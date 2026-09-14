O "singing in the rain" nuclear

O guarda-chuva nuclear americano não desapareceu de um dia para o outro e, formalmente, ainda existe. Mas um guarda-chuva em que ninguém confia não protege, só adia a chuva. A questão não é se a Europa deve reduzir esta dependência. É se ainda tem tempo para o fazer antes que uma crise decida por ela.

Durante oitenta anos, a segurança da Europa assentou numa fantasia confortável: se um inimigo nuclear atacasse um aliado americano, Washington responderia com tudo o que tem, mesmo arriscando Nova Iorque para salvar Berlim. Essa fantasia acabou. Não desapareceu com um anúncio solene, morreu lentamente, engolida pela geopolítica, pela tecnologia e por uma classe política americana cada vez menos disposta a pagar o preço da fidelidade alheia. E a Europa continua a agir como se nada tivesse mudado, o que é, a esta altura, uma negligência estratégica.

A lógica da Guerra Fria era brutal e eficaz: as apostas eram existenciais, logo era crível que os EUA fossem sacrificados por um aliado. Hoje já não há apostas existenciais, há disputas regionais, fronteiras distantes, ilhas no Pacífico. Nenhum Presidente americano vai arriscar um ataque nuclear ao próprio território para defender uma fronteira que a maioria dos americanos não sabe localizar no mapa.

E não é só perceção. É doutrina escrita. A Estratégia de Defesa Nacional de 2026 nem sequer se dá ao trabalho de mencionar a dissuasão estendida, apenas insiste que os aliados devem assumir a "responsabilidade primária" pela própria defesa. Não é uma frase isolada; é a formalização de uma retirada que se vinha desenhando há anos.

O que verdadeiramente matou a credibilidade do guarda-chuva não foi a política. Foi a matemática. Pela primeira vez desde a Guerra Fria, os adversários dos EUA podem atingir o próprio solo americano. A Coreia do Norte já tem mísseis intercontinentais operacionais. A China está a construir, a um ritmo que só pode ser descrito como obsessivo, o maior arsenal nuclear fora de Washington e Moscovo.

Em 2024, a China tinha cerca de 410 ogivas. Em 2025, já eram 600. Até 2030, deverá ultrapassar as 1.000 e, se decidir equipar os seus novos silos com ogivas múltiplas, pode chegar às 4.000 no início da década seguinte. Já foram identificados três novos campos de silos, com mais de cem posições cada. Pequim desenvolve o DF-41, capaz de dez ogivas, prepara um submarino de nova geração e completa a tríade nuclear com bombardeiros estratégicos. É também líder mundial em armamento hipersônico, incluindo um sistema orbital fracionado que multiplica as rotas de ataque contra os EUA.

Isto não é acumulação por vaidade. É uma coerção calculada para dar a Pequim opções que dissuadam terceiros de intervir em Taiwan, precisamente porque Washington passa a ter mais a perder. Quando ambos os lados podem destruir-se ao nível continental, a certeza vira cálculo e cálculos, ao contrário de garantias, negoceiam-se.

Globalmente, o arsenal mundial ronda as 12.241 ogivas, com Rússia e EUA a concentrarem 90% (cerca de 5.889 e 5.328, respetivamente). Mas a China, com as suas 600 e a acelerar, já ultrapassa França e Reino Unido juntos e a distância encurta a um ritmo que nenhuma outra potência acompanha.

Um míssil nuclear balístico intercontinental pode custar cerca de 200M dólares por unidade, e caso a Europa queira dispor de 1.000 a médio prazo (5-8 anos), para se comparar com a China, então estamos a falar de cerca de 200.000 M dólares de investimento, a uma média de 25 a 40.000 M dólares por ano. Refira-se que o valor maior de 40.000 M dólares por ano em investimento nuclear representa um cenário de 2024 onde a União Europeia e o Reino Unido onde o investimento na defesa era 9,92% do investimento em defesa, e onde a distribuição de custos poderia ser 174 € / ano por pessoa empregada, 1 076 € / ano por empresa ativa e 0,085% do valor da faturação total das empresas.

Por outras palavras, a União Europeia e o Reino Unido têm seguramente meios financeiros para implementar, mas terão vontade política?

As respostas que hoje se discutem em Londres e Paris são, na prática, o reconhecimento tácito de que a era do guarda-chuva unilateral terminou, mesmo que ninguém o admita em público. Fala-se de um sistema de "três chaves", em que França e Reino Unido, as outras potências nucleares da Aliança, também poderiam autorizar o uso de armas partilhadas, reduzindo a dependência de uma única decisão tomada a milhares de quilómetros. A Declaração de Northwood, de julho de 2025, já aponta nessa direção. Em 2026, Paris anunciou uma "dissuasão avançada" alargada aos vizinhos.

Mas uma chave extra não compensa décadas de preguiça orçamental. A Europa arrasta lacunas graves em defesa aérea, artilharia e mobilidade militar, com necessidades estimadas em 500 mil milhões de euros até 2030. A NATO reforça a defesa antimíssil na Roménia, na Polónia e com navios Aegis em Espanha, mas uma arquitetura verdadeiramente estratificada, capaz de aguentar um ataque russo a sério, continua por construir.

Se a ambição é real, a fatura é elevada e incómoda. Passa por sistemas integrados de defesa antimíssil como o SAMP/T e o Patriot; por artilharia de longo alcance e munições de precisão no flanco leste; por mobilidade militar e capacidade de transporte aéreo; por vigilância e guerra eletrônica capazes de sustentar um conflito de alta intensidade.

No plano nuclear, significaria decisões que hoje são tabus: transição para caças F-35A para as missões de partilha nuclear; bombas de gravidade modernizadas no Reino Unido; possível expansão do arsenal francês de mísseis de cruzeiro; instalações de armazenamento em território polaco, distribuindo a dissuasão e tornando-a mais resistente a um ataque de decapitação.

E há a guerra que não se vê nos desfiles militares: cibersegurança, atribuição de ciberataques, proteção de cabos submarinos e redes elétricas. Passa por reduzir a dependência de semicondutores estrangeiros e por investir em drones, defesas anti-drone, defesas hipersónicas e constelações de satélites redundantes. Tudo isto decidirá um conflito do século XXI tanto quanto os mísseis decidiram o século XX.

Nada disto é rápido, barato ou politicamente confortável. Exige décadas de investimento, coordenação entre capitais com interesses divergentes e escolhas dolorosas sobre soberania partilhada. Mas a alternativa é pior: continuar agarrada a uma garantia que os próprios documentos estratégicos americanos já não se dão ao trabalho de reafirmar, enquanto os seus adversários constroem, a ritmo vertiginoso, exatamente a capacidade que a torna cada vez menos credível.

O guarda-chuva nuclear americano não desapareceu de um dia para o outro e, formalmente, ainda existe. Mas um guarda-chuva em que ninguém confia não protege, só adia a chuva. A questão não é se a Europa deve reduzir esta dependência. É se ainda tem tempo para o fazer antes que uma crise decida por ela.