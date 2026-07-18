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Neves, amigo, o povo está contigo

A Confraria dos Amigos de Neves procurou passar ao lado da notícia, mas o seu silêncio começou a ser confrangedor e tudo mudou.
Vítor Rainho
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Sou um fã de futebol, principalmente do campeonato inglês, e gosto de ver os resumos dos jogos na televisão. Sempre achei estranho que o canal que tem os direitos dos principais campeonatos - excluindo o inglês - opte por ‘esconder’ esses mesmos resumos no seu canal aberto. Chega a ser patético ver os resumos noutros canais muito mais agressivos e ‘amigos’ dos telespetadores, enquanto a Sport TV mantém horas de emissão com comentadores, que vão falando nas táticas e afins.

O ridículo foi levado ao cúmulo neste Campeonato do Mundo de futebol. Tendo os direitos de todos os jogos, o canal optou por manter uma programação de horas e horas com palpiteiros a deambularem pelas táticas e foras de jogo, penáltis e demais faltas. Chegou-se ao insólito de jogos da fase a eliminar acabarem e a Sport TV + estar a passar encontros de ténis ou os tais programas falados, esquecendo-se de dar a notícia do resultado do jogo que tinha acabado, optando por passar os resumos muito depois de alguns canais ou mesmo dos Live Mode desta vida.

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Os responsáveis da Sport TV lá saberão a razão de ‘passarem’ ao lado da atualidade, transformando o canal numa espécie de Igreja do comentário. Confesso que me irrita, por exemplo, um jogo que foi decidido nos penáltis e os canais só passarem os dois últimos e que ditaram a eliminatória, para darem ‘palco’ aos tais comentadores. A televisão, nalguns casos, transformou-se na rádio, onde as imagens pouco importam e o que interessa são as palavras.

Vem esta conversa a propósito do que se passou na sexta-feira da semana passada, dia em que o SOL deu a notícia que envolve o atual ministro da Administração Interna e antigo diretor da Polícia Judiciária. Como disse João Miguel Tavares, percebe-se mal - que a história das obras nos montes alentejanos de Luís Neves, e das respetivas facturas - «a relativa indiferença com que foi recebida pela comunicação social. Bem sei que Luís Neves é um ministro popular, quer à direita quer à esquerda, mas os factos relatados pelo semanário, numa investigação conduzida por Bruno Horta e Felícia Cabrita, indiciam, no mínimo, uma enorme imprudência ética e, no máximo, um crime». Como é sabido, boa parte da comunicação social só acordou para a notícia um ou dois dias depois.

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Há quem defenda que este caso tem a importância que tiveram as obras na marquise de Cavaco Silva, na Travessa do Possolo. Não é verdade e as realidades são bem diferentes. Certo é que Luís Neves sempre contou com a complacência e amizade de boa parte da comunicação social e sempre acreditou que o ‘caso’ acabaria por morrer mais cedo ou mais tarde. Mas como tal não aconteceu, viu-se obrigado a dar três entrevistas televisivas no domingo: primeiro na Now, e depois na TVI e, por fim, na CNN Portugal. Como não faço parte da Confraria dos Amigos de Luís Neves, e nem avental tenho para cozinhar, cito a crónica do jornalista Filipe Luís, da revista Visão: «Luís Neves reconheceu que, sabendo o que sabe hoje, teria agido de outra forma. O problema é que ele sabia, mas não quis saber, ‘o que sabe hoje’». Continua o jornalista que, calculo, não faz parte da Confraria nem do pequeno grupo acusado de perseguir o ministro. «Irónico mesmo é que tenha vindo para o Governo depois de ter tutelado uma investigação sobre obras na casa do primeiro-ministro - e arrisque agora ser investigado por obras na sua própria casa».

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Pelo que tenho percebido na rua, são muitos os que desvalorizam o comportamento de Luís Neves, pois reveem-se na sua atitude, como se um governante fosse o mesmo que o Toni dos bifes. Espero que Filipe Luís não me leve a mal por o voltar a citar, mas o jornalista toca noutro ponto importante da questão: «Neste momento, Luís Neves sabe o que sentiram muitos dos investigados pela sua ex-polícia, em situações que sugerem ressonâncias com o caso em apreço: o seu». Se a rapaziada da Sport TV+ prefere ‘esconder’ os resumos dos jogos, talvez para os telespetadores subscreverem os canais ‘fechados’, não consigo encontrar uma razão para os jornalistas terem estado a dormir, alguns até segunda-feira. Calculo que tenham uma leitura pesada!

vitor.rainho@nascerdosol.pt

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