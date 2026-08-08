De comentadores a influencers

Nos tempos que correm lembro-me com alguma frequência de uma cena genial, de que já falei algumas vezes ao longo dos anos, da série Murphy Brown, que apareceu no final dos anos 80 e se prolongou pelos 90. A conhecida jornalista televisiva contratou um homem para pintar e cuidar da sua casa, tendo a convivência entre ambos resultado em momentos hilariantes. Por ter achado que Eldin Bernecky, era assim que se chamava a personagem do pintor, tinha imenso talento e era um verdadeiro artista, Murphy Brown organizou uma exposição com o trabalho do seu empregado. Quando chegaram à ‘galeria’, os críticos mais afamados de Nova Iorque começaram a elogiar a obra do artista, olhando para umas paredes brancas, exclamando: «Genial! Reparem na distância dos interruptores para o chão», ou coisas parecidas. Eldin, quase de cabeça perdida, implorava que olhassem para o teto que era onde ‘estava’ a sua obra de arte.

Diariamente, vejo, leio e oiço histórias que me fazem lembrar os críticos que elogiavam as paredes brancas da galeria. Muitos dos ‘paineleiros’ acham-se geniais, autênticos egocêntricos, tantas são as suas apreciações umbiguistas, onde se nota perfeitamente que não estudaram o tema que estão a discutir, pouco lhes importando a verdade dos factos.

Percebe-se que são os mais inteligentes e cultos do seu espelho, mostrando uma cegueira quase total sobre o que os rodeia. De certa forma, transformaram-se em influencers televisivos – os outros brilham nas redes sociais e estão, aos poucos, a chegar às televisões. Já os ‘paineleiros’ enchem os ecrãs televisivos e estão a conquistar as redes sociais, digamos que estão a fazer percursos inversos. Alguns ‘paineleiros’ ou comentadores falam de assuntos com uma leviandade assustadora, não investigando, nem lendo nada sobre o que vão falar. «Ah! Se o fulano X foi genial na organização Y, também tem de o ser no novo cargo». Mas conhecem verdadeiramente o que foi feito na organização Y ou não se incomodam por terem sido ‘lavados’ por agências de comunicação ou jornalistas amigos da organização em causa?

Depois, parece que são donos da verdade absoluta e que aqueles que não ‘alcançam’ o seu pensamento genial é porque não passam de uns ignorantes desprezíveis. Não há um único tema, e saltam com muita facilidade de assunto, de que não tenham uma certeza absoluta. Ventura anuncia que o seu gabinete foi assaltado e logo alguns têm a certeza que tudo não passa de uma encenação do Chega. Outros, poucos, põem as mãos no lume pela verdade do partido. Como é possível alguém ter certezas absolutas, quando nem o próprio Ventura pode afirmar, por absurdo, que não foi obra de um inimigo interno? Mas há um facto que é indesmentível: o gabinete foi ‘assaltado’, faltando agora o Ministério Público apurar o autor de tal façanha. Até lá, espero para ver.

Posso dar outros exemplos. O que ouvi e li sobre o que se está a passar em Ceuta levou-me a pensar que deve haver por aí muita gente a tomar a medicação errada, que os faz associar a ‘invasão’ do enclave espanhol a Israel, EUA, Rússia, China ou até Irão, isto de acordo com a medicação que cada um toma. Pouco importa se Espanha pode ou não expulsar menores; se Marrocos não está apostado em ‘correr’ com milhares de jovens que considera ‘hostis’; se o reino marroquino não se quer ‘vingar’ dos espanhóis por estes estarem a apoiar aqueles que eles consideram separatistas e por aí fora. Vejo muitos com certezas onde vejo muitas incertezas.

Cada vez mais estou com a sensação que a ponderação e a discussão de ideias de uma forma civilizada estão a desaparecer ao ritmo dos likes... Mas como não quero ser o Velho do Restelo é melhor começar a pensar mudar de médico!

vitor.rainho@nascerdosol.pt

Telegramas

Mundo cão

Que o ser humano é capaz das maiores atrocidades é um lugar comum. Mas não é por isso que não deixo de me chocar quando leio que um pai, seropositivo, violou e engravidou uma filha menor. Este escroque merece só passar meia dúzia de anos na cadeia? Por mim, ficava lá 30, no mínimo.

Quem nos avisa...

Continuando em notícias horríveis, embora esta tenha um final feliz. A mãe de uma menina levou a criança a um shopping no Seixal e após uma pequena distração viu a sua filha a ir nos braços de um raptor, que tinha um cúmplice. Os gritos da progenitora foram suficientes para o suposto raptor deixar a criança e fugir. Mais um caso em que as autoridades não deviam dar tréguas até encontrar e prender estes monstros.

Um elogio a Luís Neves

O ministro da Administração Interna é um homem cheio de talentos e de amigos – em número bem superior aos ‘inimigos’. Neves, ao que parece, conseguiu convencer, e bem, muito boa gente a não dar tanto destaque aos fogos, que só acicata os pirómanos. Totalmente de acordo. O problema é que parece que este já é o segundo pior verão dos últimos 10 anos, mas isso não tem qualquer importância.