A força do PCC em Portugal

Não é novidade para ninguém que vivemos dias de muito ruído e quem grita mais alto tem mais hipótese de se fazer ouvir. Não interessa se os argumentos são válidos, mas apenas a doutrina da ‘religião’ que professa. Não é segredo para ninguém que na polémica que envolve o ministro da Administração Interna muitos dos seus apoiantes, à esquerda, o são por causa da história de Luís Neves não ter associado imigração a criminalidade. Sendo que esses apoiantes colocam no mesmo ‘saco’ todo o tipo de imigração, quando são tão diferentes e diferentes são os tipos de crime que cometem – o mesmo se passa com os portugueses.

Esta semana, entrevistei Paulo Penteado, presidente da Associação Paulista do Ministério Público, que, com a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público do Brasil, de que é 2.º vice-presidente, organizaram um congresso em Portugal, com o sugestivo título ‘Congresso Internacional de Cooperação Jurídica e Combate ao Crime Transnacional’, onde estiveram os dois PGR de ambos os países, além de outros atores do sistema judicial. Penteado, um lusodescendente, procurou bem as palavras, mas confessou o evidente: Portugal, bem como Espanha e Itália, devem tomar medidas urgentes para que o PCC, máfia brasileira, não faça os estragos que faz no Brasil, onde juntamente com o Comando Vermelho dominam boa parte do país. Aí, além de controlarem o tráfico de droga – Penteado assume que o PCCé, neste momento, uma das maiores organizações transnacionais, sendo o primeiro ou segundo traficante de cocaína, substituindo os antigos cartéis da Colômbia e do México – são também ‘donos’ de empresas de combustíveis, além de outros negócios onde ‘branqueiam’ o dinheiro. Se juntarmos o Comando Vermelho, que também já está em Portugal, percebe-se facilmente que são muitas as razões para estarmos preocupados. O promotor de Justiça brasileiro explica que onde há permissividade da lei esses grupos atacam em força. Por isso, entende que a criminalidade desses grupos só se combate com mais investigação e condenações mais graves. E aqui estão dois problemas complexos para a sociedade portuguesa. A lei existente, no que diz respeito ao crime, é muito benevolente para esta nova realidade, onde os ‘acusados’ são condenados a penas, algumas vezes, quase simbólicas. Penteado explica que o crime no Brasil disparou na década de 80 quando a lei se tornou mais ‘cândida’ para os criminosos.

Quanto à investigação, é preciso alguma ordem na casa e que todos remem para o mesmo lado, cada um com as suas armas. O que não me parece fácil de acontecer.

Estará então Portugal preparado para se precaver de grupos como o PCC, que não hesitam matar, se for necessário? Estará o país preparado para fugir à ‘conversa’ de que oChega é que está por detrás de uma narrativa alarmista, e que o problema é mesmo real, independentemente de aproveitamentos, ou não, políticos? Perceberão as pessoas que estamos num mundo novo e que vamos precisar de leis novas para nos adaptarmos aos novos tempos? Se não percebermos isso, caminharemos, seguramente, para um mundo mais inseguro, onde Portugal deixará de ter como cartão de visita a segurança e onde os homicídios e os sequestros irão disparar. Oiçam o que diz o Ministério Público brasileiro e acordem.

Não sei o que foi discutido no Congresso organizado pelos brasileiros na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mas seria muito interessante que a PGR portuguesa pudesse fazer um balanço do que ‘aprendeu’ no encontro – a experiência vai ser repetida na Universidade de Coimbra. Voltando à entrevista de Paulo Penteado, o procurador conta que um dos crimes mais comuns no Brasil é o roubo de telemóveis, conseguindo os assaltantes, em poucos minutos, aceder às contas bancárias, transferindo o dinheiro para contas ‘fantasma’. Quereremos isso emPortugal?

P. S. 1. Quanto à história da ligação da imigração à criminalidade, e esqueçamos as nacionalidades, PauloPenteado diz o óbvio: se a população aumenta, se há mais dinheiro, é óbvio que o crime também aumenta.

P. S. 2 Depois de ter editado a entrevista fui ter com um grupo de amigos. Um deles estava lívido, apesar do bronze das férias. Horas antes, às 18h30, numa das transversais da Avenida 5 de Outubro, distraído, realizou uma manobra arriscada com o seu carro e ia provocando um acidente, que não aconteceu. Do carro que poderia ter sido ‘atingido’, saíram cinco jovens, dois deles com arma de fogo que logo lhe apontaram à cabeça. Depois de muitas ameaças, prometendo matá-lo, seguiram o seu caminho. Não assaltaram nada, apenas andavam a passear com armas de fogo pela cidade...

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