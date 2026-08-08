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De comentadores a influencers

Vejo muitas personagens que não páram de se olhar ao espelho e que se acham os maiores génios, apesar da impreparação evidente.
Vítor Rainho
Vítor Rainho
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Nos tempos que correm lembro-me com alguma frequência de uma cena genial, de que já falei algumas vezes ao longo dos anos, da série Murphy Brown, que apareceu no final dos anos 80 e se prolongou pelos 90. A conhecida jornalista televisiva contratou um homem para pintar e cuidar da sua casa, tendo a convivência entre ambos resultado em momentos hilariantes. Por ter achado que Eldin Bernecky, era assim que se chamava a personagem do pintor, tinha imenso talento e era um verdadeiro artista, Murphy Brown organizou uma exposição com o trabalho do seu empregado. Quando chegaram à ‘galeria’, os críticos mais afamados de Nova Iorque começaram a elogiar a obra do artista, olhando para umas paredes brancas, exclamando: «Genial! Reparem na distância dos interruptores para o chão», ou coisas parecidas. Eldin, quase de cabeça perdida, implorava que olhassem para o teto que era onde ‘estava’ a sua obra de arte.

Diariamente, vejo, leio e oiço histórias que me fazem lembrar os críticos que elogiavam as paredes brancas da galeria. Muitos dos ‘paineleiros’ acham-se geniais, autênticos egocêntricos, tantas são as suas apreciações umbiguistas, onde se nota perfeitamente que não estudaram o tema que estão a discutir, pouco lhes importando a verdade dos factos.

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Percebe-se que são os mais inteligentes e cultos do seu espelho, mostrando uma cegueira quase total sobre o que os rodeia. De certa forma, transformaram-se em influencers televisivos – os outros brilham nas redes sociais e estão, aos poucos, a chegar às televisões. Já os ‘paineleiros’ enchem os ecrãs televisivos e estão a conquistar as redes sociais, digamos que estão a fazer percursos inversos. Alguns ‘paineleiros’ ou comentadores falam de assuntos com uma leviandade assustadora, não investigando, nem lendo nada sobre o que vão falar. «Ah! Se o fulano X foi genial na organização Y, também tem de o ser no novo cargo». Mas conhecem verdadeiramente o que foi feito na organização Y ou não se incomodam por terem sido ‘lavados’ por agências de comunicação ou jornalistas amigos da organização em causa?

Depois, parece que são donos da verdade absoluta e que aqueles que não ‘alcançam’ o seu pensamento genial é porque não passam de uns ignorantes desprezíveis. Não há um único tema, e saltam com muita facilidade de assunto, de que não tenham uma certeza absoluta. Ventura anuncia que o seu gabinete foi assaltado e logo alguns têm a certeza que tudo não passa de uma encenação do Chega. Outros, poucos, põem as mãos no lume pela verdade do partido. Como é possível alguém ter certezas absolutas, quando nem o próprio Ventura pode afirmar, por absurdo, que não foi obra de um inimigo interno? Mas há um facto que é indesmentível: o gabinete foi ‘assaltado’, faltando agora o Ministério Público apurar o autor de tal façanha. Até lá, espero para ver.

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Posso dar outros exemplos. O que ouvi e li sobre o que se está a passar em Ceuta levou-me a pensar que deve haver por aí muita gente a tomar a medicação errada, que os faz associar a ‘invasão’ do enclave espanhol a Israel, EUA, Rússia, China ou até Irão, isto de acordo com a medicação que cada um toma. Pouco importa se Espanha pode ou não expulsar menores; se Marrocos não está apostado em ‘correr’ com milhares de jovens que considera ‘hostis’; se o reino marroquino não se quer ‘vingar’ dos espanhóis por estes estarem a apoiar aqueles que eles consideram separatistas e por aí fora. Vejo muitos com certezas onde vejo muitas incertezas.

Cada vez mais estou com a sensação que a ponderação e a discussão de ideias de uma forma civilizada estão a desaparecer ao ritmo dos likes... Mas como não quero ser o Velho do Restelo é melhor começar a pensar mudar de médico!

vitor.rainho@nascerdosol.pt

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