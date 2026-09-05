Os delírios do ministro

É penoso, mas inevitável, falar do tema, pois Luís Neves ainda não se deu conta de que entrou em contramão na autoestrada e continua a pensar que todos os outros é que estão em sentido errado. Ao longo das últimas semanas, foram várias as viúvas do antigo diretor da Polícia Judiciária (PJ) que defenderam a honra do atual ministro da Administração Interna, sem quererem ver os argumentos apresentados, justificando tudo com o passado impoluto de Luís Neves. Que, como agora tem sido demonstrado à saciedade, tem tanto de impoluto como André Ventura tem de moderado. O legado de Luís Neves na PJ era conhecido, pelo menos de alguns jornalistas, e era notório que havia espaço considerável para muitas dúvidas. A história dos bitcoins, das 200 armas, das colocações e das promoções, circulava há muito tempo, e algumas das histórias foram sendo contadas, embora a fama de Neves servisse para abafar tudo. Isto para não se falar nos dois processos em que a PJ foi afastada: a Operação Marquês e a Influencer.

Não quero dizer com isto que o antigo diretor da PJ era um poço de defeitos, mas também não quero dizer que era um poço de virtudes. Durante os cerca de 20 anos que esteve na PJ – oito como diretor nacional – o país assistiu a grandes operações da força policial, mas também a ações muito questionáveis. E é por isso que foi muito estranho que Luís Neves tenha estado quase cinco meses para ser reconduzido no seu terceiro mandato à frente da PJ. Nunca é demais recordar o que disse o Ministério da Justiça ao SOL, quando Neves aguardava pelo seu sucessor: «A nomeação do Diretor Nacional da PJ é feita por despacho conjunto da Ministra da Justiça e do Primeiro-Ministro, que ainda não foi assinado. O atual Diretor Nacional manter-se-á em funções até ao anúncio da decisão do Governo», dizia, por escrito, o MJ em agosto, daí as caixas altas nos cargos. Em novembro, Neves seria reconduzido para o terceiro mandato, tendo depois sido nomeado ministro.

O resto já é conhecido e o delírio em que entrou o atual ministro, bem como as suas viúvas – algumas, como diz um amigo meu, conseguem dar mais voltas sobre si próprias do que o cavalo de João Núncio, o famoso Ferrolho –, revelam apenas a crónica de uma morte anunciada.

O primeiro-ministro, se quiser manter uma relação de cordialidade com o Presidente da República, terá de conseguir tirar um coelho da cartola e despachar Neves para um cargo internacional, à boleia de uma mini-remodelação. Mas isso é o menos preocupante. O que deve preocupar todos aqueles que têm responsabilidades governativas, e não só, é o estado em que está a PJ, uma polícia fundamental para o bom funcionamento do país. O ideal seria aproveitar esta ‘guerra’ aberta para mudar o funcionamento da instituição, bem como das outras forças policiais e não só. Não pode haver tanta opacidade e a comunicação tem de ser bem mais clara. Tanto as forças policiais, como o Ministério Público, como o próprio Sistema de Segurança Interna, como os restantes Ministérios, têm de saber comunicar até para não criarem alarme social.

Faz algum sentido haver assaltos violentos e ficar tudo em silêncio? Faz algum sentido investigações colocarem o bom nome de pessoas e instituições em causa e não haver uma declaração pública da PGR ou das forças policiais, dependendo dos casos? Numa época em que alguns países da Europa estão a braços com máfias mais perigosas que as que foram as de Al Capone, Lucky Luciano ou John Gotti, todas juntas, em Portugal continua-se a brincar às capelinhas. As máfias brasileiras, do Leste e do Magrebe já cá estão e se as deixarem vão pôr o país como está Bruxelas ou Antuérpia, a ferro e fogo. l

P. S. É extraordinário como alguns tentaram desmentir a manchete do SOL da semana passada. A cegueira é tramada. Um Presidente que não quer um ministro nas redondezas, quer o quê? E, já agora, vejam a rábula do convite ou ‘desconvite’ para a presença do representante da República para a Região Autónoma da Madeira na cerimónia de aniversário da Polícia local: «O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, juiz desembargador Paulo Barreto, não vai acompanhar o ministro da Administração Interna, Luís Neves, durante a visita às instalações da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR) na Madeira. A informação foi esclarecida pelo gabinete do Representante da República, depois de ter sido divulgada, por lapso, informação em sentido contrário pelo Gabinete do Ministro da Administração Interna». Genial.

Telegramas

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