Aguiar-Branco levanta dúvidas de constitucionalidade sobre prioridade a portugueses nas matrículas

O presidente da Assembleia da República admite que um projeto do Chega para dar prioridade a crianças portuguesas ou de países da União Europeia no acesso às escolas públicas seja discutido, mas alerta para “reservas constitucionais relevantes”, sobretudo face ao princípio da igualdade

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, levantou dúvidas de constitucionalidade sobre um projeto de lei do Chega que pretende dar prioridade a crianças portuguesas e de Estados-membros da União Europeia nos processos de matrícula nas escolas.

Num despacho a que a agência Lusa teve acesso esta quinta-feira, Aguiar-Branco admite a iniciativa para discussão parlamentar, mas pede à Comissão de Assuntos Constitucionais, em ligação com a Comissão de Educação, que pondere as questões relacionadas com a sua conformidade com a Constituição.

O projeto do Chega prevê que, quando o número de candidatos for superior ao número de vagas disponíveis, tenham prioridade, à data da matrícula, os cidadãos portugueses, os filhos de cidadãos portugueses e os filhos de cidadãos nacionais de Estados-membros da União Europeia que residam em Portugal.

A proposta estabelece, contudo, uma ressalva relativamente à prioridade atribuída a crianças e alunos com necessidades educativas específicas.

Presidente do Parlamento aponta “reservas constitucionais relevantes”

Aguiar-Branco considera que a iniciativa está inserida numa matéria que pode ser objeto de legislação parlamentar e que, nesta fase, não apresenta vícios formais ou regimentais que impeçam a sua admissão.

No entanto, entende que a solução proposta levanta questões de natureza constitucional.

“A solução material projetada suscita reservas constitucionais relevantes”, escreve o presidente da Assembleia da República, apontando sobretudo para a compatibilidade entre uma preferência baseada na nacionalidade do aluno ou dos seus pais e o princípio da igualdade consagrado na Constituição.

O despacho identifica também dúvidas quanto ao princípio da equiparação entre cidadãos portugueses e estrangeiros, bem como relativamente às exigências constitucionais associadas ao direito à educação e à igualdade de oportunidades.

A proteção constitucional da criança é igualmente apontada como uma matéria a ter em consideração.

Nacionalidade pode determinar acesso a determinada escola

Segundo Aguiar-Branco, as dúvidas assumem particular importância porque a proposta do Chega pode fazer depender a precedência no acesso a uma determinada escola pública de um fator relacionado com a nacionalidade.

Essa preferência seria aplicada independentemente da maior ou menor ligação territorial, escolar ou social dos candidatos ao estabelecimento de ensino em causa.

O presidente do Parlamento considera, por isso, que devem ser avaliadas as exigências de fundamentação material e de proporcionalidade que se aplicam a diferenciações baseadas na nacionalidade.

Projeto não é travado nesta fase

Apesar das reservas apontadas, Aguiar-Branco entende que não existe, nesta fase do processo legislativo, uma desconformidade constitucional manifesta e inequívoca que justifique a rejeição da iniciativa.

O projeto de lei poderá, assim, avançar para discussão parlamentar, cabendo agora às comissões competentes apreciar as questões constitucionais identificadas no despacho.

A proposta do Chega pretende alterar as regras de prioridade no acesso às escolas públicas quando existe um número de candidatos superior ao de vagas disponíveis, introduzindo a nacionalidade do aluno ou dos seus progenitores como um dos critérios de precedência.