O ódio às fardas

O MAL queria eliminar ou magoar todos os não brancos. Isso é racismo. Não confundam com um polícia que errou. A cor não é para aqui chamada.

Confesso! Antes de ter tido acesso à acusação do Ministério Público à operação ‘Desarme 3D’, estava tentado a pensar que não passariam de meia dúzia de lunáticos, que não tinham qualquer importância e que ninguém corria, verdadeiramente, perigo, apesar das suas intenções. Depois de setecentas páginas percorridas, tenho uma ideia completamente diferente. É certo que muitos dos lunáticos que aderiram ao Movimento Armilar Lusitano (MAL), uma organização neonazi, não alimentaram os delírios dos líderes, nem tão pouco estiveram ativos.

Mas não deixa de ser preocupante que exista tanto ódio a tudo o que é diferente, sendo que estes neonazis ora se portam como nazis, ora se portam como comunistas. No fundo, os extremos tocam-se. Veja-se o ódio em relação a Zelensky e a admiração por Putin! Profundamente racista e odiando os judeus – regozijaram-se com os atentados de 7 de outubro de 2023 – mais até do que os muçulmanos ou africanos, o MAL_tinha coisas patéticas e surreais. Isso, no entanto, não apaga as intenções de matarem ou fazerem mal a muitos políticos, professores, ativistas, humoristas, entre outros, mas acredito que estavam próximos de realizarem um atentado à sede do SOS_Racismo – falavam em incendiar o edifício –, e queriam vingar-se de uma ‘militante’ que tinha denunciado o polícia municipal que fazia, por coincidência, parte do MAL. A sua loucura contra a vacinação da covid era tanta que Filipe Froes era um dos seus alvos.

Durante anos foram fazendo armas recorrendo a uma impressora 3D e andaram a esconder alimentos em bidões enormes, em Monsanto, na Arrábida e no Alentejo, preparando-se para uma guerra civil, que diziam que estava próxima. Acreditavam que as Nações Unidas queriam fazer um único Governo mundial, com um exército mundial, só de robôs, o fim da posse e da propriedade privada entre outros delírios.

Se a fundadora do grupo, fanática por Hitler, decidiu seguir outros caminhos, por achar que o MAL_se tinha transformado num organismo negacionista, outros entraram, nomeadamente um PSP_em serviço na Polícia Municipal de Lisboa. Deve ser estranho trabalhar com alguém e não percebermos o que vai na alma dessa pessoa, no caso em apreço o ódio que transportava.

Pela acusação do Ministério Público percebe-se perfeitamente que muitos dos elementos que integraram o MAL já tinham pertencido a outras organizações neofascistas ou neonazis, tendo participado em manifestações desses partidos. Calculo que alguém terá revisto imagens dessas manifestações, até para ver o comportamento dos manifestantes. Acredito que, no futuro, haverá uma maior atenção às manifestações dos radicais de extrema-direita e de extrema-esquerda. Afinal, as manifestações são uma excelente fonte de informação para todos os serviços e forças de segurança.

Quanto à história do primeiro-ministro ter sabido pelas notícias de que era um dos alvos, no futuro não deverá acontecer. Não estamos a falar de segredo de Justiça, mas sim de segredo de Estado. Quando alguém quer matar um primeiro-ministro ou um Presidente é inconcebível que os mesmos não sejam avisados. É certo que aqueles que os queriam matar já estavam presos há mais de seis meses, mas a história faz lembrar uma República das Bananas.

P. S. O tribunal decidiu e concluiu que não houve qualquer ato de racismo na morte de Odair Moniz por parte do polícia Bruno Pinto. Também ficou provado que o agente disparou dois tiros para o ar, antes de fazer os disparos fatais, depois de ser agredido por Odair. Às tantas da manhã, num local agreste, o jovem polícia quis defender-se e fez asneira da grossa. O PS, a geringonça e os governos da AD_que acabem com as conversas da treta e comprem para para as polícias as famosas pistolas taser e as bodycams. Aí se verá tudo o que aconteceu e porquê. Com tudo isto, é triste que a extrema-esquerda insista no racismo, quando o tribunal provou o contrário, e que só alimente o outro extremo. No fundo, é disso que eles vivem.

Telegramas

Geração totó

O jornal O Globo dá conta que no Rio de Janeiro são as mães e avós que chegam a casa às quatro da manhã, enquanto as filhas e as netas, muitas influenciadoras, seguramente, acordam por volta dessa hora para irem fazer o seu jogging. Vejam o que escreve o jornal: «Enquanto os novinhos lotam pistas de corrida, fazem fila em trilhas do Rio e transformam saúde e bem-estar em estilo de vida, os 50+, sem deixar os cuidados com o corpo de lado, parecem viver uma segunda juventude, ocupando pistas de dança». Como dizia a minha mãe, esta nova geração está doente!

Imagens preocupantes

Vi, algures, que há brigadas para atacar carteiristas. É lamentável, mas os Estados não podem permitir que existam profissionais do ramo, os chico mãozinhas, que vão percorrendo a Europa em trabalho para evitar atos hediondos de alguns.