Caso Luís Neves abre ‘caça às bruxas’ na PJ

Diretor nacional da Judiciária, Carlos Cabreiro, tem estado a mover processos disciplinares a funcionários que supostamente seriam fontes da investigação jornalística do ‘Caso Luís Neves’. Um dos alvos é subordinado de Álvaro Pires.

Os factos que a investigação SOL/TVI/CNN Portugal tem vindo a revelar desde 10 de julho sobre as relações do ministro da Administração Interna, Luís Neves, com um empreiteiro de Barcelos, quando era diretor nacional da Polícia Judiciária, desencadearam de imediato a instauração de processos disciplinares internos para tentar identificar e punir agentes desta instituição que pudessem ter sido fontes de informação.

Segundo apurámos, dois elementos da PJ estão já a ser alvo de processos disciplinares, conduzidos pela diretora dos Serviços de Disciplina e Inspeção (DS-DI), Luísa Carrajola, procuradora-geral-adjunta, que foi nomeada para estas funções durante a direção de Luís Neves, entre 2018 e 2026.

A magistrada enviou ofícios aos diretores dos departamentos desses dois polícias, solicitando que sejam recolhidas informações sobre os mesmos e explicitando que tais informações são para instruir processos disciplinares.

Um dos visados é um quadro superior da PJ, que trabalha na Unidade de Prevenção e Apoio Tecnológico (UPAL), um departamento sensível que detém, entre outras, a responsabilidade das ações de investigação com agentes encobertos.

Chamado à direção da Judiciária, deparou-se com um cenário semelhante ao de um julgamento sumário, com três dirigentes de topo da Judiciária a fazerem-lhe um interrogatório cerrado sem a presença de um defensor. Os três dirigentes eram o próprio diretor nacional, Carlos Cabreiro, o diretor nacional adjunto, João de Melo, e ainda Artur Vaz, diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes.

O elemento foi questionado sobre o porquê de ter feito pesquisas no sistema informático interno da PJ sobre a empresa Construbarcelos, ao que o agente respondeu, confirmando que tinha feito a pesquisa, mas depois de ter sido contactado pela jornalista Felícia Cabrita, do SOL, que o havia informado sobre a investigação que estava a realizar sobre aquela empresa e as obras realizadas nas sedes da PJ na Guarda e em Évora.

Fez a pesquisa, explicou, por considerar que havia indícios de crimes graves naquilo que a jornalista lhe tinha relatado e a fim de perceber se havia razões para abrir um inquérito. Recordou ainda que fez mesmo um ofício para a direção nacional da PJ com os elementos que tinha apurado.

PJ CONFIRMA

O outro agente sob investigação é arquiteto e trabalha na Direção dos Serviços de Gestão Financeira e Patrimonial (DS-GFP), tendo sido responsável pelo acompanhamento das obras adjudicadas à Construbarcelos nas sedes da PJ na Guarda e em Évora. Este simples facto tornou-o alvo da direção nacional, que o aponta como ‘garganta funda’, isto é, informador, da investigação SOL/TVI/CNN Portugal.

O agente, que tem estado de férias, quis deslocar-se à Rua Gomes Freire na semana passada para tratar de cópias de segurança no seu computador, mas verificou que não conseguia ali entrar porque o cartão de acesso estava bloqueado. De imediato foi chamado à direção nacional para explicar por que razão se deslocara ao serviço durante o período de férias.

De referir que o departamento onde este agente trabalha, o Serviço de Gestão Financeira e Patrimonial, tem como diretor Álvaro Pires, o mesmo que, conforme a nossa investigação revelou na semana passada, também teve obras em sua casa feitas pela Construbarcelos, do empreiteiro João Santos Carvalho.

Nesta quinta-feira, uma porta-voz da Polícia Judiciária confirmou-nos a existência deste cerco a alguns funcionários. Nestes termos: «Na sequência das notícias que têm vindo a público ultimamente, foram instaurados dois procedimentos de natureza disciplinar que têm por objetivo apurar factos suscetíveis de constituírem eventuais violações de deveres funcionais por parte de trabalhadores».

Secretário de Estado era o Inspetor

O diretor da PJ, Carlos Cabreiro, veio entretanto também afirmar publicamente, na última segunda-feira, que «é preciso serenidade interna e externa» neste assunto. Mas já tinha pedido à ministra da tutela, Rita Alarcão Júdice, que instaurasse uma auditoria a todos os factos revelados pela investigação do SOL/TVI/CNN Portugal.

Esta auditoria à PJ está a cargo da Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça (IGSJ), cujo responsável máximo foi até há poucos meses o juiz Gonçalo da Cunha Pires, que atualmente é secretário de Estado de Rita Alarcão Júdice, a ministra que ordenou a auditoria.

Ao jornal Expresso, na última terça-feira, o gabinete da ministra disse pretender que a auditoria «termine tão rapidamente quanto possível», mas «sem sacrificar rigor, contraditório ou independência técnica». Logo, «não será imposto um prazo artificial» à IGSJ.

Recorde-se que a Procuradoria-Geral da República mandou também abrir um inquérito-crime relativo a deslocação, do Seixal para junto da sede da Construbarcelos, de uma galera e de bidões com químicos apreendidos na Operação Pacoba. O inquérito, cuja existência foi noticiada pela primeira vez em 21 de julho pelo Expresso, deverá correr no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. Mas não consta que tenha sido dada ordem para lhe imprimir caráter urgente.