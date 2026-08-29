A vergonha de Portugal

Ao ler um texto da jornalista e escritora Catarina Gomes, no Público, sobre «a história dos filhos que os militares portugueses fizeram com mulheres guineenses, angolanas e moçambicanas durante a Guerra Colonial (1961-1974) e que deixaram para trás», pensei em como a vida é injusta e que cada vez tenho menos paciência para abéculas que adoram entrar em comboios do politicamente correto e que nos querem levar ao abismo. Catarina conta a história de Fernando Hedgar da Silva, que conheceu, com os seus colegas do jornal, há 13 anos, quando foram à Guiné-Bissau. Fernando sabia que o seu pai era português, e tudo tentou para o conhecer, mas em vão, até porque o único nome que tinha era o de Furriel, pois foi essa a informação que a mãe lhe dera. Catarina teve conhecimento de que Fernando morreu há um ano, e explicou o que sentiu: «A sua morte pôs-me a pensar no que conseguiu e no que não conseguiu. Foi dele a ideia de dar forma a uma espécie de família informal, criando, em Bissau, a Associação Filho de Tuga, da qual era presidente, onde todos se dizem sentir irmãos, filhos do mesmo pai: o longínquo Portugal. ‘Filho de tuga’ é o nome colectivo pelo qual continuam até hoje a ser conhecidos na Guiné-Bissau; por vezes, há até quem os chame de ‘restos de tuga’».

Explicando que encontrou insultos muito parecidos com estes nas viagens que fez para contar a história de filhos de militares portugueses que foram deixados para trás, Catarina conta como esses ‘bastardos’ «ouvem frases como ‘volta para a tua terra’ ou ‘vai para a terra do teu pai’. Hoje sei que há milhares de homens e mulheres como Fernando». O texto é notável e tem o sugestivo título ‘Morreu o homem que julgava que o pai se chamava furriel’.

Fernando e todos os milhares de filhos de mulheres africanas e de pais portugueses, militares na Guerra Colonial, são uma das grandes vergonhas de Portugal. Como é possível o Estado não ter dado nacionalidade a todas essas pessoas, bem como a todos os que vestiram a farda portuguesa, e que foram deixados para trás, muitos deles fuzilados pelos regimes marxistas que se instalaram? Claro que muitos preferem defender a nacionalização de refugiados políticos da Síria e afins, além de outros migrantes, pois esses homens e mulheres que foram deixados para trás na África que fala português representam o colonialismo e é bom esquecer esse período, a não ser para dizer mal.

P. S. 1 Para almas mais sensíveis, diga-se que defendo que quem vem para Portugal trabalhar, que se adapta à nossa cultura e a respeita, merece, ao fim do devido tempo, pedir a naturalização, seja de onde for.

P. S. 2 Para as mesmas personagens, digo que é óbvio que o turismo e a restauração, regra geral, teriam de fechar para obras se os indostânicos voltassem todos para os seus países. Daí a defender que vivam em guetos é toda outra história. Mas fica para uma próxima crónica.

vitor.rainho@nascerdosol.pt

Telegramas

O verdadeiro influencer

Olha-se para a direita, e pisca, pisca. Olha-se para a esquerda, e pisca, pisca, bem cantava a cantora pimba Ruth Marlene, referindo-se à tática dos homens para ‘sacar gajas’. Na política, quem olha para a esquerda e para a direita para ‘sacar’ negócios é José Luís Arnaut. O homem está à frente do poderoso escritório de advogados CMS Portugal, é chairman da ANA, administrador da REN e conselheiro na Goldman Sachs. Entre muitas coisas, já foi presidente da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol, e, diz-se, terá uma palavra a dizer no futuro de Sines. Arnaut é que a sabe toda.

O mar que salpica

O CDS quando chega ao Governo, pela mão do PSD, gosta de ficar com a pasta da Defesa, mas quando a conversa inclui mar, ou melhor dizendo, submarinos e fragatas, a conversa começa a meter água. Na próxima, será mais seguro o CDS olhar para o ar e dedicar-se a aviões e drones...

Na pele dos outros

É impressionante como a realidade já pouco interessa para muitos comentadores e estrelinhas nacionais, dos diferentes ramos. O fenómeno de Ceuta é bem o exemplo disso. Os cerca de 84 mil habitantes do território de 18,5 quilómetros quadrados, viram, de repente, a cidade ser invadida por cerca de 70 ou 80 mil migrantes e cá no burgo logo surgiram as ladainhas do costume: que somos insensíveis ao não perceber que aqueles ‘refugiados’ (!!!) têm todo o direito de estar na cidade autónoma espanhola. Uma cidade que duplicou, em 48 horas, a sua população, que sofreu tentativas de pilhagens, violações, não tem direito a defender a tranquilidade e a paz nas suas vidas? Não percebo é por que não se realizaram flotilhas de apoio aos migrantes e por que não foram dormir ao lado deles na praia ou no ‘mato’. Como diz o ditado, na sua versão soft, ‘pimenta nos olhos dos outros é refresco’.

A defesa de uma aberração

É das coisas mais estúpidas e incompreensíveis, mas há quem a defenda. Falo das burcas, que ‘transportam’ as mulheres para a Idade Média, ou para o Afeganistão atual, se quisermos, e que tem tantos adeptos num certo nicho da sociedade portuguesa. Esteve muito bem o Presidente da República em promulgar o decreto que proíbe o uso de burcas em espaços públicos.