipas permitirá poupar recursos e melhorar a eficiência operacional.

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Ainda assim, defendeu que "decisões estruturais desta natureza não devem ser tomadas no final de um mandato".

Quanto à auditoria anunciada pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, o atual governador sustentou que o Banco de Portugal, enquanto autoridade independente de supervisão, não pode ser auditado por entidades politicamente tuteladas, embora tenha garantido que a instituição colaborará com a Inspeção-Geral de Finanças no âmbito do processo.

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