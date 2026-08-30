“Aquilo que acabou de fazer trata-se da maior operação de branqueamento”: Carneiro critica Montenegro em relação aos exames nacionais

O líder do PS, José Luís Carneiro, acusou este domingo Luís Montenegro de tentar “branquear” os problemas registados nos exames nacionais e no acesso ao ensino superior. O socialista afirmou ainda que o primeiro-ministro tem “medo do povo português” e devia ouvir mais o país.

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, acusou hoje o primeiro-ministro, Luís Montenegro, de branquear “o caos nos exames” nacionais do ensino secundário e de ter “medo do povo português”, aconselhando-o a ouvir o país.

“Aquilo que [Luís Montenegro] acabou de fazer trata-se da maior operação de branqueamento do que se passou com o caos nos exames deste Verão e na preparação do acesso ao ensino superior por parte dos alunos”, afirmou.

O líder socialista reagia desta forma ao discurso do primeiro-ministro, Luís Montenegro, este domingo, no encerramento da 22.ª edição da Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide, no distrito de Portalegre.

Durante uma visita à Feira de Agosto, em Grândola, no distrito de Setúbal, José Luís Carneiro sublinhou que “só mesmo a tentativa de branqueamento” no acesso ao ensino superior, justifica que Montenegro se tenha substituído “ao ministro da Educação para afirmar uma realidade que não existe na vida das pessoas”.