"A mim não me intimidam, jamais me intimidarão". Luís Neves diz-se alvo de mentiras e garante que vai continuar a governar

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Seguro deu prazo a Montenegro para resolver ‘caso’ Luís Neves
O ministro da Administração Interna, Luís Neves, afirmou, esta terça-feira, que tem sido alvo de insinuações e mentiras, mas que não se deixará intimidar e continuará a governar e a trabalhar.
"A mim não me intimidam, jamais me intimidarão", afirmou Luís Neves na cerimónia de comemoração dos 148 anos do Comando Regional da PSP da Madeira, que decorreu em Câmara de Lobos.
O ministro defendeu que tem autoridade para continuar a governar e acusou o presidente do Chega, André Ventura, de lançar "o caos, porque dá jeito".
"Não aceito que André Ventura transforme aquilo que assumi naquilo que nunca fiz", acrescentou.