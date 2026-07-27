Almoço de Seguro com Cavaco em Belém teve "profícua troca de ideias"

António José Seguro, que assumiu a chefia do Estado a 9 de março deste ano recebeu também já no Palácio de Belém o antigo Presidente da República António Ramalho Eanes, no início de julho

O Presidente da República, António José Seguro, almoçou no Palácio de Belém com o antigo chefe de Estado Aníbal Cavaco Silva, com quem teve uma "profícua troca de ideias", segundo uma nota da Presidência da República.

"O Presidente da República convidou para um almoço, no Palácio de Belém, o antigo Presidente da República, professor doutor Aníbal Cavaco Silva", lê-se numa nota publicada esta segunda-feira no site oficial da Presidência da República na Internet.

Segundo a mesma nota, acompanhada por fotografias, "o encontro decorreu em clima de grande cordialidade, proporcionando uma profícua troca de ideias sobre matérias de interesse comum".

As fotografias mostram Aníbal Cavaco Silva e António José Seguro lado a lado, à conversa, na varanda do Palácio de Belém e na Sala das Bicas, e no exterior do palácio.

António José Seguro, que assumiu a chefia do Estado em 09 de março deste ano, sucedendo a Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu também já no Palácio de Belém o antigo Presidente da República António Ramalho Eanes, no início de julho.

De acordo com uma nota divulgada pela Presidência da República na altura, em 07 de julho, Seguro recebeu Ramalho Eanes "para uma troca de impressões que decorreu em clima de grande cordialidade".



