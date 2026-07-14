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Aguiar-Branco dá seguimento à queixa da IL contra André Ventura por entrar e filmar em espaços reservados da bancada

O presidente da Assembleia da República encaminhou a queixa apresentada pela Iniciativa Liberal para a Comissão Parlamentar de Transparência e quer que o caso seja discutido na próxima Conferência de Líderes.
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O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, deu seguimento à queixa apresentada pela Iniciativa Liberal (IL) contra o presidente do Chega, André Ventura, por alegadamente ter entrado e filmado, sem autorização, nas salas reservadas à bancada liberal no Parlamento.

Num despacho a que a agência Lusa teve acesso esta terça-feira, Aguiar-Branco decidiu remeter a participação para a Comissão Parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados, para apreciação.

Além disso, o presidente da Assembleia da República solicitou que o tema seja incluído na ordem de trabalhos da próxima reunião da Conferência de Líderes, marcada para quarta-feira.

A queixa da IL surge na sequência de um episódio em que André Ventura terá acedido aos espaços reservados da bancada liberal e realizado gravações sem autorização, uma atuação que o partido considera incompatível com as regras de funcionamento e de respeito pelos espaços parlamentares.

Com a decisão de José Pedro Aguiar-Branco, o caso avança agora para análise pelos órgãos competentes da Assembleia da República e será igualmente debatido pelos líderes parlamentares.

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