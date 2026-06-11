segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Aguiar-Branco envia para comissão parlamentar acusações de Ivo Rosa contra o Ministério Público

Presidente da Assembleia da República considera que as denúncias do juiz desembargador levantam questões de "inegável sensibilidade institucional" e devem ser analisadas pelos deputados.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Aguiar-Branco envia para comissão parlamentar acusações de Ivo Rosa contra o Ministério Público

Bebé dado como morto foi encontrado vivo na morgue horas depois. Pais arriscam acusação por maus-tratos

Relacionados

Montenegro partilha fotografia informal com Aguiar-Branco e Seguro nos Açores

Na fotografia divulgada nas redes sociais deixa mensagem aos portugueses.
Montenegro partilha fotografia informal com Aguiar-Branco e Seguro nos Açores

Ivo Rosa. Supremo deverá autorizar consulta

Em resposta ao Nascer do SOL a PGR confirmou que «remeteu ao coordenador do MP junto do STJ e aos procuradores-gerais regionais o pedido formulado pelo juiz desembargador com a indicação para informarem diretamente o requerente sobre a existência de inquéritos em curso, ou arquivados, e respetivo número».
Ivo Rosa. Supremo deverá autorizar consulta

"Dos melhores momentos de sempre no nosso Parlamento". Aguiar-Branco arranca gargalhada geral após bate-boca entre Hugo Soares e André Ventura

Intervenção inesperada do presidente da Assembleia da República desarma confronto entre deputados e faz estalar risos no hemiciclo. Veja o vídeo.
"Dos melhores momentos de sempre no nosso Parlamento". Aguiar-Branco arranca gargalhada geral após bate-boca entre Hugo Soares e André Ventura

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, remeteu para a Comissão de Assuntos Constitucionais a exposição apresentada pelo juiz desembargador Ivo Rosa, na qual este acusa o Ministério Público de perseguição, difamação e tentativa de condicionamento através da abertura de vários inquéritos-crime relacionados com decisões judiciais por si proferidas.

Segundo uma missiva enviada à presidente da comissão parlamentar, Paula Cardoso, e citada pela Lusa, Aguiar-Branco considera que a exposição levanta questões de "inegável sensibilidade institucional", justificando o seu conhecimento pelos deputados.

O presidente do Parlamento sublinha, contudo, que a iniciativa não representa qualquer tomada de posição sobre o conteúdo das acusações nem sobre a atuação dos magistrados envolvidos. O objetivo, refere, é apenas garantir que o documento possa ser apreciado na sede parlamentar adequada.

Em causa está uma carta enviada por Ivo Rosa ao Presidente da República, António José Seguro, e ao presidente da Assembleia da República, na qual o magistrado descreve aquilo que considera ser uma sequência de oito inquéritos-crime instaurados pelo Ministério Público após decisões judiciais contrárias à posição daquela entidade, sobretudo em processos relacionados com a Operação Marquês e o caso Octapharma.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"Nenhum juiz, muito menos num Estado de Direito como é Portugal, poderá ser ameaçado ou perseguido criminalmente pelo simples facto de o Ministério Público não ter ficado satisfeito com as decisões judiciais por si proferidas", escreveu Ivo Rosa na exposição.

Para Aguiar-Branco, as alegações apresentadas tocam matérias centrais do funcionamento do Estado de direito, incluindo a independência dos tribunais, o estatuto dos juízes e os limites da responsabilidade dos magistrados pelas suas decisões.

Questões sobre o funcionamento da Justiça

Na carta enviada à Comissão de Assuntos Constitucionais, o presidente da Assembleia da República refere ainda que as acusações levantam dúvidas sobre o enquadramento institucional e os poderes do Ministério Público, bem como sobre os mecanismos de investigação quando estão em causa magistrados judiciais.

Entre os temas identificados encontram-se também o recurso a denúncias anónimas para desencadear investigações, os critérios utilizados para a sua validação e a recolha de dados pessoais sensíveis, como informação bancária, fiscal ou metadados de comunicações.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo Aguiar-Branco, está igualmente em causa "a confiança dos cidadãos no regular funcionamento das instituições de justiça, na separação de poderes e na existência de mecanismos eficazes de escrutínio e responsabilização".

O presidente do Parlamento entende, por isso, que caberá agora aos deputados avaliar se as matérias justificam iniciativas de acompanhamento, escrutínio ou eventual reflexão legislativa.

Temas

Ivo Rosa
Ministério Público
Independência Judiciária
Operação Marquês
Denúncias Juiz

Leia também

Carneiro critica viagem de Montenegro aos EUA: "É incompreensível" deixar o país em alerta para assistir ao Mundial

Líder do PS considera que o primeiro-ministro devia permanecer em Portugal numa altura de elevado risco de incêndios e acusa ainda o Governo de não ter dado explicações suficientes sobre os problemas nos exames nacionais.
Carneiro critica viagem de Montenegro aos EUA: "É incompreensível" deixar o país em alerta para assistir ao Mundial

AD arranca jornadas parlamentares sem Luís Montenegro. Durão Barroso é o principal convidado

Primeiro-ministro troca a abertura das jornadas parlamentares pelo jogo de Portugal frente à Espanha, nos Estados Unidos. Encontro da AD serve de preparação para o debate do Estado da Nação e tem como lema "Governar com resultados".
AD arranca jornadas parlamentares sem Luís Montenegro. Durão Barroso é o principal convidado

Acordai! (antes que seja tarde)

Comunidade científica apela ao poder político para a urgência de preparar Portugal para o regresso inevitável de um grande terramoto. 
Acordai! (antes que seja tarde)

Mais vistos

Destaques