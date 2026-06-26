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Após quatro anos, Rui Tavares deixa liderança do Livre, mas permanece na direção do partido

A moção, que deverá ser apresentada no XVII Congresso no próximo mês, defende que o partido deve "crescer para fora e para dentro".
Redação
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Após quatro anos, Rui Tavares deixa liderança do Livre, mas permanece na direção do partido
Miguel Silva

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Após quatro anos como co-porta-voz do partido Livre, Rui Tavares vai deixar o cargo, mas permanecerá na direção do partido que fundou em 2014.

A moção estratégica da Lista A mantém Isabel Marques como porta-voz do partido e coloca Jorge Pinto, candidato presidencial no início deste ano, como número dois, ocupando o cargo de Rui Tavares.

A moção, que deverá ser apresentada no XVII Congresso no próximo mês, defende que o partido deve "crescer para fora e para dentro", de acordo com o citado pelo jornal Expresso. "É preciso que, através do seu crescimento eleitoral, da sua presença institucional e da sua capacidade cada vez maior de atrair e mobilizar, o Livre seja visto como determinante para dar a volta à situação política presente e ajudar decisivamente a derrotar os autoritários e as suas políticas da exclusão e do egoísmo”, pode ler-se na moção "Ampliar o Livre Contigo".

Temas

Partido Livre
Rui Tavares
Jorge Pinto
Liderança do Livre
XVII Congresso Livre

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