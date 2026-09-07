Paulo Lopes Marcelo: "André Ventura é o Bruno de Carvalho na política"

O deputado do PSD defende mudanças na lei da identidade de género, a reforma da Justiça e uma maior proteção de menores nas redes sociais. O ex-secretário de Estado diz que o Governo deve ser avaliado após quatro anos de governação e acusa André Ventura de ser ‘oportunista’.

Acompanhou de perto o projeto da Mudança de Sexo e Identidade de Género. O alto-comissário da ONU emitiu um parecer muito duro. Como vê estas críticas?

O alto-comissário terá sido mal informado. Eventualmente, a informação que o BE lhe facultou na queixa que fez seria redutora ou não teria a informação toda, porque o projeto do PSD visa proteger mais os direitos humanos, concretamente as crianças. Não faz sentido administrarmos terapias hormonais a crianças com 12, 13 anos e até aos 18 anos, porque ainda não têm maturidade, nem informação para tomar uma decisão esclarecida. Vários tratados internacionais na área dos direitos humanos falam do superior interesse da criança e aqui trata-se de evitar – numa fase muito sensível de formação da personalidade, onde muitas vezes as crianças são suscetíveis de influência nas redes sociais ou do grupo de amigos ou da televisão – que possam tomar uma decisão tão importante. Por outro lado, há que garantir que há um relatório médico de um psicólogo e de um médico especializado que possa dar o devido acompanhamento às pessoas maiores de idade que decidam mudar de sexo. Temos de respeitar esses casos e as pessoas merecem o acompanhamento o mais profissional possível para tomarem uma decisão informada que terá impacto para toda a vida.

Entende que a leitura do alto-comissariado terá sido enviesada?

É a conclusão que tiro porque está deslocada da realidade. Quem ler objetivamente os vários projetos que vão ser agora discutidos na especialidade e o projeto do PSD vê que há uma preocupação de defesa dos direitos fundamentais das crianças. E por outro lado, que essa decisão seja tomada de forma esclarecida e acompanhada por profissionais qualificados. Só posso concluir que essa posição de um responsável da ONU terá sido baseada numa informação incompleta ou ideologicamente enviesada, uma vez que, foi o Bloco de Esquerda que terá feito essa queixa contra o Estado português.

Considera que a lei de 2018 é demasiado permissiva?

O projeto do PSD acompanha as melhores práticas europeias, pretendendo alterar uma lei de 2018 que foi decidida numa altura em que o PS era muito influenciado pelos partidos de extrema-esquerda, concretamente pelo BE, o que o levou a aprovar uma lei apenas baseada na autodeterminação, excluindo qualquer tipo de acompanhamento profissional. É um processo com enorme delicadeza e com efeitos permanentes. O PSD entende que um processo destes, com implicações na sociedade e na saúde das pessoas, deve ser feito com maturidade – daí os 18 anos – e com o acompanhamento de profissionais que possam ajudar essa pessoa a tomar uma decisão livre e esclarecida. Estamos a colocar outra vez Portugal na linha dos principais países europeus que têm leis moderadas sobre esta matéria.

Daí ser necessário ter a tal validação clínica.

Sim, é preciso um relatório médico multidisciplinar, com acompanhamento do psicólogo, do médico. Ainda estamos a ultimar o que será a última versão da lei . Até porque, também tem efeitos depois na sociedade, no sistema de saúde, no registo civil e até tem impacto, por exemplo, nas competições desportivas e no sistema prisional. Estas pessoas têm de tomar essa decisão em liberdade, mas com o devido acompanhamento. Essa é a nossa preocupação.

Já surgiram algumas polémicas, nomeadamente nas provas desportivas e nos sistemas prisionais. São questões que ainda precisam de debate e esclarecimento?

Sem dúvida. Penso que, depois de alguma cedência à ideologia de género mais wokista, os principais países europeus estão a chegar a uma posição de bom senso e de equilíbrio que é o respeito pela liberdade das pessoas, nessa fase importante das suas vidas mas, ao mesmo tempo, com bom senso e pesando as consequências que isso tem nas várias vertentes da sociedade, no desporto, no sistema prisional e no sistema de saúde. Tudo isso tem de ser refletido numa lei equilibrada e moderada, como é o projeto do PSD.

Está previsto, por exemplo, pôr um teto máximo para os gastos no SNS?

Alguns deputados do PSD, entre os quais me incluo, fizeram uma série de perguntas ao Ministério da Saúde para termos dados concretos. Só quando esses dados chegarem e tivermos factos é que tomaremos essa decisão. A ideia é saber quais são os gastos que o SNS tem com estes processos de mudança de sexo para podermos tomar uma decisão baseada em factos que proteja as pessoas e, ao mesmo tempo, tenha em conta os vários interesses que estão em causa na sociedade portuguesa.

Mas há quem acuse o PSD de se estar a colar à agenda ideológica do Chega para não perder o eleitorado conservador.

Na lei de 2018, o PSD foi contra este regime. Então, não deixamos um adolescente conduzir um automóvel ou votar ou tomar álcool e deixamos que tome decisões sobre mudança de sexo? O PSD é coerente. O projeto que apresentámos reflete os relatórios técnicos e científicos que foram emitidos. Quanto muito, o Chega aproximou-se da posição do PSD e não o contrário. Se analisar as posições do PSD sobre esta matéria nos últimos 20 anos vai ver que há coerência e continuidade.

É difícil de explicar aos portugueses que casos sejam prescritos devido à demora do processo.

A proposta que aprovámos na Assembleia da República e que agora entrou em vigor aprova algumas medidas importantes de reforma do processo penal e do Código Penal. Agora segue-se uma fase que é o de alterar a fase da instrução e vamos alterar também toda a parte do direito premial para permitir que em certos casos de criminalidade complexa, de combate à corrupção possa haver instrumentos de direito premial para que se consiga fazer prova nesses processos mais complexos. Aguardamos o relatório de uma comissão nomeada pela ministra da Justiça, cujos trabalhos terminaram no verão. Com esse relatório, o grupo parlamentar do PSD, e penso que o Governo, vão apresentar propostas no sentido de melhorarmos ainda mais o funcionamento da Justiça nesta vertente. Outra parte importante é a dos recursos. Os portugueses, às vezes, não percebem como é que recursos sucessivos para os tribunais superiores e para o Tribunal Constitucional servem para atrasar a execução das sentenças. Temos de olhar para a fase dos recursos e sem diminuir as garantias das pessoas conseguirem que as sentenças condenatórias sejam aplicadas em tempo útil e que a justiça seja oportuna. Uma justiça muito lenta não vai ao encontro daquilo que é o sentimento de Justiça da comunidade e das necessidades, que são, aliás, consagradas na Constituição. Uma comunidade precisa de Justiça.

Em relação à reforma da Justiça. O combate aos ‘abusos processuais’ tem sido uma das suas bandeiras.

A reforma da Justiça já está a ser feita. No dia 1 de setembro entraram em vigor as alterações que o Parlamento aprovou ao Código Processo Penal e ao Código Penal para que a Justiça seja mais célebre e esteja mais próxima das pessoas. Por exemplo, é dado um dever de gestão processual aos juízes, podem combater expedientes dilatórios, podem aplicar multas quando os agentes e as partes praticam de forma sistemática expedientes dilatórios. Aprovámos uma alteração muito importante, que já está em vigor desde o dia 1 de setembro, para que um arguido não possa trocar de forma sucessiva da advogado e dessa forma parar o processo.

Temos um caso emblemático de um ex-governante.

Sim, mas esta lei é geral e abstrata. O que acontece? Suspendemos o prazo de prescrição. Se isso for praticado por um arguido, que obviamente tem direito a ser acompanhado por um advogado, o prazo de prescrição suspende. Não corremos o risco dessa prática dilatória ir ao encontro daquilo que é o objetivo do arguido da suspensão e prescrição do processo.

E deixa o país empatado.

Exatamente. Muitas famílias não conseguem chegar a acordo sobre as heranças que têm e os processos arrastam-se anos e anos, às vezes, décadas nos tribunais, em processos inventários sem fim. E vemos, pelo país fora, prédios rústicos que não são utilizados, não são limpos. O mesmo acontece com a habitação, seja apartamentos, seja casas pelo país fora que não está ao serviço das pessoas. O Governo e o PSD aprovaram a reforma das heranças indivisas sem votos contra.

A reforma da Justiça obriga a um consenso alargado no Parlamento. Sendo o Governo minoritário é mais difícil de conseguir?

Governar em minoria é sempre mais exigente e sentimos isso no Parlamento. Apesar disso, temos conseguido aprovar medidas importantes. É o caso da reforma do Processo Penal e do Código Penal, aprovámos também o novo regime da prova digital, assim como a reforma das heranças indivisas, que é um problema gravíssimo nas famílias portuguesas.

São temas que devem estar fora das guerras partidárias?

Às vezes, temos uma visão idealizada ou idealista da política. O jogo democrático também passa pelo confronto, mas o confronto deve ser um confronto de ideias, de políticas e não de casos e casinhos. Os eleitores devem olhar para os partidos e perceber os diferentes projetos, as diferentes ideias e as diferentes políticas.

Mas há casos inevitáveis, como o do ministro da Administração Interna.

Esse caso está a ser avaliado por uma auditoria na Polícia Judiciária, que está a seguir o seu curso e que vamos conhecer nos próximos dias ou semanas. O Ministério Público também está a investigar. Vamos deixar que a Justiça e que as instituições funcionem e depois vamos tirar as devidas conclusões na altura certa.

Concorda com a afirmação do ministro, que considera ter todas as condições para se manter no cargo?

Tenho uma forma de estar na política que é discutir políticas, discutir ideias e não discutir casos. Vamos deixar que as coisas sigam o seu curso.

Como autor da proposta conjunta que visa limitar e regular o acesso dos menores às redes sociais, como vê as criticas de que a medida pode ser uma intromissão da esfera privada?

É cada vez mais óbvio que há uma epidemia da utilização dos telemóveis por toda a sociedade, mas, sobretudo, pelas crianças e pelos adolescentes. Isto tem um impacto enorme na sua formação e até na sua socialização. Há uma hiperproteção das crianças no mundo físico, em os pais não deixam que as crianças brinquem na rua ou com os vizinhos, mas depois no espaço digital há um défice de proteção e de regras. O projeto que o PSD apresentou vai no sentido de definir regras para uma utilização mais saudável do espaço digital e das redes sociais. Aconselho a leitura do livro A geração ansiosa, de Jonathan Haidt, com dados empíricos nos Estados Unidos da América sobre o impacto que a utilização precoce e excessiva das redes sociais tem nas crianças e adolescentes. Nós, enquanto sociedade, e nós, enquanto legislador na Assembleia da República é fundamental aprovarmos regras, não numa lógica paternalista, ou de proibir por proibir, mas regras que ajudem as famílias e que ajudem essas crianças e jovens a utilizar de forma mais saudável as redes sociais e a tecnologia.

As redes sociais impõem um limite de idade para aderir mas todos sabemos que são colocadas datas erradas de nascimento. Como se pode controlar?

As plataformas de redes sociais e também de jogos e de pornografia utilizam uma lógica auto declarativa, o que não faz sentido. Já fomos crianças...

Mas aí não havia redes sociais.

Não, mas quando queríamos ir comprar alguma coisa que a lei não nos permitia, ou queríamos ir a uma discoteca tínhamos tendência para dizer uma idade acima da real. Isso é normal das crianças. Temos de ter um sistema que não seja apenas declarativo, mas que seja fiável de controlo de idade e de desenvolvermos um sistema que funcione junto da chave nova digital. É um sistema novo que vai informar as plataformas da idade dessa criança. É um sistema binário que apenas diz se a criança tem menos de 13 anos, se tem entre 13 e 16, ou se tem mais de 16 anos. Isso vai permitir que as redes sociais se forem utilizadas entre 13 e 16 anos, por exemplo, tenham funcionalidades não aditivas e que protejam as crianças.

Isso implica o envolvimento das plataformas, mas muitas delas são internacionais.

Claro que sim, mas isto é um movimento europeu e global de proteger as crianças e os adolescentes no mundo digital. Veja o que está a acontecer na Austrália, no Reino Unido, em Espanha, em França, na Nova Zelândia. Se Portugal estivesse isolado nesta luta ou nesta preocupação de defender as crianças não resultaria, mas é um movimento global. E, sendo um movimento global, a lei portuguesa, que espero que seja aprovada nos próximos meses na Assembleia da República vai ao encontro dessas preocupações globais para obrigar as plataformas a proteger as crianças portuguesas e com um ponto muito importante, que é a responsabilidade civil das plataformas dessas grandes empresas multinacionais, para que se não cumprirem a lei e se não defenderem as crianças terão de pagar indemnizações muito elevadas às famílias e às crianças que sejam prejudicadas.

Recentemente a Meta aceitou pagar muitos milhões de euros para encerrar o processo sobre dependência das redes sociais.

Foi uma indemnização a que se chegou por consenso, por acordo extrajudicial e que mostra que há uma utilização dos algoritmos de forma aditiva por parte das plataformas. Os algoritmos que são poderosíssimos são feitos para captar a atenção das crianças e de nós próprios, mas nós como adultos temos mecanismos para nos proteger, no entanto, uma criança não tem o córtex pré-frontal desenvolvido e não consegue regular as suas emoções, nem consegue distinguir o que é ficção do que é verdade. Nessa fase da nossa vida estamos a formar a nossa personalidade, a nossa inteligência, a nossa memória, as nossas emoções e é preciso que o Estado defenda as crianças nessa fase decisiva. É esse o objetivo da lei.

O facto de as escolas já estarem a proibir smartphones até ao 9.º ano dá um ‘empurrão’?

Claro, é fundamental. Foi uma decisão muito importante do Governo e há uma conclusão consensual que vai no sentido de que há mais socialização, há mais brincadeira entre as crianças, a aprendizagem em espaço escolar melhorou e os resultados melhoraram.

Seria importante alargar a partir do 10.º ano, por exemplo?

Não tenho evidência sobre isso. Sei que é uma matéria que o Ministério da Educação está a acompanhar.

Nem sempre é fácil traçar a linha entre a proteção e a liberdade.

Sem dúvida. Pessoalmente, sou pela liberdade. Em caso de dúvida, não devemos proibir, mas, neste caso, a evidência empírica é de tal forma abundante sobre o impacto que as redes sociais e as plataformas de vídeos ou de pornografia têm nas crianças e nos adolescentes que já não há dúvida de que temos de regular a utilização destas plataformas. Percebo o dilema, o Estado não deve ter uma posição paternalista ou proibicionista, no entanto, neste caso, a evidência é tão grande que temos de atuar.

E o uso da inteligência artificial representa um desafio acrescido?

Sem dúvida. O tema da Inteligência Artificial é um dos temas que vai carecer por parte dos políticos e dos legisladores uma atenção e uma reflexão muito profunda. O que é que a lei deve fazer relativamente às crianças relativamente à Inteligência Artificial? Por um lado, é uma ferramenta poderosa e não podemos privar as crianças da utilização dessas ferramentas que potenciam o conhecimento, o raciocínio mas, ao mesmo tempo, temos de garantir que isso seja feito com regras de prudência. Um desses desafios é, por exemplo, os companheiros digitais. Hoje em dia, há ferramentas disponíveis no espaço digital e no mundo da inteligência artificial, onde podemos estabelecer uma relação emocional ou erótica com o companheiro digital. Uma criança, pelo menos até aos 16 anos e talvez até aos 18, não tem maturidade, não tem conhecimento para estabelecer uma relação saudável com o companheiro digital. O projeto do PSD, espero que seja aprovado na Assembleia da República, vai ter também regras sobre a utilização da inteligência artificial e de companheiros digitais por parte das crianças e adolescentes para os defender nesta fase tão sensível das suas vidas.

Exige cuidados redobrados?

No futuro terá de haver uma lei específica sobre a utilização da inteligência artificial. Já há alguns regulamentos europeus nesta área e há o Digital Services Act, mas terá necessariamente de haver regras concretas. Com a inteligência artificial, a distância entre aquilo que é a verdade e a ficção vai sendo cada vez mais ténue e é cada vez mais difícil distinguir o que é verdade e o que é falso. E este impacto na política, na polarização das sociedades e no debate público também é fundamental. Hoje em dia, temos um debate público muito polarizado, também devido aos algoritmos que são utilizados nas redes sociais, que têm a tendência de mostrar a cada utilizador aquilo que é ou totalmente contrário à sua posição, ou então aquilo que é a sua ‘bolha’. Isto não é uma visão plural daquilo que é a realidade da sociedade. Temos de ter formas para que o espaço público não se deixe contaminar pelos algoritmos de inteligência artificial, porque os problemas são complexos e não há soluções simples para os resolver. Quem vender soluções simples e imediatas para problemas complexos das duas uma: Ou é ignorante, ou está de má fé.

Mas há partidos que beneficiam dessas dúvidas.

É curioso que o partido Chega, que se diz conservador, tenha votado contra o projeto que apresentámos e que foi aprovado na generalidade. O Chega deu preferência a proteger a sua base de apoio no TikTok e nas redes sociais, que é uma base de apoio de jovens que são facilmente manipuláveis de uma forma muito simplista e muito emocional pelos partidos populistas. Preferiu privilegiar essa base de apoio a defender as crianças e jovens numa fase importante das suas vidas, onde é preciso definir regras para uma utilização saudável das redes sociais, dos vídeos, dos jogos, das apostas online e da pornografia. Há um partido que, de uma forma oportunista e interesseira, por ter um grande apoio e uma grande relevância nas redes sociais, preferiu pôr o seu interesse partidário à frente do interesse das crianças e dos jovens.

Estamos em contagem decrescente para o Orçamento do Estado. Do que está à espera?

Estou à espera de responsabilidade e de muito trabalho, porque um Governo minoritário precisa de dialogar na Assembleia da República com outros partidos para conseguir a aprovação do Orçamento. O PSD está disponível para fazer esse diálogo e para ir ao encontro das posições dos outros partidos, mas espero que haja responsabilidade por parte da Oposição e que ponha o interesse nacional acima do seu interesse partidário. Portugal não precisa de uma crise política num momento de crispação internacional, de guerra no Médio Oriente, de subida de inflação, de subida das taxas de juros e de aumento do preço dos combustíveis.

Nas rentrées dos partidos já foram sinalizadas algumas linhas vermelhas.

Depende o que são as linhas vermelhas e depende se é um vermelho carregado ou se é menos carregado. Vamos aguardar. Para já, o Governo ainda não apresentou a proposta. O ministro das Finanças já anunciou que será um Orçamento como o do ano passado, enxuto e apenas com o que é a política orçamental das receitas e das despesas do Estado. Esperamos que, tendo em conta isso, e acolhendo propostas dos partidos, possa haver uma aprovação, mas para isso é necessário que haja bom senso e diálogo. O Chega, infelizmente, tem variado de dia para dia, de hora para hora a sua posição. Espero que neste processo, como maior partido da Oposição, coloque em cima da mesa propostas razoáveis. Por exemplo, o tema do aumento da idade da reforma não é uma proposta razoável.

E quando temos um relatório a apontar para os riscos da insustentabilidade da Segurança Social.

Esse relatório mostra aquilo que já era uma conclusão de outros relatórios semelhantes do passado: Portugal tem um problema com as pensões futuras, não é com as atuais. No futuro, com a tendência demográfica e com o envelhecimento da população vamos ter dificuldade em pagar reformas e pensões proporcionais à carreira contributiva. Reduzir a idade da reforma mais do que aquilo que é possível e que é razoável seria ainda piorar a situação financeira das gerações futuras só com um efeito ou com um propósito populista ou eleitoralista de curto prazo.

Mas há quem acuse o Governo de estar a caminhar para a privatização da Segurança Social.

O primeiro-ministro foi muito claro ao dizer que ia cumprir o que foi enunciado para esta legislatura e que não vai haver uma reforma estrutural da Segurança Social e, eventualmente, na próxima legislatura, só se houver um consenso democrático nesse sentido. Mais clareza do que isto não é possível.

Disse que tudo seria feito para evitar uma crise política. O Presidente da República, ao não defender eleições constantes, dá um balão de oxigénio?

Portugal viveu até há um ano um ciclo de oito eleições seguidas. É fundamental para que as instituições funcionem que respeitemos os prazos eleitorais. Este Governo deve ser julgado por uma legislatura inteira. O PSD fará tudo para manter essa estabilidade, para manter este cunho reformista que até agora caracteriza a ação do Governo e do grupo parlamentar do PSD.

Mariana Leitão disse, na entrevista ao SOL, que o Governo não quer fazer reformas.

Não concordo com isso. É o Governo minoritário mais reformista em democracia em Portugal. O que acontece é que algumas dessas mudanças estruturais passam despercebidas. Por exemplo, com o PRR chegámos a 31 de agosto com 100% das metas cumpridas. Estamos a falar de 16 mil milhões de euros que conseguimos atrair para Portugal, 44 reformas concretizadas e este Governo deu um cunho mais empresarial e económico ao PRR. O Governo de António Costa tinha uma utilização dos fundos europeus apenas no Estado e na Administração Pública, o Governo Luís Montenegro em algumas áreas conseguiu uma utilização dos fundos europeus para que as agendas transformadoras pudessem ter impacto na economia, na competitividade das empresas. Isso tem um impacto muito grande no Estado e na economia. Aliás, o que se está a sentir com os resultados económicos deste segundo trimestre e que põe Portugal a crescer muito acima da média europeia.

O Chega é um parceiro pouco confiável?

O deputado André Ventura faz-me lembrar o presidente Bruno Carvalho. André Ventura é o Bruno de Carvalho na política. Sou sportinguista e durante muitos anos o meu clube viveu com alguma frustração e sinto que na política e na sociedade portuguesa há muita gente que sente que os serviços públicos não funcionam, há de facto problemas na resposta que o Estado dá nas diversas áreas, como na Saúde ou na Educação, e, por isso, a posição de André Ventura faz-me lembrar Bruno Carvalho, porque explora esta frustração das pessoas. Bruno de Carvalho no Sporting quase rebentou com um clube centenário e espero que isso não venha a acontecer numa vertente muito mais importante que é a política portuguesa. Se alguma vez André Ventura assumir funções de responsabilidade no Estado, espero que isso não aconteça, terá também uma postura irresponsável, populista e não preparada, semelhante à que Bruno Carvalho teve no Sporting. Espero que o povo português olhe com prudência para um populista oportunista como André Ventura, não dando poder, nem relevância a alguém que não tem preparação, que toma decisões e assume posições apenas para ter popularidade.

À boleia da tal contestação.

André Ventura fala de um Portugal idealizado, que nunca existiu e nunca vai existir. Um Portugal sem criminalidade, sem corrupção, sem imigrantes, onde tudo funciona. Isso nunca existiu e nunca vai existir. A postura construtiva que devemos ter é olhar para a realidade do país, para os aspetos positivos da sociedade e do Estado português para tentar resolver os problemas.

É mais fácil negociar com a bancada do PS ou com a do Chega?

O PSD dialoga com os dois, depende das matérias. Há matérias onde conseguimos dialogar melhor com um partido e outras com outro. Mas o diálogo do PSD é com todos os partidos e com os dois maiores partidos temos uma postura construtiva para tentarmos resolver os problemas do país.