AD arranca jornadas parlamentares sem Luís Montenegro. Durão Barroso é o principal convidado

Primeiro-ministro troca a abertura das jornadas parlamentares pelo jogo de Portugal frente à Espanha, nos Estados Unidos. Encontro da AD serve de preparação para o debate do Estado da Nação e tem como lema "Governar com resultados".

AD inicia esta segunda-feira as jornadas parlamentares conjuntas do PSD e do CDS-PP, em Cascais, mas sem a presença de Luís Montenegro. O primeiro-ministro vai assistir ao encontro dos oitavos de final do Mundial entre Portugal e Espanha, em Dallas, nos Estados Unidos, deixando a abertura dos trabalhos a cargo de outros dirigentes da coligação.

Segundo fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro desloca-se aos Estados Unidos para acompanhar a seleção nacional no jogo marcado para as 20h00, hora de Portugal continental. A alteração levou ao cancelamento da sua participação na sessão de abertura das jornadas, inicialmente prevista no programa divulgado na passada sexta-feira.

Sob o lema "Governar com resultados", o encontro servirá para preparar o debate do Estado da Nação, agendado para 16 de julho, que será o último grande momento político no Parlamento antes da pausa de verão.

A abertura dos trabalhos contará com a intervenção do presidente do CDS-PP e ministro da Defesa, Nuno Melo. O encerramento, na terça-feira, ficará a cargo do líder parlamentar do PSD e secretário-geral do partido, Hugo Soares, e do líder parlamentar do CDS-PP, Paulo Núncio.

As jornadas começam com uma visita às obras da nova Linha Circular do Metro de Lisboa, seguindo depois para um hotel em Cascais, onde decorrerão as restantes sessões.

Ao longo do primeiro dia estão previstos vários painéis temáticos. Um será dedicado à saúde e à educação, com a participação da presidente executiva da Luz Saúde, Isabel Vaz, e da diretora executiva e antiga deputada do CDS-PP Ana Rita Bessa, sob moderação do deputado João Almeida.

Outro debate terá como tema "Estado da Nação: um olhar sobre Portugal" e contará com a intervenção do jornalista e escritor Miguel Sousa Tavares.

Durão Barroso encerra o primeiro dia

O momento de maior destaque da primeira jornada será a intervenção do antigo primeiro-ministro e antigo presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, marcada para as 18h45.

O ex-líder do PSD falará sobre "A Europa, o Mundo, algumas reflexões a partir de Portugal", numa intervenção agendada para pouco antes do início do jogo entre Portugal e Espanha.

Militante do PSD desde 1980, Durão Barroso desempenhou vários cargos governativos antes de liderar o partido. Foi primeiro-ministro entre 2002 e 2004, após a vitória eleitoral da coligação PSD/CDS-PP, e deixou o cargo para assumir a presidência da Comissão Europeia, funções que exerceu durante uma década, até 2014.

Atualmente, PSD e CDS-PP voltam a governar em coligação, sob liderança de Luís Montenegro, depois de dois executivos consecutivos formados após as eleições legislativas de 2024.